Sergey Lazarenko:


我明白了，再一次，策略可以是不同的，有的TC是不完全描述市场的，有的则是完全、准确的。确切地说，这意味着他们可以追踪一个趋势的出现、生命和死亡。准确的TS，其盈利/亏损交易的比例约为50/50。而且没有混乱。

显然，你使用的策略并不准确，这就是为什么你有这样的观点，并主导着，关于正面和负面交易的混乱性质。例如，在TS "基本原则 "中，所有或多或少都能看到，这个TS跟踪的趋势......

确切的策略意味着圣杯，或在零增长时盘旋（当价格的波动性略高于价差时，情况并非如此）。

在实践中，我们看到，没有圣杯。只是有很长一段时间（长达一年或更长时间）的积极交易，当规则对应于这部分市场。这并不意味着下一年也会如此。

另一个方面是，精确的战略意味着正式性。即算法的能力和用猫头鹰赢得面团的能力。在实践中，我们只看到了平均数，就像我们的顶部一样。还有黄牛。

这并不是说我不相信，我知道有盈利的策略。但它们是基于经验、直觉、技巧和特定交易员的分析。即手工交易。

 
伊万-布特科
这些信号的有效性估计为50-50%，我们对其有效性没有任何怀疑。此外，信号的可信度是50/50，你可以更高的70到30左右，但这是物理上的困难。如果我们使用不同的时间段（更小的时间段），趋势会一直存在，但它们的长度会短得多......如果我们想赢回来，我们应该等待趋势在平仓后开始，但这需要时间。而你必须使用马丁格尔法来赢回和赚取利润...暴跌的风险增加，但你几乎总是有机会获利。正如他们所说的 "全天候"。

 
谢尔盖-拉扎连科

但几乎总是会有机会获利。正如他们所说的 "任何天气"。


而市场总是会有机会从交易者那里获取利润)。

所有这些，我认为2年的相对平坦和一些 "长寿 "信号的成功之间存在着联系......。


 
尼古拉-盖里斯

然而，我认为2年的相对平缓和一些 "长寿 "信号的成功之间存在着联系......



只是平均每个人一年或两年的时间
 

跟随一位在某地消失的澳大利亚顶级交易员。

在最后一刻，他有85%的缩水。

500名订户坐在零的提款机里，总共有一百五十万美元。而且好吧，索罗斯会再次击垮市场，但这是一个简单的平均数。人们很奇怪。

 
伊万-布特科

最简单的平均法不是正确的。平均数可以是简单的平均数或智能平均数，这是两个巨大的区别。

......错误的平均化设备。
A-plus。说得很好。
 

1300名订户，我希望你没有提供你的整个仓库。
在追求利益的过程中。

再见了，顶。


 
伊万-布特科

信号--安息吧。
