Aleksey Semenov:
现在我使用的是其中一个叫仓鼠的信号，或者说仓鼠有450万用户，自己有2千用户，对缩减有一点恐慌!

哦，一个油炸锅。我得去看看。

 
下午好，初学者请求帮助的技术问题 将脚本从导航仪转移到图表上
 
Ivan Butko:

总之，如果欧元再跌一点，止损是有保证的，止损460万英镑，我们已经开始把它填到平仓了。
 

所以，是的，看起来她不会做任何事情）。

 

聪明))部分地掩盖了它)

我想知道现在的订阅者会怎么评价？

 
Anatolii Zainchkovskii:

看起来是停止了，如果我用手关闭，在统计中就可以看到，哦，统计被调整了，还有340万。
 

娃娃跟着它，在停止的时候摇了摇，然后回去了，很经典:)如果欧元回升，会有多少人咬住肘部，多头们的止损点已经聚集。你也可以转身。

或者我们仍然可以下降到11月的低点....。
 
Aleksey Egorov:

并能和将去

 
到了晚上，如果没有好的回调，周末很容易到0，扩大价差，如果周一开盘时有一个不好的缺口，就会一直处于红色。
 

呜呜呜...疼......就像我的小指头放在床头柜上。


特别是这个人。



Rudolf Singer 2019.02.15 14:38  

这里发生了什么??????我刚刚失去了10,000美元!!!!!!!!!!!F***


