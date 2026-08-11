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VSHY: Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
Курс VSHY за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.77, а максимальная — 21.77.
Следите за динамикой Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VSHY сегодня?
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) сегодня оценивается на уровне 21.77. Инструмент торгуется в пределах 21.77 - 21.77, вчерашнее закрытие составило 21.76, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF?
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF в настоящее время оценивается в 21.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.55% и USD. Отслеживайте движения VSHY на графике в реальном времени.
Как купить акции VSHY?
Вы можете купить акции Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) по текущей цене 21.77. Ордера обычно размещаются около 21.77 или 22.07, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VSHY?
Инвестирование в Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF предполагает учет годового диапазона 21.41 - 22.08 и текущей цены 21.77. Многие сравнивают 0.23% и -0.32% перед размещением ордеров на 21.77 или 22.07. Изучайте ежедневные изменения цены VSHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF?
Самая высокая цена Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) за последний год составила 22.08. Акции заметно колебались в пределах 21.41 - 22.08, сравнение с 21.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF?
Самая низкая цена Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) за год составила 21.41. Сравнение с текущими 21.77 и 21.41 - 22.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VSHY?
В прошлом Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.76 и -0.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.76
- Open
- 21.77
- Bid
- 21.77
- Ask
- 22.07
- Low
- 21.77
- High
- 21.77
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 0.23%
- 6-месячное изменение
- -0.32%
- Годовое изменение
- -0.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%