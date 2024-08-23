mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 73 1...666768697071727374757677787980...247 新评论 Vitaly Muzichenko 2018.03.25 22:04 #721 基里尔-贝卢索夫。在收盘价，在你知道GMTOffset的历史上，找到一个不受影响的经纪公司的蜡烛。蜡烛图时间的差异将给出GC之间的差异。在这个差值上加上已知的格林威治时间，你就得到了未知的格林威治时间差。你永远不知道交易服务器的时间。你只知道该符号的最后一次报价时间。 烛台很可能是一个小时的长度。好吧，这不是一个严肃的寻找方式，去其他终端吧。 还有什么其他的变种？ Kirill Belousov 2018.03.25 22:05 #722 维塔利-穆齐琴科。好吧，这不是一个严肃的寻找方式，去其他的终端吧。 还有什么其他选择7打电话给经纪人或在网站上查看 你也许可以通过网络解除图表的配对，而不必到另一个终端。 P.S. 你需要一个未知的经纪人的时间，到底是什么问题？ Vitaly Muzichenko 2018.03.25 22:06 #723 基里尔-贝卢索夫。打电话给经纪人或在网站上查看我需要在软件层面上找到答案) Kirill Belousov 2018.03.25 22:09 #724 维塔利-穆齐琴科。我需要在软件层面上找到答案)什么是任务，你需要一个未知的经纪人的时间？ Vitaly Muzichenko 2018.03.25 22:12 #725 基里尔-贝卢索夫。什么是你需要一个未知的经纪人的时间的实际任务？ 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 mql5的特殊性，技巧和窍门 Vitaly Muzichenko, 2018.03.25 21:34 但这样的蜡烛图也会显示服务器时间。 假设我现在从任何经销商那里启动了终端，没有报价，但在市场概览 中记录了最后一个报价，时间是23:58，但用什么格林尼治标准时间偏移工作--不知道。 还是我已经很笨了，很容易被发现？P.S. 假设我迷失在时间中，不再区分日/夜、星期、时间。 如何发现因为是周末而没有报价，或者例如在星期四没有报价，因为服务器挂在交易室？我看到了这样的解决方案，但如果我在交易服务器上没有时间，我不知道如何实现它。 if( TimeCurrent()<TimeServer()-60 ) return( "нет котировок уже 1 минуту" ); Kirill Belousov 2018.03.25 22:16 #726 维塔利-穆齐琴科。启动一个计时器，检查报价情况。 如果他们很长时间没有变化，说明经纪公司挂了，或者是星期四或周末) Vitaly Muzichenko 2018.03.25 22:19 #727 Kirill Belousov: 启动一个计时器，检查报价情况。如果很久没有变化，说明要么BC挂了，要么是周四或周末 ))计时器启动了，有TimeCurrent()。接下来该怎么做，该怎么比较？可以用Ontika写上最后一次打勾的时间并与之比较。难道没有其他解决办法吗？ PS。TimeServer() //交易服务器的时间 将非常有帮助 Kirill Belousov 2018.03.25 22:35 #728 维塔利-穆齐琴科。计时器正在运行，TimeCurrent()是可用的。但接下来呢，拿什么来比较呢？可以在Ontic中写出最后一次打勾的时间，并与之比较。 难道没有其他解决办法吗？ PS。TimeServer() // 交易服务器的时间 将非常有帮助OnTimer()里面的TimeCurrent()显示所有Market Watch工具的最后一个刻度的时间。 在OnTick()中显示当前符号最后一次报价的时间。 你在全局变量 中修复了变化的事实。 而在每次调用OnTimer()时，你都要进行比较。 如果另一个计时器开始了，而报价的时间没有改变--你开始计算没有报价的时间。 你得出结论并作出反应。 此外，你有每个工具的报价和交易时段。从那里，你可以发现它是否是一个交易时间。 P.S. 据我所知，你不需要服务器时间。你需要设置没有报价的情况。 Vitaly Muzichenko 2018.03.25 22:41 #729 基里尔-贝卢索夫。OnTimer()里面的TimeCurrent()显示所有Market Watch工具的最后一个tick的到达时间。 你在全局变量 中修复了变化的事实。 而在每次调用OnTimer()时，你都要进行比较。 如果计时器开始了，而报价的时间没有改变--你就开始倒计时没有报价的时间。 你得出结论并作出反应。 此外，你有每个工具的报价和交易时段。从那里，你可以发现它是否是一个交易时间。 P.S. 据我所知，你不需要服务器时间。你需要设定没有报价的事实。就生产力而言，它是非常昂贵的。 