差分微积分，例子。 - 页 8 123456789101112131415...24 新评论 Aleksey Panfilov 2018.01.31 09:24 #71 尤里-阿索连科。 RU的优势是什么？根本没有声称有什么优势。 在我看来。 如果我们最初对要建模的系统（甚至是一个复杂的系统：飞机、汽车）有一定的想象，那么立即对空间进行标记（如笛卡尔系统）并使用整个数学仪器对系统进行建模会更方便。"从头设计 "的方法。 如果你对这个系统没有一个完整的了解（接近森林、沼泽或外汇：）我说的是我自己），那么你必须依靠已经采取的步骤和一个相当狭窄的视野。这更接近于差分（递归）微积分。一种 "从底部研究 "的方法。算 法甚至允许在几个步骤的基础上了解在"从顶层设计 "的方法 方面正在发生什么。 在这个比喻中，神经网络是一个有无人机的系统--探针探测，建议路径，并提供整体情况。在探索的过程中，它将对所观察到的东西的意义和所做的选择做出许多程序化的决定。就我个人而言，我并不总是愿意（甚至是被迫:)）依赖别人的决定。 :))))) 我尽我所能地回答。))只是我们又离菲洛-索菲亚只有一步之遥。我不想去那里。)) 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛。 差分微积分，例子。 Aleksey Panfilov, 2018.01.10 16:51 我建议，在这个问题上没有哲学，只有数学、编程、测试、优化。 Aleksey Panfilov 2018.01.31 09:38 #72 尼古拉-森科。在我看来，SMA的SMA是 "见仁见智 "的，顺便说一下，关于Fourier。也许我们会再到那里去。 P/S 01.02.2018 我认为也有区别，试着在这一行重复你的Banzai.mq4指标。 均线本质上是一个锯齿，只是非常细，所以在取第二个差值时，我假设指标的锯齿线。 Aleksey Panfilov 2018.01.31 20:21 #73 阿列克谢-潘菲洛夫。当然，随后的差异也可以被认为是新的信息。 然而，在第一个差异上，我就不太清楚我们在画哪条代数线。而随着 "杠杆 "的增加，一切都在那里变得混乱起来。))))例如，这里是使用价格增量作为新信息的另一种变体。这里的增量被明确解读为差值。 1*y1-1*y2-2*y2+3*y3-1*y4 =01*y1-1*y2-3*y2+6*y3-4*y4 + 1*y5 =01*y1-1*y2-4*y2+10*y3-10*y4 +5*y5-1*y6=01*y1-1*y2-5*y2+15*y3-20*y4+15*y5-6*y6 +1*y7=01*y1-1*y2-6*y2+21*y3-35*y4+35*y5-21*y6+7*y7-1*y8=02*y2=1*y1-1*y2+3*y3-1*y4 3*y2=1*y1-1*y2+6*y3-4*y4 +1*y54*y2=1*y1-1*y2+10*y3-10*y4 +5*y5-1*y6 5*y2=1*y1-1*y2+15*y3-20*y4 +15*y5 -6*y6 +1*y76*y2=1*y1-1*y2+21*y3-35*y4 +35*y5 -21*y6 +7*y7 -1*y8 a1_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1] +3*a1_Buffer[i+1 ] -1*a1_Buffer[i+2 ] )/2; a2_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1] +6*a2_Buffer[i+1 ] -4*a2_Buffer[i+2 ] +1*a2_Buffer[i+3 ] )/3; a3_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1] +10*a3_Buffer[i+1 ] -10*a3_Buffer[i+2 ] +5*a3_Buffer[i+3 ] -1*a3_Buffer[i+4 ])/4; a4_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1] +15*a4_Buffer[i+1 ] -20*a4_Buffer[i+2 ] +15*a4_Buffer[i+3 ] -6*a4_Buffer[i+4 ] +1*a4_Buffer[i+5 ])/5; a5_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1] +21*a5_Buffer[i+1 ] -35*a5_Buffer[i+2 ] +35*a5_Buffer[i+3 ] -21*a5_Buffer[i+4 ] +7*a5_Buffer[i+5 ] -1*a5_Buffer[i+6 ])/6; 在图中你可以看到，由五度的多项式（由连接点的数量）有条件地构建的线（红色）也开始稳定地停留在图形附近。 这就好像通过在第一个差额（价格增量）上使用四次方的多项式，我们已经将（通过点数）的力量增加到了五次方。 关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛 差分微积分，例子。 Maxim Dmitrievsky, 2018.01.31 05:37 矩阵已经简单地退化了:) 在这种情况下，要使用正则化，减少度数。 是这样吗， 规范化？ 附加的文件： 2018_01_30_EMA_Polynom_p1bv.3h.mq4 18 kb Difference calculus, examples. From theory to practice 从理论到实践 Igor Chemodanov 2018.02.01 04:29 #74 我认为，perseptron是最好的差异计算。这就是我使用的东西。 Aleksey Panfilov 2018.02.03 23:27 #75 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 差分微积分，例子。 Aleksey Panfilov, 2018.01.10 18:34 我想我们将进入专家顾问和优化阶段。为了优化，我们将在信息51 中描述的指标中增加改变外推的杠杆的可能性。用三度的多项式进行外推。 //| Copyright 2018, Aleksey Panfilov. | //| filpan1@yandex.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2018, Aleksei Panfilov. filpan1@yandex.ru" #property link "filpan1@yandex.ru" #property version "1.2" #property description "2018_01_10_Polynom_s4_s2_p72" #property strict #include <MovingAverages.mqh> #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_plots 2 //--- plot a1_ #property indicator_label1 "MACD" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrSilver #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 //--- plot a2_ #property indicator_label2 "Signal" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrYellow #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 3 //--- plot a3_ #property indicator_label3 "Fast_line_1" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrSilver #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 8 //--- plot a4_ #property indicator_label4 "Fast_line_2" #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_color4 clrBlue #property indicator_style4 STYLE_SOLID #property indicator_width4 3 //--- plot a5_ #property indicator_label5 "Slow_line_1" #property indicator_type5 DRAW_LINE #property indicator_color5 clrDarkGreen #property indicator_style5 STYLE_SOLID #property indicator_width5 3 //--- plot a6_ #property indicator_label6 "Slow_line_2" #property indicator_type6 DRAW_LINE #property indicator_color6 clrRed #property indicator_style6 STYLE_SOLID #property indicator_width6 3//--- input parameters // int LIN_1_STEP =4; //line_1_power //input int LIN_1_PLECHO =72; //Fast_line_1_leverage // int LIN_2_STEP =2;//line_2_power //input int LIN_2_PLECHO =78; //Fast_line_2_leverage // int LIN_3_STEP =4;//line_3_power //input int LIN_3_PLECHO =72; //Slow_line_1_leverage // int LIN_4_STEP =2;//Slow_line_4_power //input int LIN_4_PLECHO =72;//Slow_line_2_leverage input int leverage = 72; input int TOCHKA_VHODA = 300;// start_point //input int base =450; int point_shift_1 = 0; int point_shift_2 = 0; //input int Multiplikator = 10; //input int InpSignalSMA = 9; // Signal SMA Period //--- indicator buffers double a1_Buffer[]; double a2_Buffer[]; double a3_Buffer[]; double a4_Buffer[]; double a5_Buffer[]; double a6_Buffer[]; //double a7_Buffer[]; //double a8_Buffer[]; /**/ //=========================================================================================== double Znach; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,a5_Buffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,a6_Buffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,a1_Buffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,a2_Buffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(4,a3_Buffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(5,a4_Buffer,INDICATOR_DATA); //---- //---- SetIndexShift(2,0); SetIndexShift(0,20); SetIndexShift(3,92-leverage); SetIndexShift(4,38); SetIndexShift(5,56); SetIndexShift(1,74); // if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_1_PLECHO+25)*LIN_1_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_1_PLECHO+25)*LIN_1_INTERVAL; // if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_2_PLECHO+25)*LIN_2_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_2_PLECHO+25)*LIN_2_INTERVAL; // if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_3_PLECHO+25)*LIN_3_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_3_PLECHO+25)*LIN_3_INTERVAL; // if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_4_PLECHO+25)*LIN_4_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_4_PLECHO+25)*LIN_4_INTERVAL; // if(TOCHKA_VHODA <= (base*2+25)) TOCHKA_VHODA=(base*2+25); //------ //=========================================================================================== //=========================================================================================== return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int i,z,limit; // int Bars=Bars(_Symbol,_Period); if(prev_calculated==0)// first calculation { limit=rates_total-TOCHKA_VHODA; //--- set empty value for first limit bars //Print("Bars=",Bars," rates_total=",rates_total," TOCHKA=",TOCHKA_VHODA," limit=",limit); if(limit<1)return(0); for(i=rates_total-1;i>=limit;i--) { a1_Buffer[i]=open[limit+1]; a2_Buffer[i]=open[limit+1]; a3_Buffer[i]=open[limit+1]; a4_Buffer[i]=open[limit+1]; a5_Buffer[i]=open[limit+1]; a6_Buffer[i]=open[limit+1]; } } else limit=rates_total-prev_calculated; //--- main loop for(i=limit;i>=0 && !IsStopped();i--) { //=========================================================================================== Znach = 0; //iMA(NULL,0,base*2,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,i); //=========================================================================================== a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800 *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975; a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i>=0) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a5_Buffer[i+0+z]= 4*a5_Buffer[i+1+z] - 6*a5_Buffer[i+2+z] + 4*a5_Buffer[i+3+z] - 1*a5_Buffer[i+4+z]; }} a2_Buffer[i+92-leverage]=a5_Buffer[i+92-leverage]; // a3_Buffer[i+38]=a5_Buffer[i+38]; // a4_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56]; // a6_Buffer[i+74]=a5_Buffer[i+74]; // a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a4_Buffer[i+0+z]= 5*a4_Buffer[i+1+z] - 10*a4_Buffer[i+2+z] + 10*a4_Buffer[i+3+z] - 5*a4_Buffer[i+4+z] + 1*a4_Buffer[i+5+z]; }} // a3_Buffer[i+292]=a2_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=292-1;z>=0;z--){ a3_Buffer[i+0+z]= 2.998096443*a3_Buffer[i+1+z] - 2.998096443*a3_Buffer[i+2+z] + 1*a3_Buffer[i+3+z] ; }} // a5_Buffer[i+92]=a2_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a5_Buffer[i+0+z]= 3*a5_Buffer[i+1+z] - 3*a5_Buffer[i+2+z] + 1*a5_Buffer[i+3+z] ; }} // a6_Buffer[i+292]=a2_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=292-1;z>=0;z--){ a6_Buffer[i+0+z]= 3.998096443*a6_Buffer[i+1+z] - 5.996192886*a6_Buffer[i+2+z] + 3.998096443*a6_Buffer[i+3+z] - 1*a6_Buffer[i+4+z] ; }} // a3_Buffer[i]=((open[i] - Znach) +5061600*a3_Buffer[i+1 ]-7489800 *a3_Buffer[i+2 ]+4926624*a3_Buffer[i+3 ]-1215450*a3_Buffer[i+4 ])/1282975; // a4_Buffer[i]= 2701*a3_Buffer[i] -5328 *a3_Buffer[i+1 ] + 2628 *a3_Buffer[i+2 ]; //================================================================================================================================================================================================ //================================================================================================================================================================================================ // a5_Buffer[i] = (a2_Buffer[i+point_shift_1] - a4_Buffer[i+point_shift_2])* Multiplikator; } //---- //--- signal line counted in the 2-nd buffer // ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,InpSignalSMA,a5_Buffer,a6_Buffer); //--- done //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ Разностное исчисление, примеры. 2018.01.18www.mql5.com Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде... 附加的文件： 2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2.mq4 17 kb Aleksey Panfilov 2018.02.03 23:38 #76 为了看到这个指标的可能性，让我们使用众所周知的移动平均线.mq4专家顾问。 作为一个单一的信号，我们将使用两条曲线的交叉。让我们做一些改变。 //+------------------------------------------------------------------+ //| Moving Average.mq4 | //| Copyright 2005-2014, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql4.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2005-2014, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql4.com" #property description "Moving Average sample expert advisor" #define MAGICMA 20131111 //--- Inputs input double Lots =0.1; input double MaximumRisk =0.02; input double DecreaseFactor=3; input int leverage_1 =72; input int leverage_2 =56; //input int MovingPeriod =12; //input int MovingShift =6; //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate open positions | //+------------------------------------------------------------------+ int CalculateCurrentOrders(string symbol) { int buys=0,sells=0; //--- for(int i=0;i<OrdersTotal();i++) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break; if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGICMA) { if(OrderType()==OP_BUY) buys++; if(OrderType()==OP_SELL) sells++; } } //--- return orders volume if(buys>0) return(buys); else return(-sells); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate optimal lot size | //+------------------------------------------------------------------+ double LotsOptimized() { double lot=Lots; int