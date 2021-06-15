1200个用户！！！ - 页 228 1...221222223224225226227228229230 新评论 Ramiz Mavludov 2021.06.12 06:34 #2271 Renat Akhtyamov: 如果交易员是个傻瓜，那么服务有什么关系呢？ 当然不能排除这种情况，该服务提供了统计和分析能力，这是很有必要的。 但现在缺少的是损失限制器这样的工具。 你看到一个有一年历史的信号，缩水率最高为20%，你已经订阅了，在一个月内他有90%的缩水率，而你有一些%。你需要在订阅阶段有一个限制，以避免这种情况。 你我都明白，服务与此无关，但请试着向一个最近来到这里的人解释。 Rashid Umarov 2021.06.12 07:20 #2272 Ramiz Mavludov:当然不能排除这种情况，该服务提供了统计和分析能力，这是很有必要的。但现在缺少的是损失限制器这样的工具。你看到一个有一年历史的信号，缩水率最高为20%，你已经订阅了，在一个月内他有90%的缩水率，而你有一些%。你需要在订阅阶段有一个限制器来避免这种情况。 你需要阅读参考资料，这样你才能更具体。 [删除] 2021.06.12 08:43 #2273 Rashid Umarov:阅读概况介绍，以便你能进行实质性的交谈。 为什么不增加一个成功订户的排名？ [删除] 2021.06.12 09:15 #2274 Vladimir Baskakov: 为什么不增加一个成功订户的排名？ 成功的订户会无缝地进入受托人客户类别。 Ivan Rubtsov 2021.06.12 09:40 #2275 Ramiz Mavludov:当然不能排除这种情况，该服务提供了统计和分析能力，这是很有必要的。但现在缺少的是损失限制器这样的工具。你看到一个有一年历史的信号，缩水率最高为20%，你已经订阅了，在一个月内他有90%的缩水率，而你有一些%。你需要在订阅阶段有一个限制，以避免这种情况。我们都意识到这一服务并不涉及，但试图向最近来这里的一个人 解释。 对这个人来说，一切都已经在规则中和论坛上写了100,500次以上。他选择交易员和信号，所有的风险都在他身上。是什么阻止了他将存款负荷设定为20-40%？ 该服务已经规定，当缩水超过30%时，可将信号排除在展示区之外，并关闭订阅。 Ramiz Mavludov 2021.06.12 09:56 #2276 Ivan Rubtsov:对于这个人来说，一切都已经在规则中和论坛上写了100500次。他自己选择交易员和信号，所有的风险都在他身上。是什么阻止了他将存款负荷设定为20-40%？ 该服务已经规定，当缩水超过30%时，可将信号排除在窗口之外，并终止订阅。 我没有谈到在缩减时将信号从展示区隐藏起来，这对那些已经订阅的人来说没有意义。 Yevhenii Levchenko 2021.06.12 09:58 #2277 Ramiz Mavludov:但是，现在缺少的是一个像，损失限制器这样的工具。以下是规则中的一个小插曲。 所有订阅参数应在MetaTrader终端设置中指定。 允许复制止损和止盈水平。 根据信号源的交易业务量，交易账户上用于购买/销售的资金百分比。 执行价格与信号源中要复制的交易价格之间的可接受的差异，在此范围内将执行交易信号。 交易账户上自有资金的最低数额，在此数额下交易信号将被停止，所有头寸将被关闭。 P.S.--不那么笨的订户。还有240万资金留给订阅者... Vasiliy Pushkaryov 2021.06.12 11:09 #2278 Yevhenii Levchenko: P.S.--不那么笨的订户。用户手中还剩下240万资金... 然而，相信每个月超过200%的利润是真实可靠的）。 Yevhenii Levchenko 2021.06.12 11:10 #2279 Vasiliy Pushkaryov: 然而，相信每个月超过200%的利润是真实可靠的）。 由于他们节省了240万，他们不相信这是可靠的。 Ramiz Mavludov 2021.06.12 11:14 #2280 没有注意到。有一段时间没有检查这个标签了。这是个好消息。 1...221222223224225226227228229230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果交易员是个傻瓜，那么服务有什么关系呢？
当然不能排除这种情况，该服务提供了统计和分析能力，这是很有必要的。
但现在缺少的是损失限制器这样的工具。
你看到一个有一年历史的信号，缩水率最高为20%，你已经订阅了，在一个月内他有90%的缩水率，而你有一些%。你需要在订阅阶段有一个限制，以避免这种情况。
你我都明白，服务与此无关，但请试着向一个最近来到这里的人解释。
你需要阅读参考资料，这样你才能更具体。
阅读概况介绍，以便你能进行实质性的交谈。
为什么不增加一个成功订户的排名？
成功的订户会无缝地进入受托人客户类别。
对这个人来说，一切都已经在规则中和论坛上写了100,500次以上。他选择交易员和信号，所有的风险都在他身上。是什么阻止了他将存款负荷设定为20-40%？
该服务已经规定，当缩水超过30%时，可将信号排除在展示区之外，并关闭订阅。
我没有谈到在缩减时将信号从展示区隐藏起来，这对那些已经订阅的人来说没有意义。
但是，现在缺少的是一个像，损失限制器这样的工具。
以下是规则中的一个小插曲。
P.S.--不那么笨的订户。用户手中还剩下240万资金...
然而，相信每个月超过200%的利润是真实可靠的）。
没有注意到。有一段时间没有检查这个标签了。这是个好消息。