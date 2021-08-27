差分微积分，例子。 - 页 4 1234567891011...24 新评论 Speculator 2018.01.11 13:16 #31 尤苏夫霍贾-苏尔托诺夫。当你把样本增加到N=100时，四度方程给出了以下结果。从数学上讲，你的搜索边界是非常模糊的。能否请你详细说明一下它是怎样的？ Aleksey Panfilov 2018.01.11 17:09 #32 尼古拉-森科。 是的，我错了。我以为你真的在用近似法。我仔细看了一下你的代码，意识到这不是一个近似值，而只是一个微不足道的平均数，尽管非常不寻常。之后，你把紫线和红线向左移72条，完成92条的红尾巴的绘制，而且每一个新的条形都会重新绘制。蓝线是由移位的紫线形成的。顺便说一下，使用收盘价而不是开盘价更正确。如果你改成收盘，你可以立即看到，每一个刻度线的红色尾巴92条都会跳动。将移动平均线 向左移动，没有任何用处和实际应用。它只为美丽、合适和魅力服务。我们需要了解近似和平滑（平均）之间的区别。近似法在给定的数据区间上计算一个函数（多项式、傅里叶式、贝塞尔式、样条式等）的系数，当至少有一个数据值发生变化时，这些系数通常会发生一切变化，因此函数会在观察到的数据区间上重新绘制。但在平均化的情况下，只考虑在以前的数据基础上的一个当前点；因此，平均化（平滑化）不会重绘，但总是滞后于数据，这与近似化不同。而且我不明白某个度数的多项式和牛顿二项式有什么关系，如果代码中甚至没有任何度数。))嗯哼，现在也是一个没有明确的Sin函数的正弦波。正弦的差分方程：https://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421 a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800 *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975; a2_Buffer[i]= 2701*a1_Buffer[i] -5328 *a1_Buffer[i+1 ] + 2628 *a1_Buffer[i+2 ]; a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a4_Buffer[i+0+z]= 5*a4_Buffer[i+1+z] - 10*a4_Buffer[i+2+z] + 10*a4_Buffer[i+3+z] - 5*a4_Buffer[i+4+z] + 1*a4_Buffer[i+5+z]; }} a3_Buffer[i+292]=a1_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=292-1;z>=0;z--){ a3_Buffer[i+0+z]= 2.998096443*a3_Buffer[i+1+z] - 2.998096443*a3_Buffer[i+2+z] + 1*a3_Buffer[i+3+z] ; }} a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a5_Buffer[i+0+z]= 3*a5_Buffer[i+1+z] - 3*a5_Buffer[i+2+z] + 1*a5_Buffer[i+3+z] ; }} a6_Buffer[i+292]=a1_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=292-1;z>=0;z--){ a6_Buffer[i+0+z]= 3.998096443*a6_Buffer[i+1+z] - 5.996192886*a6_Buffer[i+2+z] + 3.998096443*a6_Buffer[i+3+z] - 1*a6_Buffer[i+4+z] ; }} 周期为144的正弦波的计算被强调。第一个是在常数附近（图中绿色），第二个是在斜线附近（图中红色）。 