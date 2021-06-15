1200个用户！！！ - 页 49 1...424344454647484950515253545556...230 新评论 Yuriy Zaytsev 2017.03.25 17:37 #481 Andrey F. Zelinsky:"锁主 "是指用锁来消除挂机。然而，在他的情况下，他只是在等待价格的回升。他甚至没有平均水平（事实证明）。也就是说，让它 "漂浮 "起来的不过是 "奇迹"。而且他利用地段（如果在他的情况下可以这样称呼的话）来增加存款。然而，他经常关闭暂停的订单 - 可能，这在他的情况下被称为 "手数大师"。没错，没有平均数，也没有地段。是的，该交易违背了大趋势。 只要在信号服务中成为一个信号，启动终端，并看到进入点就足够了。 它往往能非常好地进入。 因此，当拥有一个真实的账户时，我们在信号列表中找到一个信号，进入它，并按下按钮，在图表上显示所有买入的条目，尽管卖出在这里是合乎逻辑的。 Andrey F. Zelinsky 2017.03.25 18:05 #482 尤里-扎伊采夫。对，没有平均，也没有锁。是的，交易违背了大趋势。 在信号服务中检查信号，运行终端，看到进入点就足够了。 它往往能非常好地进入。 因此，有一个真实的账户，我们在信号列表中找到信号，去找它并按下按钮，在图表上显示所有买入的条目，尽管有一个合乎逻辑的卖出。 我不知道，MetaQuotes已经尽力了，我得给他们点赞。如果你甚至看了你的照片（箭头标记）。非常准确地给出了评论："信号被严重高估了，作者只是幸运，到目前为止）Imho。 TheXpert 2017.03.25 18:13 #483 两位大师齐聚一堂，讲述关于在哪里开张的故事 )) Yuriy Zaytsev 2017.03.25 18:17 #484 组合器。 有两位大师在讲述关于在哪里开业的故事）。:-)) 沙发上了油，不吱声了。它可以很好地进入和退出。但他不看D1。D1的狮子正在突破，D1的狮子没有更新 - 在哪里进入？ Andrey F. Zelinsky 2017.03.25 18:18 #485 然后自称是ThExpert的主要人物进入了马戏团的舞台--事实上他甚至不能阅读，因为没有人告诉任何人互联网服务供应商应该进入的地方。 Yuriy Zaytsev 2017.03.25 18:24 #486 不，这家伙的交易很好。他相当不错，一岁多了，他仍然需要学习如何像他那样清晰地输入。 TheXpert 2017.03.25 18:25 #487 Andrey F. Zelinsky:而这时，马戏团的主要人物进场了。))不，我是在观众席上广播的，场子是留给你们两个的)继续做小丑，真的，非常有趣 Andrey F. Zelinsky 2017.03.25 18:34 #488 组合器。))不不，我在观众席上广播，竞技场才是你们俩的归宿)继续表演，真的，非常有趣 你是一个真正的混蛋 -- 不要得到所有...-- 你知道，以你的工作经验，在马戏团里，只广播小丑和假象观众的特权（他们是同一个小丑，只是打扮成观众）。 Yuriy Zaytsev 2017.03.25 18:42 #489 为什么很多人，远非愚蠢，不能成为一个团队。如果你注意看，他们不断地互相叫嚣，扯皮，尽管他们基本上坐在同一个战壕里，但仍然设法向对方的子弹里撒尿。 Alexandr Bryzgalov 2017.03.25 18:44 #490 尤里-扎伊采夫。为什么很多人，远远不是愚蠢的，人们不能成为一个团队，如果你注意，他们不断地互相取笑，嘲弄，虽然在本质上他们坐在一个战壕里......。但与此同时，他们又设法在对方的弹夹里撒尿。 它在血液中，在一个人出生前就已经预定了，一个目标一个精子）。很少每个卵子有两个精子）) 1...424344454647484950515253545556...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
"锁主 "是指用锁来消除挂机。然而，在他的情况下，他只是在等待价格的回升。他甚至没有平均水平（事实证明）。也就是说，让它 "漂浮 "起来的不过是 "奇迹"。而且他利用地段（如果在他的情况下可以这样称呼的话）来增加存款。然而，他经常关闭暂停的订单 - 可能，这在他的情况下被称为 "手数大师"。
没错，没有平均数，也没有地段。是的，该交易违背了大趋势。
只要在信号服务中成为一个信号，启动终端，并看到进入点就足够了。 它往往能非常好地进入。
因此，当拥有一个真实的账户时，我们在信号列表中找到一个信号，进入它，并按下按钮，在图表上显示所有买入的条目，尽管卖出在这里是合乎逻辑的。
我不知道，MetaQuotes已经尽力了，我得给他们点赞。
如果你甚至看了你的照片（箭头标记）。
非常准确地给出了评论："信号被严重高估了，作者只是幸运，到目前为止）Imho。
有两位大师在讲述关于在哪里开业的故事）。
:-)) 沙发上了油，不吱声了。
它可以很好地进入和退出。但他不看D1。
D1的狮子正在突破，D1的狮子没有更新 - 在哪里进入？
然后自称是ThExpert的主要人物进入了马戏团的舞台--事实上他甚至不能阅读，因为没有人告诉任何人互联网服务供应商应该进入的地方。
不，这家伙的交易很好。他相当不错，一岁多了，他仍然需要学习如何像他那样清晰地输入。
而这时，马戏团的主要人物进场了。
))不，我是在观众席上广播的，场子是留给你们两个的)继续做小丑，真的，非常有趣
你是一个真正的混蛋 -- 不要得到所有...-- 你知道，以你的工作经验，在马戏团里，只广播小丑和假象观众的特权（他们是同一个小丑，只是打扮成观众）。
为什么很多人，远非愚蠢，不能成为一个团队。
如果你注意看，他们不断地互相叫嚣，扯皮，尽管他们基本上坐在同一个战壕里，但仍然设法向对方的子弹里撒尿。
它在血液中，在一个人出生前就已经预定了，一个目标一个精子）。
很少每个卵子有两个精子）)