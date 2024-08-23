mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 78 1...717273747576777879808182838485...247 新评论 fxsaber 2018.03.30 00:23 #771 安德烈-哈蒂姆连斯基。删除了一个任意的部分，长达数天，并运行一个循环，从当前时间 开始，在历史上，直到我遇到一个不正确的转变。 很抱歉缺少代码，我是为了一个特殊情况而自己建立的。如果没有具体的例子，恐怕就没有建设性的帮助。 Andrey Khatimlianskii 2018.03.30 02:14 #772 fxsaber: ZS我很好奇，所以我运行了我手头所有的演示。没有错误。你是看了当前的时间 还是捋了捋历史？ Andrey Khatimlianskii 2018.03.30 02:15 #773 fxsaber:如果没有一个具体的设计实例，恐怕是不行的。不幸的是，我目前不准备提供一个可重复的例子。 fxsaber 2018.03.30 07:40 #774 安德烈-哈蒂姆连斯基。观察当前时间 还是贯穿历史？目前。没有做彻底的历史检查。 Andrey Khatimlianskii 2018.03.30 14:21 #775 fxsaber:目前。没有做彻底的历史检查。不需要做得很彻底，只要删除部分历史记录并深入回溯就能很快得到答案。 我会试着准备一个例子来重现，但要稍后。 fxsaber 2018.03.30 16:30 #776 安德烈-哈蒂姆连斯基。彻底的是没有必要的，简单的去掉一部分，深入的循环一下，很快就能得到答案。 该方法是基于对交易周的最后一个和第一个栏的分析。因此，移除碎片应该不会影响结果。 我将尝试准备一个例子来重现它，但以后会。这将是有趣的事情。 Alain Verleyen 2018.03.30 18:41 #777 fxsaber: 对于外汇，你可以从fours重做这个代码这段代码没有按预期工作。 2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,每日：TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56 2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,每日：TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01 fxsaber 2018.03.30 19:01 #778 Alain Verleyen: 这段代码没有按预期工作。 2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,每日：TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56 2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,每日：TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01你已经表明，该代码工作得非常好！你是如何做到的？TimeServerGMT与TimeGMT 相同。 Kirill Belousov 2018.03.30 19:35 #779 Alain Verleyen:这段代码没有按预期工作。 2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,日报：TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56 2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,日报：TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01 TimeServerGMT()的功能 是找到与Market Watch时间相对应的GMT时间。 Alain Verleyen 2018.03.30 19:43 #780 fxsaber: 你已经表明，该代码工作得非常好！你是如何做到的？TimeServerGMT与TimeGMT相同。我想根据格林尼治标准来获取服务器时间。 1...717273747576777879808182838485...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