Рекуррентная формула для синуса : Дискуссионные темы (М) - Страница 7 dxdy.ru В принципе, используется и рекуррентное вычисление через возвратное уравнение второго порядка, и через комплексную экспоненту. Первое менее расходно по ресурсам (умножение и два сложения и две ячейки памяти) по сравнению со вторым (два умножения, четыре сложения, две ячейки памяти при постоянной частоте), но накапливается погрешность быстрее... 附加的文件： 2018_01_11_Sin_na_Polynom_s4_s2_p72.mq4 16 kb Aleksey Panfilov 2018.01.11 17:24 #33 我也许应该马上在支部里附上一份'阅读清单'。))关于这个问题的文献很多，我给大家推荐几本符合我口味的瘦身书。列昂尼德-库兹米奇-拉赫丁的《有限差分的计算》。马库舍维奇人工智能的返回序列 Nikolai Semko 2018.01.12 00:43 #34 阿列克谢-潘菲洛夫。))嗯哼，现在也是一个没有明确的Sin函数的正弦波。正弦的差分方程：https://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421突出了周期为144的正弦波的计算。第一个是在常数附近（图中绿色），第二个是在斜线附近（图中红色）。谢谢你，阿列克谢的文献。我承认递归可能是有用的，并成功地应用于加速一些函数或算法，但说实话，我对它不太确定。 我只是主张对事物要用正确的名称来称呼，要用常规的术语，这样才不会产生混淆。在我看来，在这个话题的开头提到递归会更符合逻辑，而不提插值、近似和多项式，因为它们在你的例子中没有显示。而且还不如把重点放在指标向左的转移上，这样就不会因为形式的过分正确而误导别人，因为不是每个人都喜欢理解别人的代码，我也上当了。阿列克谢，据我所知，你在递归问题上是个专家。就我个人而言，我在其中毫无头绪。我有一个问题，一个请求和一个建议。你能用你的方法来加快傅里叶法的近似速度吗？直觉告诉我这是可能的。如果你能做到这一点，那将是哇！！！而实际用途将是巨大的。我附上一个在MT5上用傅里叶外推法进行逼近的例子（它只是工作得更快，更简单的更好）。我从这里 取了这个例子，并通过添加鼠标控制Ctrl键（改变起始位置）和Shift键（改变观察周期，同时改变谐波数），使其更加清晰。你能试一试吗？该指标如下：首先，用鼠标点击图表（激活窗口），按下Ctrl键（并释放），然后移动鼠标，改变起始位置；要完成这个过程，按任何键（除了Ctrl和Shift）。同样的道理，Shift键可以改变周期（近似函数的条形范围）。 附加的文件： Fourier.mq5 16 kb Aleksey Panfilov 2018.01.12 08:23 #35 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 差分微积分，例子。 Sergey Chalyshev, 2018.01.10 19:11 内插法和外推法=都是回归。 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 差分微积分，例子。 Nikolai Semko, 2018.01.12 00:43 我只是主张对事物应该用正确的名称来称呼，应该使用普遍接受的术语，这样就不会产生混淆。在我看来，在这个话题的开头提到递归会更符合逻辑，而不提插值、近似和多项式，因为它们在你的例子中没有显示。而且，把重点放在指标向左移动上会更正确，这样就不会因为形式的过度正确而误导别人，因为不是每个人都喜欢看别人的代码，我也曾上过当。尼古拉，感谢你的帖子和所附指标。我完全同意，首先需要对术语和名称有一个明确的理解。让我解释一下我的立场。你可以通过两点画一条线，这意味着你可以在两点之间的间隔内（内插法）或两点之间的间隔外（外推法）找到这条线的任何一点。你可以画一条单值曲线，例如，对应于在直角坐标系中用线性二次方程表示的 正抛物线。这意味着，也可以在极端点之间的区间内（内插法）或在这个区间外（外推法）找到这个曲线的任何一点。绘制这些点所依据的规律仍然是多项式的。我还应该补充一点，至少通过三点，如果我们假设有正弦波规律，就有可能画出一个毫不含糊的正弦波，如果我们假设有圆，就有可能画出一个圆。因此，用二度多项式对第四个点（在我们的例子中，其中两个点积累了以前的历史 ，第三个点带有新的信息）进行插值，变成了行动或过程的必要（可能还有其他规律） 和充分定义。当然，除非你为它提出其他术语。说到这里，我完全同意，如果想按超过最低要求的数值的数量来绘制曲线，就应该使用统计学（或其他方面）上合理的方法来加权，包括回归。 