orders=HistoryTotal(); // history orders total int losses=0; // number of losses orders without a break //--- select lot size lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1); //--- calcuulate number of losses orders without a break if(DecreaseFactor>0) { for(int i=orders-1;i>=0;i--) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false) { Print("Error in history!"); break; } if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL) continue; //--- if(OrderProfit()>0) break; if(OrderProfit()<0) losses++; } if(losses>1) lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1); } //--- return lot size if(lot<0.1) lot=0.1; return(lot); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check for open order conditions |2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2 //+------------------------------------------------------------------+ void CheckForOpen() { double ma_1,ma_2,ma_1_P,ma_2_P; int res; //--- go trading only for first tiks of new bar // if(Volume[0]>1) return; //--- get Moving Average // ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); ma_1=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_1,300,3,0); ma_2=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_2,300,3,0); ma_1_P=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_1,300,3,1); ma_2_P=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_2,300,3,1); //--- sell conditions if(ma_2_P < ma_1_P && ma_1 < ma_2) { res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red); return; } //--- buy conditions if(ma_2_P > ma_1_P && ma_1 > ma_2) { res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue); return; } //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check for close order conditions | //+------------------------------------------------------------------+ void CheckForClose() { double ma_1,ma_2,ma_1_P,ma_2_P; //--- go trading only for first tiks of new bar // if(Volume[0]>1) return; //--- get Moving Average // ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); ma_1=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_1,300,3,0); ma_2=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_2,300,3,0); ma_1_P=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_1,300,3,2); ma_2_P=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_2,300,3,2); //--- for(int i=0;i<OrdersTotal();i++) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break; if(OrderMagicNumber()!=MAGICMA || OrderSymbol()!=Symbol()) continue; //--- check order type if(OrderType()==OP_BUY) { if(ma_2_P <= ma_1_P && ma_1 < ma_2) { if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White)) Print("OrderClose error ",GetLastError()); } break; } if(OrderType()==OP_SELL) { if(ma_2_P >= ma_1_P && ma_1 > ma_2) { if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White)) Print("OrderClose error ",GetLastError()); } break; } } //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| OnTick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- check for history and trading if(Bars<100 || IsTradeAllowed()==false) return; //--- calculate open orders by current symbol if(CalculateCurrentOrders(Symbol())==0) CheckForOpen(); else CheckForClose(); //--- } //+------------------------------------------------------------------+ 附加的文件： 2018_02_02_Moving_Average_EMA_Polynom_s4_s3_p72.mq4 12 kb Aleksey Panfilov 2018.02.03 23:50 #77 附加的文件： 2018_02_02.zip 523 kb Renat Akhtyamov 2018.02.04 17:01 #78 欧元兑美元，M15，那个2点的价差就在那里。 对不起，我不能把代码放进去。 附加的文件： ljymv0b9eu.zip 9 kb Nikolai Semko 2018.02.04 18:45 #79 Renat Akhtyamov:对不起，但我不能把代码放下。 在任何情况下，最后几条都会被重新绘制，这意味着代码的值=0。 Aleksey Panfilov 2018.02.04 19:05 #80 Renat Akhtyamov: 欧元兑美元，M15，那个2点的价差就在那里。对不起，但我不能把代码关于"四位数"？ 123456789101112131415...24 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
