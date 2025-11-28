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TFLR: T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating

50.63 USD 0.08 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TFLR за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.62, а максимальная — 50.63.

Следите за динамикой T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TFLR сегодня?

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating (TFLR) сегодня оценивается на уровне 50.63. Инструмент торгуется в пределах 50.62 - 50.63, вчерашнее закрытие составило 50.71, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TFLR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating?

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating в настоящее время оценивается в 50.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.81% и USD. Отслеживайте движения TFLR на графике в реальном времени.

Как купить акции TFLR?

Вы можете купить акции T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating (TFLR) по текущей цене 50.63. Ордера обычно размещаются около 50.63 или 50.93, тогда как 11 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TFLR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TFLR?

Инвестирование в T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating предполагает учет годового диапазона 49.77 - 51.08 и текущей цены 50.63. Многие сравнивают 0.34% и 1.33% перед размещением ордеров на 50.63 или 50.93. Изучайте ежедневные изменения цены TFLR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating?

Самая высокая цена T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating (TFLR) за последний год составила 51.08. Акции заметно колебались в пределах 49.77 - 51.08, сравнение с 50.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating?

Самая низкая цена T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating (TFLR) за год составила 49.77. Сравнение с текущими 50.63 и 49.77 - 51.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TFLR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TFLR?

В прошлом T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Floating проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.71 и -0.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.62 50.63
Годовой диапазон
49.77 51.08
Предыдущее закрытие
50.71
Open
50.63
Bid
50.63
Ask
50.93
Low
50.62
High
50.63
Объем
11
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
0.34%
6-месячное изменение
1.33%
Годовое изменение
-0.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%