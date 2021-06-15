1200个用户！！！ - 页 101 1...949596979899100101102103104105106107108...230 新评论 Ivan Butko 2019.02.15 14:06 #1001 Aleksey Semenov: 现在我使用的是其中一个叫仓鼠的信号，或者说仓鼠有450万用户，自己有2千用户，对缩减有一点恐慌!哦，一个油炸锅。我得去看看。 9214DBDA 2019.02.15 14:12 #1002 下午好，初学者请求帮助的技术问题 将脚本从导航仪转移到图表上 Aleksey Semenov 2019.02.15 14:28 #1003 Ivan Butko:哦，一个油炸锅。让我们看一看。 总之，如果欧元再跌一点，止损是有保证的，止损460万英镑，我们已经开始把它填到平仓了。 Anatolii Zainchkovskii 2019.02.15 14:29 #1004 所以，是的，看起来她不会做任何事情）。 Anatolii Zainchkovskii 2019.02.15 14:32 #1005 聪明))部分地掩盖了它) 我想知道现在的订阅者会怎么评价？ Aleksey Semenov 2019.02.15 14:36 #1006 Anatolii Zainchkovskii:她是个狡猾的人，她把它部分地掩盖起来了）。 我想知道现在的订阅者会怎么评价？ 看起来是停止了，如果我用手关闭，在统计中就可以看到，哦，统计被调整了，还有340万。 Aleksey Egorov 2019.02.15 14:44 #1007 娃娃跟着它，在停止的时候摇了摇，然后回去了，很经典:)如果欧元回升，会有多少人咬住肘部，多头们的止损点已经聚集。你也可以转身。 或者我们仍然可以下降到11月的低点....。 Anatolii Zainchkovskii 2019.02.15 14:53 #1008 Aleksey Egorov:娃娃跟着它，在停止的时候摇了摇，然后回去了，很经典:)如果欧元回来并上涨，会有多少人咬住肘部，多头的止损点已经聚集。你可以而且会转过来。 而且你仍然可以到11月低....。并能和将去 Aleksey Semenov 2019.02.15 14:58 #1009 到了晚上，如果没有好的回调，周末很容易到0，扩大价差，如果周一开盘时有一个不好的缺口，就会一直处于红色。 Ivan Butko 2019.02.15 15:03 #1010 呜呜呜...疼......就像我的小指头放在床头柜上。 特别是这个人。 Rudolf Singer 2019.02.15 14:38 这里发生了什么??????我刚刚失去了10,000美元!!!!!!!!!!!F*** 1...949596979899100101102103104105106107108...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
