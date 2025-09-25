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TDTT: FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund
Курс TDTT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.54, а максимальная — 23.55.
Следите за динамикой FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TDTT сегодня?
FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) сегодня оценивается на уровне 23.55. Инструмент торгуется в пределах 23.54 - 23.55, вчерашнее закрытие составило 23.55, а торговый объем достиг 116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDTT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund?
FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund в настоящее время оценивается в 23.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.29% и USD. Отслеживайте движения TDTT на графике в реальном времени.
Как купить акции TDTT?
Вы можете купить акции FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) по текущей цене 23.55. Ордера обычно размещаются около 23.55 или 23.85, тогда как 116 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDTT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TDTT?
Инвестирование в FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund предполагает учет годового диапазона 23.51 - 24.46 и текущей цены 23.55. Многие сравнивают 0.13% и -3.05% перед размещением ордеров на 23.55 или 23.85. Изучайте ежедневные изменения цены TDTT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund?
Самая высокая цена FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) за последний год составила 24.46. Акции заметно колебались в пределах 23.51 - 24.46, сравнение с 23.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund?
Самая низкая цена FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) за год составила 23.51. Сравнение с текущими 23.55 и 23.51 - 24.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDTT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TDTT?
В прошлом FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.55 и -3.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.55
- Open
- 23.54
- Bid
- 23.55
- Ask
- 23.85
- Low
- 23.54
- High
- 23.55
- Объем
- 116
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.13%
- 6-месячное изменение
- -3.05%
- Годовое изменение
- -3.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%