Nikolai Semko 2018.01.12 12:10 #36 阿列克谢-潘菲洛夫。尼古拉，感谢你的帖子和所附指标。我完全同意，首先需要对术语和名称有一个清晰的理解。让我解释一下我的立场。你可以在两点上画一条线，这意味着要找到这条线的任何一点，要么在两点之间的间隔内（内插法），要么在两点之间的间隔外（外推法）。你可以画一条单值曲线，例如，对应于一个方形抛物线，在直角坐标系中，该抛物线由一个线性平方方程表示。这意味着，也可以在极端点之间的区间内（内插法）或在这个区间外（外推法）找到这个曲线的任何一点。绘制这些点所依据的规律仍然是多项式的。我还应该补充一点，至少通过三点，如果我们假设有正弦波规律，就有可能画出一个毫不含糊的正弦波，如果我们假设有圆，就有可能画出一个圆。因此，用二度多项式对第四个点（在我们的例子中，其中两个点积累了以前的历史，第三个点带有新的信息） 进行插值，变成了行动或过程的必要（可能还有其他规律） 和充分定义。当然，除非你为它提出其他术语。也就是说，我完全同意，如果你需要为超过最低要求的数值绘制曲线，你需要使用统计学（或其他）上合理的数值加权方法，包括回归。如何通过三个点构造一条多项式曲线，我最近在这个代码 中实现了。 我建议你看一看。 但你的代码并没有按三点计算多项式。阿列克谢-潘菲洛夫。它在图表上看起来是这样的。蓝-红线是通过肩部为72的四度多项式进行插值（在一个区间内找到一个点）。a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800 *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;蓝色细线是通过杠杆率为78的2度多项式进行外推（在区间外找到一个点）。a2_Buffer[i]= 3160*a1_Buffer[i] -6240 *a1_Buffer[i+1 ] + 3081*a1_Buffer[i+2 ];红线是4次方的多项式的构造线。它被重新绘制，并以最后一个条形图的开盘点为基础。a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=10) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a4_Buffer[i+0+z]= 5*a4_Buffer[i+1+z] - 10*a4_Buffer[i+2+z] + 10*a4_Buffer[i+3+z] - 5*a4_Buffer[i+4+z] + 1*a4_Buffer[i+5+z]; }}你所说的2度多项式和4度多项式并不是多项式。由于二度多项式的公式为Price = a+b*i+c*i²而是一个四度多项式的公式。Price = a+b*i+c*i²+d*i³+f*i⁴其中 a,b,c,d,f - 要计算的系数i是酒吧的数量。而你有一种华丽的平均方式，其中（以你所说的2度多项式为例）一条线i的当前点是由另一条线的最后三个点（i,i+1和i+2）计算而来，其权重系数不同。这被称为平均化（或平滑化）。这就是为什么你把图表向左移动了72个柱子，以隐藏因平均化而出现的滞后。在我的例子 中，通过三个点计算多项式的情况清晰可见。 Aleksey Panfilov 2018.01.12 12:39 #37 尼古拉-森科。然而，在我的例子 中，对三点的多项式的计算是清晰明了的。你的指标非常好。如果你有同样的一个四，那么就把它附在本主题第23 帖的灰色指标线的任何三点上。这条线（灰色）是在缓冲区内计算的。 a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a5_Buffer[i+0+z]= 3*a5_Buffer[i+1+z] - 3*a5_Buffer[i+2+z] + 1*a5_Buffer[i+3+z] ; }} 1*Y1-3*Y2+3*Y3-1*Y4=0 - 二度抛物线差分方程。对于等距离的点。 Nikolai Semko 2018.01.12 13:24 #38 阿列克谢-潘菲洛夫。你的指标是一个非常好的指标。如果你有相同的一个四，那么把它连接到本主题第23 帖的灰色指标线的任何三点上。这条线（灰色）是在缓冲区内计算的。1*Y1-3*Y2+3*Y3-1*Y4=0是一个二度抛物线的差分方程。对于等距离的点。我有MT4的代码，在那里的评论中进一步说明是的，你的灰色线条是一个多项式。而你重画的92条消息 的红尾巴到移位的平均值也是多项式，只是重画。但你把其他的东西都称为多项式，同时又声称你的多项式没有被重绘。而事实并非如此。这就是为什么我要求你用正确的名字称呼事物。