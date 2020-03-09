UprZone 18 Forbidden
- 专家
- Shi Chao Ma
- 版本: 3.11
- 更新: 1 十二月 2025
- 激活: 20
Tri-Strategy Trading EA
信号：https://www.mql5.com/zh/signals/2347108?source=Site+Signals+My#!tab=stats
产品概述
这是一个集成了三种独立交易策略的智能交易系统，专为外汇和黄金市场设计。系统采用模块化架构，允许用户灵活启用不同的策略组合，实现风险分散和策略互补。
所需账户资金10000美金以上，最低不能低于7500美金！目前黄金参数配置是现成的，可以参考最后一张截图，其他货币兑需要自行调整。
前两张截图为内置参数图，新版本不再使用input前缀显示在交互界面。
核心功能特点
多策略协同
-
RangeBreakout策略：基于价格突破的顺势交易系统，在08:00-12:00交易时段运行
-
Grid策略：网格交易系统，在02:00-23:00时段运行，支持动态网格层数调整
-
GridTrading策略：边界触发式网格系统，在06:00-23:00时段运行
智能资金管理
-
自动根据账户规模调整交易量（基于10,000美元基准）
-
动态手数计算，适应不同资金规模的账户
-
黄金(XAUUSD)与外汇货币对采用不同的基础手数设置
专业级风险控制
-
30%最大回撤保护机制
-
各策略独立的止盈止损设置
-
浮动亏损阈值控制，自动停止加仓
-
最大订单数限制，防止过度交易
可视化监控系统
-
实时盈亏统计面板
-
多策略绩效对比图表
-
30天交易历史记录
-
策略互补性分析
技术参数
-
支持品种：主要外汇货币对、XAUUSD
-
时间框架：M1及以上
-
账户要求：支持标准ECN账户
-
风险等级：中等（可参数调节）
适用场景
-
希望实现策略多样化的交易者
-
需要自动风险控制的投资者
-
追求长期稳定收益的用户
-
想要避免单一策略失效风险的交易者
注意事项
-
建议先在模拟账户测试熟悉参数
-
各策略可独立启用，推荐组合使用
-
实时监控建议开启，便于了解系统状态
-
不同经纪商点差和滑点可能影响绩效