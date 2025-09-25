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TDTT: FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund

23.53 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TDTT汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点23.53和高点23.56进行交易。

关注FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TDTT新闻

常见问题解答

TDTT股票今天的价格是多少？

FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund股票今天的定价为23.53。它在23.53 - 23.56范围内交易，昨天的收盘价为23.55，交易量达到73。TDTT的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund股票是否支付股息？

FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund目前的价值为23.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.37%和USD。实时查看图表以跟踪TDTT走势。

如何购买TDTT股票？

您可以以23.53的当前价格购买FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund股票。订单通常设置在23.53或23.83附近，而73和-0.04%显示市场活动。立即关注TDTT的实时图表更新。

如何投资TDTT股票？

投资FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund需要考虑年度范围23.51 - 24.46和当前价格23.53。许多人在以23.53或23.83下订单之前，会比较0.04%和。实时查看TDTT价格图表，了解每日变化。

FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund的最高价格是24.46。在23.51 - 24.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund的绩效。

FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund股票的最低价格是多少？

FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund（TDTT）的最低价格为23.51。将其与当前的23.53和23.51 - 24.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TDTT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TDTT股票是什么时候拆分的？

FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.55和-3.37%中可见。

日范围
23.53 23.56
年范围
23.51 24.46
前一天收盘价
23.55
开盘价
23.54
卖价
23.53
买价
23.83
最低价
23.53
最高价
23.56
交易量
73
日变化
-0.08%
月变化
0.04%
6个月变化
-3.13%
年变化
-3.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%