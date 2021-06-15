1200个用户！！！ - 页 46

新评论
[删除]  
尤里-扎伊采夫
酷，做得好，塔拉斯， 做得好！已经1925年了。
我以为他在2月底前会有2000个，计划已经准备好了。
他是如此的有才华!
有才华的不是塔拉斯，而是MQLs。我们希望我们不会再被禁止。
 
伊戈尔-沃罗金
DC有不同的价格吗？
你必须具体检查每一个人))
 
维塔利-波斯托拉什
阿列克谢-沃尔昌斯基
现在让我们想象一下下面的情况。在一个美分上有一个信号，有许多用户，其中大部分是在同一个美分上，我们可以移动价格。我们给僵尸一个错误的信号，把所有的西红柿放在正确的方向上。由于美分账户在经纪公司内部流通，价格会向僵尸仓位方向 移动。我们悄悄地拿着奶油））。
除了不是所有的用户都会在同一个经纪公司作为供应商，此外，在美分账户。我不能在美分账户上复制付费信号，即使该信号的订阅费用只有20美元/月。除非你每月有40-50%的存款，并且你的存款超过1万，否则你将有足够的钱来支付订阅和VPS))。
再看看罗博的仙术师与其他人相比的滑坡情况。人们倾向于在同一个供应商那里开立一个账户。
 
阿列克谢-沃尔昌斯基
看看Robo的价格与其他的相比有什么滑坡。人们倾向于在同一个供应商那里开立一个账户。

因此，Robo与其他经纪公司也有一个小的滑坡。但即使是同一个特区，他们也会开一个普通的账户，而不是美分账户。拷贝到美分账户是无利可图的。

但从理论上讲，当然，这种情况可能会发生，随着摆动，但不是来自不同经纪公司的2000名交易者的总数，但在一个经纪公司的成千上万的用户的情况下，在银行间没有一分钱。

 

是时候关闭这个主题了，再开一个新的，有2000个。

有趣的是，这样的把戏，在论坛上，不被视为广告。

而当我用市场上的一个产品做了同样的事情，显示缩减量而不给出名字和名称，那么5分钟后，这个话题就被删除了，我被送进了禁闭室，为期一周。

我想知道，如果我不显示缩减量，而是显示盈利量或评论数，我是否会得到奖励？

 
马拉特-哈比耶夫
这里不是塔拉斯有才能，而是MQL平台本身。我们希望我们不会再被禁止。
但如果他们这样做，他们可能会再次被禁止。如果意愿得到尊重，他们可能会这样做；)

 
维塔利-波斯托拉什
因此，Robo与其他经纪公司也有一个小的滑坡。但即使在同一个经纪公司，他们也会开一个普通的账户，而不是美分。他们会开一个普通账户，而不是美分账户。

今天大家都怎么了，是不是都已经暖和了，还是怎么了？)))

hhh

佩特罗斯-沙塔赫兹扬

是时候关闭这个主题了，再开一个新的，有2000个。

有趣的是，这种特技，在论坛上，不被视为广告。

而当我用市场上的一个产品做了同样的事情，显示缩水的数量，却没有显示名称和姓名，那么5分钟后，这个话题就被删除了，我被送进了禁闭室一个星期。

我想知道，如果不显示缩减量，而是显示利润量或评论数，是否会得到回报？

问题是，这个信号是来自MQ的最重要的一次。礼貌，你看...
 
阿列克谢-沃尔昌斯基

今天大家都怎么了，是不是都已经暖和了，还是怎么了？)))

问题是，这个信号是MQ中最重要的一次。礼貌，你看...

而且为什么只看名单中间的部分？在开始时，有很多ECN的滑点0.00 ))))。

也有一些ECN，滑点0.3的第五位数根本不影响。

此外，如果在你的图片中采取的部分，它显示了较小的数字，也就是说，它不是对所有的人都一样，而是一个单独的方法。

 
阿列克谢-沃尔昌斯基

今天大家都怎么了，是不是都已经暖和了，还是怎么了？)))

事情是这样的，MQ最重要的人曾经以这个信号为例。有礼貌，你看...
是的，礼貌也是。
 

反趋势

潮流

1...394041424344454647484950515253...230
新评论