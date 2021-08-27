差分微积分，例子。 - 页 3 12345678910...24 新评论 Aleksey Panfilov 2018.01.10 22:53 #21 尼古拉-森科。我不是这个意思。我没有说"当插值时，它是一个'跟踪器'，根本不是回归"。说实话，我甚至不明白这句话的含义。我的意思是，所有类型的插值都是可重绘的（而你的版本也是可重绘的）。而不可重绘只是这些插值函数的追踪痕迹，比我说的由动画GIF支持的要好。我建议再一次研究它们。在这些GIF中，追踪的痕迹是一条蓝紫色的双色线。但它不是一个插值函数。蓝色意味着这一点上的插值函数是向上的，而紫色的是向下的。 如果多项式的度数=0，这个轨迹只是一个移动平均数。这些缓冲区不会被重新绘制。第一个是内插法，第二个是外推法。你可以从代码中看到，每个柱子上都有一个值。 a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800 *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975; a2_Buffer[i]= 3160*a1_Buffer[i] -6240 *a1_Buffer[i+1 ] + 3081*a1_Buffer[i+2 ]; Maxim Kuznetsov 2018.01.10 23:02 #22 尼古拉-森科。我不是这个意思。我没有说"当插值时，它是一个'跟踪器'，根本不是回归"。说实话，我甚至不明白这句话的含义。 我的意思是，所有类型的插值都是可重绘的（而你的版本也是可重绘的）。而不可重绘只是这些插值函数的追踪痕迹，比我说的由动画GIF支持的要好。我建议再一次研究它们。在这些GIF中，追踪的痕迹是一条蓝紫色的双色线。但它不是一个插值函数。蓝色意味着这一点上的插值函数是向上的，而紫色的是向下的。 如果多项式的度数=0，这个轨迹只是一个移动平均数。 你是用什么以及如何拍摄视频的？ (永远折磨人的问题，因为对于任何 "非艺术家 "来说，为市场设计一个软件是非常痛苦的 :-) 写作更容易) Aleksey Panfilov 2018.01.10 23:10 #23 我增加了更多可重绘的建筑线条：第一（红色）、第二（灰色）和第三（绿色）度。 a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800 *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975; a2_Buffer[i]= 2701*a1_Buffer[i] -5328 *a1_Buffer[i+1 ] + 2628 *a1_Buffer[i+2 ]; a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a4_Buffer[i+0+z]= 5*a4_Buffer[i+1+z] - 10*a4_Buffer[i+2+z] + 10* a4_Buffer[i+3+z] - 5*a4_Buffer[i+4+z] + 1*a4_Buffer[i+5+z]; }} a3_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a3_Buffer[i+0+z]= 4*a3_Buffer[i+1+z] - 6*a3_Buffer[i+2+z] + 4*a3_Buffer[i+3+z] - 1*a3_Buffer[i+4+z] ; }} a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a5_Buffer[i+0+z]= 3*a5_Buffer[i+1+z] - 3*a5_Buffer[i+2+z] + 1*a5_Buffer[i+3+z] ; }} a6_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a6_Buffer[i+0+z]= 2*a6_Buffer[i+1+z] - 1*a6_Buffer[i+2+z] ; }} //---- SetIndexShift(2,-72); SetIndexShift(5,20); SetIndexShift(4,20); SetIndexShift(0,20); SetIndexShift(1,20);明白了。