1200个用户！！！ - 页 46 1...394041424344454647484950515253...230 新评论 [删除] 2017.02.08 17:27 #451 尤里-扎伊采夫。 酷，做得好，塔拉斯， 做得好！已经1925年了。 我以为他在2月底前会有2000个，计划已经准备好了。 他是如此的有才华! 有才华的不是塔拉斯，而是MQLs。我们希望我们不会再被禁止。 Alexey Volchanskiy 2017.02.08 17:32 #452 伊戈尔-沃罗金。 DC有不同的价格吗？ 你必须具体检查每一个人)) Alexey Volchanskiy 2017.02.08 17:33 #453 维塔利-波斯托拉什。阿列克谢-沃尔昌斯基。 现在让我们想象一下下面的情况。在一个美分上有一个信号，有许多用户，其中大部分是在同一个美分上，我们可以移动价格。我们给僵尸一个错误的信号，把所有的西红柿放在正确的方向上。由于美分账户在经纪公司内部流通，价格会向僵尸仓位方向 移动。我们悄悄地拿着奶油））。 除了不是所有的用户都会在同一个经纪公司作为供应商，此外，在美分账户。我不能在美分账户上复制付费信号，即使该信号的订阅费用只有20美元/月。除非你每月有40-50%的存款，并且你的存款超过1万，否则你将有足够的钱来支付订阅和VPS))。 再看看罗博的仙术师与其他人相比的滑坡情况。人们倾向于在同一个供应商那里开立一个账户。 Vitalie Postolache 2017.02.08 17:36 #454 阿列克谢-沃尔昌斯基。 看看Robo的价格与其他的相比有什么滑坡。人们倾向于在同一个供应商那里开立一个账户。因此，Robo与其他经纪公司也有一个小的滑坡。但即使是同一个特区，他们也会开一个普通的账户，而不是美分账户。拷贝到美分账户是无利可图的。但从理论上讲，当然，这种情况可能会发生，随着摆动，但不是来自不同经纪公司的2000名交易者的总数，但在一个经纪公司的成千上万的用户的情况下，在银行间没有一分钱。 Petros Shatakhtsyan 2017.02.08 17:37 #455 是时候关闭这个主题了，再开一个新的，有2000个。有趣的是，这样的把戏，在论坛上，不被视为广告。而当我用市场上的一个产品做了同样的事情，显示缩减量而不给出名字和名称，那么5分钟后，这个话题就被删除了，我被送进了禁闭室，为期一周。我想知道，如果我不显示缩减量，而是显示盈利量或评论数，我是否会得到奖励？ Artyom Trishkin 2017.02.08 17:38 #456 马拉特-哈比耶夫。 这里不是塔拉斯有才能，而是MQL平台本身。我们希望我们不会再被禁止。 但如果他们这样做，他们可能会再次被禁止。如果意愿得到尊重，他们可能会这样做；) Alexey Volchanskiy 2017.02.08 17:40 #457 维塔利-波斯托拉什。 因此，Robo与其他经纪公司也有一个小的滑坡。但即使在同一个经纪公司，他们也会开一个普通的账户，而不是美分。他们会开一个普通账户，而不是美分账户。今天大家都怎么了，是不是都已经暖和了，还是怎么了？)))佩特罗斯-沙塔赫兹扬。是时候关闭这个主题了，再开一个新的，有2000个。有趣的是，这种特技，在论坛上，不被视为广告。而当我用市场上的一个产品做了同样的事情，显示缩水的数量，却没有显示名称和姓名，那么5分钟后，这个话题就被删除了，我被送进了禁闭室一个星期。我想知道，如果不显示缩减量，而是显示利润量或评论数，是否会得到回报？ 问题是，这个信号是来自MQ的最重要的一次。礼貌，你看... Vitalie Postolache 2017.02.08 17:48 #458 阿列克谢-沃尔昌斯基。今天大家都怎么了，是不是都已经暖和了，还是怎么了？))) 问题是，这个信号是MQ中最重要的一次。礼貌，你看...而且为什么只看名单中间的部分？在开始时，有很多ECN的滑点0.00 ))))。也有一些ECN，滑点0.3的第五位数根本不影响。 此外，如果在你的图片中采取的部分，它显示了较小的数字，也就是说，它不是对所有的人都一样，而是一个单独的方法。 Yuriy Zaytsev 2017.02.08 17:54 #459 阿列克谢-沃尔昌斯基。今天大家都怎么了，是不是都已经暖和了，还是怎么了？))) 事情是这样的，MQ最重要的人曾经以这个信号为例。有礼貌，你看... 是的，礼貌也是。 Vladislav Andruschenko 2017.02.08 17:56 #460 反趋势潮流 1...394041424344454647484950515253...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
酷，做得好，塔拉斯， 做得好！已经1925年了。
我以为他在2月底前会有2000个，计划已经准备好了。
他是如此的有才华!
DC有不同的价格吗？
现在让我们想象一下下面的情况。在一个美分上有一个信号，有许多用户，其中大部分是在同一个美分上，我们可以移动价格。我们给僵尸一个错误的信号，把所有的西红柿放在正确的方向上。由于美分账户在经纪公司内部流通，价格会向僵尸仓位方向 移动。我们悄悄地拿着奶油））。
看看Robo的价格与其他的相比有什么滑坡。人们倾向于在同一个供应商那里开立一个账户。
因此，Robo与其他经纪公司也有一个小的滑坡。但即使是同一个特区，他们也会开一个普通的账户，而不是美分账户。拷贝到美分账户是无利可图的。
但从理论上讲，当然，这种情况可能会发生，随着摆动，但不是来自不同经纪公司的2000名交易者的总数，但在一个经纪公司的成千上万的用户的情况下，在银行间没有一分钱。
是时候关闭这个主题了，再开一个新的，有2000个。
有趣的是，这样的把戏，在论坛上，不被视为广告。
而当我用市场上的一个产品做了同样的事情，显示缩减量而不给出名字和名称，那么5分钟后，这个话题就被删除了，我被送进了禁闭室，为期一周。
我想知道，如果我不显示缩减量，而是显示盈利量或评论数，我是否会得到奖励？
这里不是塔拉斯有才能，而是MQL平台本身。我们希望我们不会再被禁止。
因此，Robo与其他经纪公司也有一个小的滑坡。但即使在同一个经纪公司，他们也会开一个普通的账户，而不是美分。他们会开一个普通账户，而不是美分账户。
今天大家都怎么了，是不是都已经暖和了，还是怎么了？)))
是时候关闭这个主题了，再开一个新的，有2000个。
有趣的是，这种特技，在论坛上，不被视为广告。
而当我用市场上的一个产品做了同样的事情，显示缩水的数量，却没有显示名称和姓名，那么5分钟后，这个话题就被删除了，我被送进了禁闭室一个星期。
我想知道，如果不显示缩减量，而是显示利润量或评论数，是否会得到回报？
今天大家都怎么了，是不是都已经暖和了，还是怎么了？)))问题是，这个信号是MQ中最重要的一次。礼貌，你看...
而且为什么只看名单中间的部分？在开始时，有很多ECN的滑点0.00 ))))。
也有一些ECN，滑点0.3的第五位数根本不影响。
此外，如果在你的图片中采取的部分，它显示了较小的数字，也就是说，它不是对所有的人都一样，而是一个单独的方法。
今天大家都怎么了，是不是都已经暖和了，还是怎么了？)))事情是这样的，MQ最重要的人曾经以这个信号为例。有礼貌，你看...
反趋势
潮流