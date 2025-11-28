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TFLR: T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating

50.64 USD 0.07 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TFLR汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点50.59和高点50.69进行交易。

关注T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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TFLR新闻

常见问题解答

TFLR股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating股票今天的定价为50.64。它在50.59 - 50.69范围内交易，昨天的收盘价为50.71，交易量达到140。TFLR的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating股票是否支付股息？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating目前的价值为50.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.79%和USD。实时查看图表以跟踪TFLR走势。

如何购买TFLR股票？

您可以以50.64的当前价格购买T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating股票。订单通常设置在50.64或50.94附近，而140和0.02%显示市场活动。立即关注TFLR的实时图表更新。

如何投资TFLR股票？

投资T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating需要考虑年度范围49.77 - 51.08和当前价格50.64。许多人在以50.64或50.94下订单之前，会比较0.36%和。实时查看TFLR价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating的最高价格是51.08。在49.77 - 51.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating的绩效。

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating（TFLR）的最低价格为49.77。将其与当前的50.64和49.77 - 51.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFLR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TFLR股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.71和-0.79%中可见。

日范围
50.59 50.69
年范围
49.77 51.08
前一天收盘价
50.71
开盘价
50.63
卖价
50.64
买价
50.94
最低价
50.59
最高价
50.69
交易量
140
日变化
-0.14%
月变化
0.36%
6个月变化
1.35%
年变化
-0.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%