二度多项式（灰色）在最后一点接触到了外推线，这是它应该做的。 附加的文件： 2018_01_11_Polynom_s4_s2_p72.mq4 16 kb [删除] 2018.01.10 23:24 #24 阿列克谢-潘菲洛夫。我提议在这个线程中收集关于差分计算的指标和专家，在开放源代码中。如果会有兴趣，我们最终会建立或绘制一些有用的东西。:)我试图以更清晰的形式重写该指标，作为一个例子。比较儒略历和公历与中国新年。 Aleksey Panfilov 2018.01.10 23:37 #25 弗拉基米尔-祖博夫。 比较儒略历和公历与中国新年。有趣的是。为什么？)))你是在与差分和微积分相提并论吗？我认为这是很有道理的。))) [删除] 2018.01.10 23:43 #26 尤苏夫霍贾-苏尔托诺夫。你试过这个配方吗？Y = a0 + a1X + a2X^2 + a3X^3 + a4X^4用这个公式试试。Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5 Yousufkhodja Sultonov 2018.01.11 02:21 #27 彼得-多罗申科。 试试用这个公式。Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5我也可以Y=a0+a1X+a2X^3+a3X^5+a4X^7，但是，意义何在？你如何证明这种特殊的方法是正确的？目前正在做。X5＝a0＋a1X1＋a2X2＋a3X3＋a4X4也就是说，我检查最后一个条形图（X5）的价格对之前4个条形图（X1，X2，X3，X4）的价格的依赖性，并查看a0，a1，a2，a3，a4比率的变化。有趣的事情出现了，我将很快报告结果。 Nikolai Semko 2018.01.11 02:24 #28 Maxim Kuznetsov: 你是如何拍摄这段视频的？ (这总是一个痛苦的问题，因为对于任何 "非艺术家 "来说，为市场制作一个软件是非常痛苦的 :-) 写作比较容易 )视频是从屏幕上抓取的，并用Camtasia 9生成一个gif文件。YouTube上有很多信息。 Nikolai Semko 2018.01.11 02:49 #29 阿列克谢-潘菲洛夫。这些缓冲区不会被重新绘制。前者是内插，后者是外推。你可以从代码中看到，每个条形图都有一个值。是的，我错了。我以为你真的在用近似法。我仔细看了一下你的代码，意识到这不是一个近似值，而只是一个微不足道的平均数，尽管非常不寻常。之后，你把紫线和红线向左移72条，完成92条的红尾巴的绘制，而且每一个新的条形都会重新绘制。蓝线是由移位的紫线形成的。顺便说一下，使用收盘价而不是开盘价更正确。如果你改成收盘，你可以立即看到，每一个刻度线的红色尾巴92条都会跳动。将移动平均线 向左移动，没有任何用处和实际应用。它只为美丽、适合和魅力服务。我需要了解近似和平滑之间的区别。近似时，函数（多项式、傅里叶式、贝塞尔式、样条式等）的系数是在给定的数据区间上计算的，这些系数通常在至少一个数据值改变时全部改变，因此函数在整个观察数据区间上被重新绘制。但在平均化的情况下，只考虑在以前的数据基础上的一个当前点；因此，平均化（平滑化）不会重绘，但总是滞后于数据，这与近似化不同。 而且我不明白，如果代码中甚至没有度数，那么某个度数的多项式和牛顿的二项式有什么关系。 BobiThec 2018.01.11 10:58 #30 你们好，孩子们。 不，这一切都很有趣，当然了。从就业的角度来看。 但是！在过去的一段时间里，各种带着结果和画线的花招？在你的例子中{（如）a4_Buffer[i+0+z]=5*a4_Buffer [i+1+z]和TD。} 它能导致什么？正确的!为了在最后一个tick上得到结果，并能够只在图表上使用它。以完全惊人的图片的形式。 12345678910...24 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不是这个意思。我没有说"当插值时，它是一个'跟踪器'，根本不是回归"。