他们经常被蒙住眼睛。 fxsaber 2018.03.29 06:16 #730 没有检查。 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 在OnTesterPass内部的交易历史 Anthony Garot, 2018.03.29 02:34 我今天对这个问题又进行了深入研究。 在使用本地网络农场 代理时，似乎不能在OnTester()事件中打开文件。 我知道OnTester()启动了，因为OnTester()中设置的数据通过框架从代理传回了OnTesterPass()。 所以我从OnTester()转储数据到文件的方法只适用于本地代理，不适用本地网络农场代理，估计也不适用MQL5云网络 代理。 1...666768697071727374757677787980...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在收盘价，在你知道GMTOffset的历史上，找到一个不受影响的经纪公司的蜡烛。蜡烛图时间的差异将给出GC之间的差异。在这个差值上加上已知的格林威治时间，你就得到了未知的格林威治时间差。
你永远不知道交易服务器的时间。你只知道该符号的最后一次报价时间。
烛台很可能是一个小时的长度。
好吧，这不是一个严肃的寻找方式，去其他终端吧。
还有什么其他的变种？
好吧，这不是一个严肃的寻找方式，去其他的终端吧。
还有什么其他选择7
打电话给经纪人或在网站上查看
你也许可以通过网络解除图表的配对，而不必到另一个终端。
P.S. 你需要一个未知的经纪人的时间，到底是什么问题？
打电话给经纪人或在网站上查看
我需要在软件层面上找到答案)
我需要在软件层面上找到答案)
什么是任务，你需要一个未知的经纪人的时间？
什么是你需要一个未知的经纪人的时间的实际任务？
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
mql5的特殊性，技巧和窍门
Vitaly Muzichenko, 2018.03.25 21:34
但这样的蜡烛图也会显示服务器时间。
假设我现在从任何经销商那里启动了终端，没有报价，但在市场概览 中记录了最后一个报价，时间是23:58，但用什么格林尼治标准时间偏移工作--不知道。
还是我已经很笨了，很容易被发现？
P.S. 假设我迷失在时间中，不再区分日/夜、星期、时间。
如何发现因为是周末而没有报价，或者例如在星期四没有报价，因为服务器挂在交易室？
我看到了这样的解决方案，但如果我在交易服务器上没有时间，我不知道如何实现它。
启动一个计时器，检查报价情况。
如果他们很长时间没有变化，说明经纪公司挂了，或者是星期四或周末)
启动一个计时器，检查报价情况。
如果很久没有变化，说明要么BC挂了，要么是周四或周末 ))
计时器启动了，有TimeCurrent()。接下来该怎么做，该怎么比较？可以用Ontika写上最后一次打勾的时间并与之比较。
难道没有其他解决办法吗？PS。TimeServer() //交易服务器的时间 将非常有帮助
计时器正在运行，TimeCurrent()是可用的。但接下来呢，拿什么来比较呢？可以在Ontic中写出最后一次打勾的时间，并与之比较。
难道没有其他解决办法吗？PS。TimeServer() // 交易服务器的时间 将非常有帮助
OnTimer()里面的TimeCurrent()显示所有Market Watch工具的最后一个刻度的时间。
在OnTick()中显示当前符号最后一次报价的时间。
你在全局变量 中修复了变化的事实。
而在每次调用OnTimer()时，你都要进行比较。
如果另一个计时器开始了，而报价的时间没有改变--你开始计算没有报价的时间。
你得出结论并作出反应。
此外，你有每个工具的报价和交易时段。从那里，你可以发现它是否是一个交易时间。
P.S. 据我所知，你不需要服务器时间。你需要设置没有报价的情况。
OnTimer()里面的TimeCurrent()显示所有Market Watch工具的最后一个tick的到达时间。
你在全局变量 中修复了变化的事实。
而在每次调用OnTimer()时，你都要进行比较。
如果计时器开始了，而报价的时间没有改变--你就开始倒计时没有报价的时间。
你得出结论并作出反应。
此外，你有每个工具的报价和交易时段。从那里，你可以发现它是否是一个交易时间。
P.S. 据我所知，你不需要服务器时间。你需要设定没有报价的事实。
就生产力而言，它是非常昂贵的。
他们经常被蒙住眼睛。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
在OnTesterPass内部的交易历史
Anthony Garot, 2018.03.29 02:34
我今天对这个问题又进行了深入研究。
在使用本地网络农场 代理时，似乎不能在OnTester()事件中打开文件。
我知道OnTester()启动了，因为OnTester()中设置的数据通过框架从代理传回了OnTesterPass()。
所以我从OnTester()转储数据到文件的方法只适用于本地代理，不适用本地网络农场代理，估计也不适用MQL5云网络 代理。