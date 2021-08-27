差分微积分，例子。
什么是差分微积分？
它是。
Δf(xk) = f (xk+1) - f (xk)
我提议在这个分支中收集关于差分微积分的指标和专家，以开放源码的方式。
我以一个更清晰的变体重写了该指标 作为例子。
在图表上，它看起来像这样。
蓝红线是通过杠杆为72的四度多项式进行插值（在区间内找一个点）。
a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800 *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;
蓝色细线是通过杠杆率为78的2度多项式进行外推（在区间外找到一个点）。
a2_Buffer[i]= 3160*a1_Buffer[i] -6240 *a1_Buffer[i+1 ] + 3081*a1_Buffer[i+2 ];
红线是4次方的多项式的构造线。它被重新绘制，并以最后一个条形图的开盘点为基础。
a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=10) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a4_Buffer[i+0+z]= 5*a4_Buffer[i+1+z] - 10*a4_Buffer[i+2+z] + 10*a4_Buffer[i+3+z] - 5*a4_Buffer[i+4+z] + 1*a4_Buffer[i+5+z]; }}
是的。
它与牛顿的二项式直接相关。
对于等距离的点来说，这是真的。
1*Y1-2*Y2+1*Y3=0 是直线的差异方程。
1*Y1-3*Y2+3*Y3-1*Y4=0--二度抛物线的差异方程。
1*Y1-4*Y2+6*Y3-4*Y4+1*Y5=0 - 三度抛物线的差分方程。
它也与这些主题有交集。
是的。
对于每一个行动，在现在都有一个痕迹，当然会影响到未来。:))))
我建议我们在这个主题中跳过哲学，让我们只讨论数学、编程、测试和优化。
你试过这个配方吗？
Y = a0 + a1X + a2X^2 + a3X^3 + a4X^4
其中。
X是前一栏的价格。
Y - 当前条形图的价格。
于是我们得到了下面的图片。
当然，在这种形式下，有X和Y，但在递归方程中，只有Y和所有的系数(a+bX+cX^2+dX^3+ eX^4)被减少，并由Y本身的五个值取代。
看了一下代码，我没看错吧，是某种反馈过滤器的变体？5061600、4926624和其他系数从何而来？
其实，独立的人是从哪里来的，互联网吗？))
1.看了一下代码，我没看错吧，是某种带反馈的过滤器的变种？
2.那5061600、4926624等系数是怎么来的？
3.一般来说，感应器是从哪里来的，从网上来的？))
1.是的，这个过滤器有400年的历史，只有书面的历史：笛卡尔、牛顿、帕斯卡、泰勒、拉格朗日。
2.系数的计算。似乎在第二年，我们就已经熟悉了拉格朗日和泰勒的方法。似乎有很多计算系数的变体。
3.特别是这幅画是今天画的。:)))))
我提议在这个线程中收集关于差分计算的指标和专家，在开放源代码中。
如果会有兴趣，我们最终会建立或绘制一些有用的东西。:)
我以一个更清晰的版本重写了这个指标 作为例子。