说实话，我甚至不明白这句话的含义。
我的意思是，所有类型的插值都是可重绘的（而你的版本也是可重绘的）。而不可重绘只是这些插值函数的追踪痕迹，比我说的由动画GIF支持的要好。我建议再一次研究它们。在这些GIF中，追踪的痕迹是一条蓝紫色的双色线。但它不是一个插值函数。蓝色意味着这一点上的插值函数是向上的，而紫色的是向下的。
如果多项式的度数=0，这个轨迹只是一个移动平均数。
这些缓冲区不会被重新绘制。第一个是内插法，第二个是外推法。你可以从代码中看到，每个柱子上都有一个值。
我不是这个意思。我没有说"当插值时，它是一个'跟踪器'，根本不是回归"。
说实话，我甚至不明白这句话的含义。
我的意思是，所有类型的插值都是可重绘的（而你的版本也是可重绘的）。而不可重绘只是这些插值函数的追踪痕迹，比我说的由动画GIF支持的要好。我建议再一次研究它们。在这些GIF中，追踪的痕迹是一条蓝紫色的双色线。但它不是一个插值函数。蓝色意味着这一点上的插值函数是向上的，而紫色的是向下的。
如果多项式的度数=0，这个轨迹只是一个移动平均数。
(永远折磨人的问题，因为对于任何 "非艺术家 "来说，为市场设计一个软件是非常痛苦的 :-) 写作更容易)
我增加了更多可重绘的建筑线条：第一（红色）、第二（灰色）和第三（绿色）度。
明白了。
二度多项式（灰色）在最后一点接触到了外推线，这是它应该做的。
我提议在这个线程中收集关于差分计算的指标和专家，在开放源代码中。
如果会有兴趣，我们最终会建立或绘制一些有用的东西。:)
我试图以更清晰的形式重写该指标，作为一个例子。
比较儒略历和公历与中国新年。
比较儒略历和公历与中国新年。
有趣的是。为什么？)))
你是在与差分和微积分相提并论吗？
我认为这是很有道理的。)))
你试过这个配方吗？
Y = a0 + a1X + a2X^2 + a3X^3 + a4X^4
用这个公式试试。
Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5
试试用这个公式。
Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5
我也可以Y=a0+a1X+a2X^3+a3X^5+a4X^7，但是，意义何在？你如何证明这种特殊的方法是正确的？
目前正在做。
X5＝a0＋a1X1＋a2X2＋a3X3＋a4X4
也就是说，我检查最后一个条形图（X5）的价格对之前4个条形图（X1，X2，X3，X4）的价格的依赖性，并查看a0，a1，a2，a3，a4比率的变化。有趣的事情出现了，我将很快报告结果。
你是如何拍摄这段视频的？
(这总是一个痛苦的问题，因为对于任何 "非艺术家 "来说，为市场制作一个软件是非常痛苦的 :-) 写作比较容易 )
视频是从屏幕上抓取的，并用Camtasia 9生成一个gif文件。YouTube上有很多信息。
这些缓冲区不会被重新绘制。前者是内插，后者是外推。你可以从代码中看到，每个条形图都有一个值。
是的，我错了。我以为你真的在用近似法。我仔细看了一下你的代码，意识到这不是一个近似值，而只是一个微不足道的平均数，尽管非常不寻常。之后，你把紫线和红线向左移72条，完成92条的红尾巴的绘制，而且每一个新的条形都会重新绘制。蓝线是由移位的紫线形成的。顺便说一下，使用收盘价而不是开盘价更正确。如果你改成收盘，你可以立即看到，每一个刻度线的红色尾巴92条都会跳动。
将移动平均线 向左移动，没有任何用处和实际应用。它只为美丽、适合和魅力服务。
我需要了解近似和平滑之间的区别。近似时，函数（多项式、傅里叶式、贝塞尔式、样条式等）的系数是在给定的数据区间上计算的，这些系数通常在至少一个数据值改变时全部改变，因此函数在整个观察数据区间上被重新绘制。但在平均化的情况下，只考虑在以前的数据基础上的一个当前点；因此，平均化（平滑化）不会重绘，但总是滞后于数据，这与近似化不同。
而且我不明白，如果代码中甚至没有度数，那么某个度数的多项式和牛顿的二项式有什么关系。
你们好，孩子们。
不，这一切都很有趣，当然了。从就业的角度来看。 但是！在过去的一段时间里，各种带着结果和画线的花招？在你的例子中{（如）a4_Buffer[i+0+z]=5*a4_Buffer [i+1+z]和TD。} 它能导致什么？正确的!为了在最后一个tick上得到结果，并能够只在图表上使用它。以完全惊人的图片的形式。