顺便说一下，在我的例子 中，形成多项式的下一个点是通过计算系数完成的，这种算法比你的 "差分计算 "更快，尽管我也应用了与前值的差分。for(i=1; i<=Bar[0]; i++) { ArcDownBuffer[i]=ArcDownBuffer[i-1]+D2; D2+=2*C2;}你的选择。for(z=92-1;z>=0;z--){ a5_Buffer[i+0+z]= 3*a5_Buffer[i+1+z] - 3*a5_Buffer[i+2+z] + 1*a5_Buffer[i+3+z] ; } Aleksey Panfilov 2018.01.12 14:00 #39 尼古拉-森科。 我在评论中进一步提供了MT4的代码是的，你的灰色线条是一个多项式。而从第2条信息 的92条红尾巴，你画到移位的平均值，也是一个多项式，它是透支的。但你把其他的东西都称为多项式，同时又声称你的多项式没有被重绘。而事实并非如此。这就是为什么我要求你用正确的名字称呼事物。是的，我同意二阶多项式，只涉及4个点的构造，或四阶多项式的6个点。 得到的、没有重画的整条线当然不是多项式， 它只是在所考虑的情况下用一定程度的多项式构造的。 细线只直观地显示了那些构建下一个点的多项式。 看来我们在条款上达成了一致。:) 顺便说一下，在我的例子 中，多项式中下一个点的形成是通过计算系数完成的，这种算法比你的 "差分计算 "要快，尽管我也应用了与前值的差分。for(i=1; i<=Bar[0]; i++) { ArcDownBuffer[i]=ArcDownBuffer[i-1]+D2; D2+=2*C2;}你的选择。for(z=92-1;z>=0;z--){ a5_Buffer[i+0+z]= 3*a5_Buffer[i+1+z] - 3*a5_Buffer[i+2+z] + 1*a5_Buffer[i+3+z] ; }关于速度，你可能是对的。 我建议我们不要触及速度和可能的过失问题（首先是我的：）。)的编码，当然，如果它们不是关键的话。 Aleksey Panfilov 2018.01.13 10:20 #40 尼古拉-森科。 你能用你的方法来加快傅里叶近似的速度吗？直觉告诉我这是可能的。如果你能做到这一点，那将是令人惊叹的！......而且实际收益将是巨大的。我附上一个在MT5上用傅里叶外推法进行逼近的例子（它只是工作得更快，更简单的更好）。我从这里 取了这个例子，并通过添加鼠标控制Ctrl键（改变起始位置）和Shift键（改变观察周期，同时改变谐波数），使其更加清晰。你能试一试吗？该指标如下：首先，用鼠标点击图表（激活窗口），按下Ctrl键（并释放），然后移动鼠标，改变起始位置；要完成这个过程，按任何键（除了Ctrl和Shift）。用Shift键改变周期（计算近似函数的条形范围）也一样。关于傅立叶，这个话题很丰富。如果有兴趣，我们会不定期地接触它。最有可能的是，主要问题会从问题陈述中产生（由于其他方法）。现在，据我所知，该指标从傅里叶频谱中选择最多振幅的频率。我有一个想法，就是把傅里叶 指标拧到已经平均好的多项式线上。我怀疑，其推断的读数变化会更慢。 1234567891011...24 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
当你把样本增加到N=100时，四度方程给出了以下结果。
从数学上讲，你的搜索边界是非常模糊的。能否请你详细说明一下它是怎样的？
是的，我错了。我以为你真的在用近似法。我仔细看了一下你的代码，意识到这不是一个近似值，而只是一个微不足道的平均数，尽管非常不寻常。之后，你把紫线和红线向左移72条，完成92条的红尾巴的绘制，而且每一个新的条形都会重新绘制。蓝线是由移位的紫线形成的。顺便说一下，使用收盘价而不是开盘价更正确。如果你改成收盘，你可以立即看到，每一个刻度线的红色尾巴92条都会跳动。
将移动平均线 向左移动，没有任何用处和实际应用。它只为美丽、合适和魅力服务。
我们需要了解近似和平滑（平均）之间的区别。近似法在给定的数据区间上计算一个函数（多项式、傅里叶式、贝塞尔式、样条式等）的系数，当至少有一个数据值发生变化时，这些系数通常会发生一切变化，因此函数会在观察到的数据区间上重新绘制。但在平均化的情况下，只考虑在以前的数据基础上的一个当前点；因此，平均化（平滑化）不会重绘，但总是滞后于数据，这与近似化不同。
而且我不明白某个度数的多项式和牛顿二项式有什么关系，如果代码中甚至没有任何度数。
嗯哼，现在也是一个没有明确的Sin函数的正弦波。
正弦的差分方程：https://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421
