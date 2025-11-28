TFLR: T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating
今日TFLR汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点50.59和高点50.69进行交易。
关注T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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TFLR新闻
常见问题解答
TFLR股票今天的价格是多少？
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating股票今天的定价为50.64。它在50.59 - 50.69范围内交易，昨天的收盘价为50.71，交易量达到140。TFLR的实时价格图表显示了这些更新。
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating股票是否支付股息？
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating目前的价值为50.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.79%和USD。实时查看图表以跟踪TFLR走势。
如何购买TFLR股票？
您可以以50.64的当前价格购买T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating股票。订单通常设置在50.64或50.94附近，而140和0.02%显示市场活动。立即关注TFLR的实时图表更新。
如何投资TFLR股票？
投资T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating需要考虑年度范围49.77 - 51.08和当前价格50.64。许多人在以50.64或50.94下订单之前，会比较0.36%和。实时查看TFLR价格图表，了解每日变化。
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating的最高价格是51.08。在49.77 - 51.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating的绩效。
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating股票的最低价格是多少？
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating（TFLR）的最低价格为49.77。将其与当前的50.64和49.77 - 51.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFLR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TFLR股票是什么时候拆分的？
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.71和-0.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.71
- 开盘价
- 50.63
- 卖价
- 50.64
- 买价
- 50.94
- 最低价
- 50.59
- 最高价
- 50.69
- 交易量
- 140
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- 0.36%
- 6个月变化
- 1.35%
- 年变化
- -0.79%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%