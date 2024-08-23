mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 73

基里尔-贝卢索夫

在收盘价，在你知道GMTOffset的历史上，找到一个不受影响的经纪公司的蜡烛。蜡烛图时间的差异将给出GC之间的差异。在这个差值上加上已知的格林威治时间，你就得到了未知的格林威治时间差。

你永远不知道交易服务器的时间。你只知道该符号的最后一次报价时间。

烛台很可能是一个小时的长度。

好吧，这不是一个严肃的寻找方式，去其他终端吧。

维塔利-穆齐琴科

还有什么其他选择7

还有什么其他选择7

打电话给经纪人或在网站上查看

你也许可以通过网络解除图表的配对，而不必到另一个终端。

P.S. 你需要一个未知的经纪人的时间，到底是什么问题？

 
基里尔-贝卢索夫

打电话给经纪人或在网站上查看

我需要在软件层面上找到答案)

 
维塔利-穆齐琴科

什么是任务,你需要一个未知的经纪人的时间？

什么是任务，你需要一个未知的经纪人的时间？

 
基里尔-贝卢索夫

什么是你需要一个未知的经纪人的时间的实际任务？

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

mql5的特殊性，技巧和窍门

Vitaly Muzichenko, 2018.03.25 21:34

但这样的蜡烛图也会显示服务器时间。

假设我现在从任何经销商那里启动了终端，没有报价，但在市场概览 中记录了最后一个报价，时间是23:58，但用什么格林尼治标准时间偏移工作--不知道。

还是我已经很笨了，很容易被发现？

P.S. 假设我迷失在时间中，不再区分日/夜、星期、时间。

如何发现因为是周末而没有报价，或者例如在星期四没有报价，因为服务器挂在交易室？

我看到了这样的解决方案，但如果我在交易服务器上没有时间，我不知道如何实现它。

if( TimeCurrent()<TimeServer()-60 ) return( "нет котировок уже 1 минуту" );

 
维塔利-穆齐琴科

启动一个计时器，检查报价情况。

如果他们很长时间没有变化，说明经纪公司挂了，或者是星期四或周末)

 
Kirill Belousov:

启动一个计时器，检查报价情况。

如果很久没有变化，说明要么BC挂了，要么是周四或周末 ))

计时器启动了，有TimeCurrent()。接下来该怎么做，该怎么比较？可以用Ontika写上最后一次打勾的时间并与之比较。

难道没有其他解决办法吗？

PS。TimeServer() //交易服务器的时间 将非常有帮助
 
维塔利-穆齐琴科

就生产力而言,它是非常昂贵的。

他们经常被蒙住眼睛。

没有检查。

难道没有其他解决办法吗？

PS。TimeServer() // 交易服务器的时间 将非常有帮助

OnTimer()里面的TimeCurrent()显示所有Market Watch工具的最后一个刻度的时间。

在OnTick()中显示当前符号最后一次报价的时间。

你在全局变量 中修复了变化的事实。

而在每次调用OnTimer()时，你都要进行比较。

如果另一个计时器开始了，而报价的时间没有改变--你开始计算没有报价的时间。

你得出结论并作出反应。

此外，你有每个工具的报价和交易时段。从那里，你可以发现它是否是一个交易时间。

P.S. 据我所知，你不需要服务器时间。你需要设置没有报价的情况。

 
基里尔-贝卢索夫

OnTimer()里面的TimeCurrent()显示所有Market Watch工具的最后一个tick的到达时间。

你在全局变量 中修复了变化的事实。

而在每次调用OnTimer()时，你都要进行比较。

如果计时器开始了，而报价的时间没有改变--你就开始倒计时没有报价的时间。

你得出结论并作出反应。

此外，你有每个工具的报价和交易时段。从那里，你可以发现它是否是一个交易时间。

P.S. 据我所知，你不需要服务器时间。你需要设定没有报价的事实。

就生产力而言，它是非常昂贵的。

他们经常被蒙住眼睛。


 
没有检查。

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛

在OnTesterPass内部的交易历史

Anthony Garot, 2018.03.29 02:34

我今天对这个问题又进行了深入研究。

在使用本地网络农场 代理时，似乎不能在OnTester()事件中打开文件。

我知道OnTester()启动了，因为OnTester()中设置的数据通过框架从代理传回了OnTesterPass()。

所以我从OnTester()转储数据到文件的方法只适用于本地代理，不适用本地网络农场代理，估计也不适用MQL5云网络 代理。

