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TDTT: FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund

23.55 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TDTT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.54, а максимальная — 23.55.

Следите за динамикой FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TDTT сегодня?

FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) сегодня оценивается на уровне 23.55. Инструмент торгуется в пределах 23.54 - 23.55, вчерашнее закрытие составило 23.55, а торговый объем достиг 116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDTT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund?

FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund в настоящее время оценивается в 23.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.29% и USD. Отслеживайте движения TDTT на графике в реальном времени.

Как купить акции TDTT?

Вы можете купить акции FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) по текущей цене 23.55. Ордера обычно размещаются около 23.55 или 23.85, тогда как 116 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDTT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TDTT?

Инвестирование в FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund предполагает учет годового диапазона 23.51 - 24.46 и текущей цены 23.55. Многие сравнивают 0.13% и -3.05% перед размещением ордеров на 23.55 или 23.85. Изучайте ежедневные изменения цены TDTT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund?

Самая высокая цена FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) за последний год составила 24.46. Акции заметно колебались в пределах 23.51 - 24.46, сравнение с 23.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund?

Самая низкая цена FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) за год составила 23.51. Сравнение с текущими 23.55 и 23.51 - 24.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDTT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TDTT?

В прошлом FlexShares iBoxx 3 Year Target Duration TIPS Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.55 и -3.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.54 23.55
Годовой диапазон
23.51 24.46
Предыдущее закрытие
23.55
Open
23.54
Bid
23.55
Ask
23.85
Low
23.54
High
23.55
Объем
116
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.13%
6-месячное изменение
-3.05%
Годовое изменение
-3.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%