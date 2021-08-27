差分微积分，例子。 - 页 6

用四度多项式进行平均，杠杆率为72（四度EMA），立方抛物线（三度多项式）推算出不同的杠杆率

      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800    *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1100) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  4*a5_Buffer[i+1+z]  -  6*a5_Buffer[i+2+z]  +  4*a5_Buffer[i+3+z]  - 1*a5_Buffer[i+4+z];  }}


      a2_Buffer[i+20]=a5_Buffer[i+20]; 
      
      a3_Buffer[i+38]=a5_Buffer[i+38]; 
      
      a4_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56];
        
      a6_Buffer[i+74]=a5_Buffer[i+74];

四度多项式进行平均，杠杆率为72（四度EMA），四度多项式外推到不同的杠杆

      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800    *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1100) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  5*a5_Buffer[i+1+z]  -  10*a5_Buffer[i+2+z]  +  10*a5_Buffer[i+3+z]  - 5*a5_Buffer[i+4+z]  +  1*a5_Buffer[i+5+z];  }}


      a2_Buffer[i+20]=a5_Buffer[i+20]; 
      
      a3_Buffer[i+38]=a5_Buffer[i+38]; 
      
      a4_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56];
        
      a6_Buffer[i+74]=a5_Buffer[i+74];
  

阿列克谢，我可以给你一些免费的建议和一个提示。

我已经告诉过你，向左转是，怎么说呢？- 是一项艰巨的任务。你只会得到那些观看你的线程的人的咒骂。顺便说一句，这也是你在自己的主题中为自己的孤独感到自豪的原因之一。
如果要 把有一个拐点的周期线向左移动 半个波段（或者说如果在局部最低点和最高点之间只有一个拐点）而不进行实际移动，你可以使用该函数的导数。的确，这不是一个实际的转变，但在本质上。一个函数的导数是与直线相切的角度。计算方法很简单：buf[i]-buf[i+1]。

例如，这里有一个正弦波的第一和第二导数。函数本身的拐点成为其导数的局部最大值和最小值。

 
是的，尼古拉，我完全同意你的观点，当然，每个导数都会使正弦图向左移动四分之一个周期。

因此，在进行比较时，我消除了人为的线路转移。这可以从过去几个帖子中的第二个数字 看出。除了灰色的细线外，所有的线都是在最后一个条形图上画出来的，不会重画。而图表中的一些向左移动是由于推断。

而这些线条确实仍然可以被区分，在我们的案例中，去除第一个和/或第二个差异，这是在原型。:)))

向左移动是为了把所有的线包括施工线连接成一个整体，并看到整体方案。

 
上面的图表可以忽略，因为它被移到了左边，尾部被重新绘制。而下面那个看起来很滞后，很平凡。这一切大惊小怪的意义何在？

 
))))

我们会 "边走边看"。

到目前为止，一切都在轨道上。))

 
下面是这种方法的一个可能的实施。没有重画和移位。 这是你的线的二阶导数。


附加的文件：
Banzai.mq4  5 kb
Banzai.mq5  6 kb
 

有时甚至是非常相关的，不滞后的


 
我今天心情很好。

Alg. on "shift left" (what a name for it :) ) 。

1）得到两个SMA，一个快，一个慢。

2.向左移一个半周期（各为其主）。

3.我们惊讶地看到，:

3.0的波形在彼此之间旋转。

3.1.快者在极点之前（有时更早）将慢者向上移动。

3.2. "成对的 "交叉点（在极值之前向上，在极值之后向下）。

4.将条形图移回实时，但（与n2不同）是相同的数量。一个将在0处结束，另一个将强烈地向右走。

5.现在看到了过去极值和以前的交叉点，我们将看看它已经交叉的地方。根据什么，我们可以过滤掉明显的假阳性，做出相当不错的条目。

 
也许，这里面有什么东西。但它不是一个左移算法，而是一个右移算法。