周期为144的正弦波的计算被强调。第一个是在常数附近（图中绿色），第二个是在斜线附近（图中红色）。
我也许应该马上在支部里附上一份'阅读清单'。))
关于这个问题的文献很多，我给大家推荐几本符合我口味的瘦身书。
列昂尼德-库兹米奇-拉赫丁的《有限差分的计算》。
马库舍维奇人工智能的返回序列
谢谢你，阿列克谢的文献。我承认递归可能是有用的，并成功地应用于加速一些函数或算法，但说实话，我对它不太确定。
我只是主张对事物要用正确的名称来称呼，要用常规的术语，这样才不会产生混淆。在我看来，在这个话题的开头提到递归会更符合逻辑，而不提插值、近似和多项式，因为它们在你的例子中没有显示。而且还不如把重点放在指标向左的转移上，这样就不会因为形式的过分正确而误导别人，因为不是每个人都喜欢理解别人的代码，我也上当了。
阿列克谢，据我所知，你在递归问题上是个专家。就我个人而言，我在其中毫无头绪。我有一个问题，一个请求和一个建议。你能用你的方法来加快傅里叶法的近似速度吗？直觉告诉我这是可能的。如果你能做到这一点，那将是哇！！！而实际用途将是巨大的。我附上一个在MT5上用傅里叶外推法进行逼近的例子（它只是工作得更快，更简单的更好）。我从这里 取了这个例子，并通过添加鼠标控制Ctrl键（改变起始位置）和Shift键（改变观察周期，同时改变谐波数），使其更加清晰。你能试一试吗？
该指标如下：首先，用鼠标点击图表（激活窗口），按下Ctrl键（并释放），然后移动鼠标，改变起始位置；要完成这个过程，按任何键（除了Ctrl和Shift）。同样的道理，Shift键可以改变周期（近似函数的条形范围）。
如何通过三个点构造一条多项式曲线，我最近在这个代码 中实现了。 我建议你看一看。
但你的代码并没有按三点计算多项式。
它在图表上看起来是这样的。
蓝-红线是通过肩部为72的四度多项式进行插值（在一个区间内找到一个点）。
蓝色细线是通过杠杆率为78的2度多项式进行外推（在区间外找到一个点）。
红线是4次方的多项式的构造线。它被重新绘制，并以最后一个条形图的开盘点为基础。
你所说的2度多项式和4度多项式并不是多项式。
由于二度多项式的公式为
而是一个四度多项式的公式。
其中
a,b,c,d,f - 要计算的系数
i是酒吧的数量。
而你有一种华丽的平均方式，其中（以你所说的2度多项式为例）一条线i的当前点是由另一条线的最后三个点（i,i+1和i+2）计算而来，其权重系数不同。这被称为平均化（或平滑化）。这就是为什么你把图表向左移动了72个柱子，以隐藏因平均化而出现的滞后。
在我的例子 中，通过三个点计算多项式的情况清晰可见。
我有MT4的代码，在那里的评论中进一步说明
是的，你的灰色线条是一个多项式。而你重画的92条消息 的红尾巴到移位的平均值也是多项式，只是重画。但你把其他的东西都称为多项式，同时又声称你的多项式没有被重绘。而事实并非如此。这就是为什么我要求你用正确的名字称呼事物。
顺便说一下，在我的例子 中，形成多项式的下一个点是通过计算系数完成的，这种算法比你的 "差分计算 "更快，尽管我也应用了与前值的差分。
你的选择。
是的，我同意二阶多项式，只涉及4个点的构造，或四阶多项式的6个点。 得到的、没有重画的整条线当然不是多项式， 它只是在所考虑的情况下用一定程度的多项式构造的。
细线只直观地显示了那些构建下一个点的多项式。
看来我们在条款上达成了一致。:)
顺便说一下，在我的例子 中，多项式中下一个点的形成是通过计算系数完成的，这种算法比你的 "差分计算 "要快，尽管我也应用了与前值的差分。
你的选择。
关于速度，你可能是对的。
我建议我们不要触及速度和可能的过失问题（首先是我的：）。)的编码，当然，如果它们不是关键的话。
你能用你的方法来加快傅里叶近似的速度吗？直觉告诉我这是可能的。如果你能做到这一点，那将是令人惊叹的！......而且实际收益将是巨大的。我附上一个在MT5上用傅里叶外推法进行逼近的例子（它只是工作得更快，更简单的更好）。我从这里 取了这个例子，并通过添加鼠标控制Ctrl键（改变起始位置）和Shift键（改变观察周期，同时改变谐波数），使其更加清晰。你能试一试吗？
该指标如下：首先，用鼠标点击图表（激活窗口），按下Ctrl键（并释放），然后移动鼠标，改变起始位置；要完成这个过程，按任何键（除了Ctrl和Shift）。用Shift键改变周期（计算近似函数的条形范围）也一样。
关于傅立叶，这个话题很丰富。如果有兴趣，我们会不定期地接触它。
最有可能的是，主要问题会从问题陈述中产生（由于其他方法）。现在，据我所知，该指标从傅里叶频谱中选择最多振幅的频率。
我有一个想法，就是把傅里叶 指标拧到已经平均好的多项式线上。我怀疑，其推断的读数变化会更慢。