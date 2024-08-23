mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 78

安德烈-哈蒂姆连斯基

删除了一个任意的部分，长达数天，并运行一个循环，从当前时间 开始，在历史上，直到我遇到一个不正确的转变。

很抱歉缺少代码，我是为了一个特殊情况而自己建立的。

如果没有具体的例子，恐怕就没有建设性的帮助。

 
fxsaber:

ZS我很好奇，所以我运行了我手头所有的演示。没有错误。

你是看了当前的时间 还是捋了捋历史？

 
fxsaber:

如果没有一个具体的设计实例，恐怕是不行的。

不幸的是，我目前不准备提供一个可重复的例子。

 
安德烈-哈蒂姆连斯基

观察当前时间 还是贯穿历史？

目前。没有做彻底的历史检查。

 
fxsaber:

目前。没有做彻底的历史检查。

不需要做得很彻底，只要删除部分历史记录并深入回溯就能很快得到答案。

我会试着准备一个例子来重现，但要稍后。

 
安德烈-哈蒂姆连斯基

彻底的是没有必要的，简单的去掉一部分，深入的循环一下，很快就能得到答案。

该方法是基于对交易周的最后一个和第一个栏的分析。因此，移除碎片应该不会影响结果。

我将尝试准备一个例子来重现它，但以后会。

这将是有趣的事情。

 
fxsaber:
对于外汇，你可以从fours重做这个代码

这段代码没有按预期工作。

2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,每日：TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,每日：TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01


 
Alain Verleyen:

这段代码没有按预期工作。

2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,每日：TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,每日：TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01

你已经表明，该代码工作得非常好！你是如何做到的？TimeServerGMT与TimeGMT 相同。

 
Alain Verleyen:

这段代码没有按预期工作。

2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,日报：TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,日报：TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01


TimeServerGMT()的功能 是找到与Market Watch时间相对应的GMT时间。

 
fxsaber:

你已经表明，该代码工作得非常好！你是如何做到的？TimeServerGMT与TimeGMT相同。

我想根据格林尼治标准来获取服务器时间

