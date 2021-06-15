1200个用户！！！ - 页 228

Renat Akhtyamov:
如果交易员是个傻瓜，那么服务有什么关系呢？

当然不能排除这种情况，该服务提供了统计和分析能力，这是很有必要的。

但现在缺少的是损失限制器这样的工具。

你看到一个有一年历史的信号，缩水率最高为20%，你已经订阅了，在一个月内他有90%的缩水率，而你有一些%。你需要在订阅阶段有一个限制，以避免这种情况。

Ramiz Mavludov:

你需要阅读参考资料，这样你才能更具体。

Rashid Umarov:

阅读概况介绍，以便你能进行实质性的交谈。

为什么不增加一个成功订户的排名？
Vladimir Baskakov:
为什么不增加一个成功订户的排名？

成功的订户会无缝地进入受托人客户类别。

 
Ramiz Mavludov:

对这个人来说，一切都已经在规则中和论坛上写了100,500次以上。他选择交易员和信号，所有的风险都在他身上。是什么阻止了他将存款负荷设定为20-40%？

该服务已经规定，当缩水超过30%时，可将信号排除在展示区之外，并关闭订阅。

 
Ivan Rubtsov:


我没有谈到在缩减时将信号从展示区隐藏起来，这对那些已经订阅的人来说没有意义。

 
Ramiz Mavludov:

但是，现在缺少的是一个像，损失限制器这样的工具。

以下是规则中的一个小插曲。

所有订阅参数应在MetaTrader终端设置中指定。
  • 允许复制止损和止盈水平。
  • 根据信号源的交易业务量，交易账户上用于购买/销售的资金百分比。
  • 执行价格与信号源中要复制的交易价格之间的可接受的差异，在此范围内将执行交易信号。
  • 交易账户上自有资金的最低数额，在此数额下交易信号将被停止，所有头寸将被关闭。
P.S.--不那么笨的订户。还有240万资金留给订阅者...
 
Yevhenii Levchenko:


P.S.--不那么笨的订户。用户手中还剩下240万资金...
然而，相信每个月超过200%的利润是真实可靠的）。
 
Vasiliy Pushkaryov:
然而，相信每个月超过200%的利润是真实可靠的）。
由于他们节省了240万，他们不相信这是可靠的。
 

没有注意到。有一段时间没有检查这个标签了。这是个好消息。


