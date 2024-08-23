mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 80 1...737475767778798081828384858687...247 新评论 fxsaber 2018.04.01 08:46 #791 维塔利-穆齐琴科。做了，没有显示任何废话。令人困惑的是，移位可能应该是-720 P.S.再次，我知道转变+2小时 - 写在网站上，但机器人不知道。 没有必要相信这些网站。实际班次为3小时。 需要的结果是："查找当前 时间TimeServer()" 我没有弄清楚，也许我做错了什么。 // https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timetradeserver datetime TimeTradeServer() { return(TimeGMT() - TimeServerGMTOffset()); } Vitaly Muzichenko 2018.04.01 09:07 #792 fxsaber: 你不需要相信那些网站。实际班次为3小时。 检查了4个终端，是正确的。 谢谢你的时间! fxsaber 2018.04.03 06:37 #793 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 讨论文章 "跨平台专家顾问：信号" fxsaber, 2018.04.03 06:26 MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION) == MQLInfoInteger(MQL_TESTER) fxsaber 2018.04.06 09:49 #794 关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛 图书馆: 符号 fxsaber, 2018.04.06 08:20 如果你需要改变自定义符号的一些属性，在某些情况下，这需要在导入报价之前完成。 所以我强烈建议先设置所有的符号属性，然后才进行导入。 例如，如果你想设置SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE 和SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE，你应该在导入ticks/bars之前完成。 fxsaber 2018.04.06 09:52 #795 // Копирование всех баров без обращения к торговому серверу CopyRates(Symb, PERIOD_M1, 0, (int)SeriesInfoInteger(Symb, PERIOD_M1, SERIES_BARS_COUNT), Rates); Nikolai Semko 2018.04.06 16:24 #796 fxsaber:大数组很好，但请记住，大小确实很重要。 fxsaber 2018.04.06 16:26 #797 尼古拉-森科。大阵列当然是件好事，但你必须牢记这一点。这与它没有关系。 Nikolai Semko 2018.04.06 16:34 #798 fxsaber:这与它没有关系。谁知道呢... 毕竟，MqlRates的 一个元素重达60字节。 当然，如果你只用一个10000个元素的数组，也是可以的。 但是，如果你得到一堆由合成字符组成的这样的数组，并且每个数组的大小为100000，你将面临数组项目访问速度的急剧下降（超过一个数量级）。 盯着数组大小的优化不会有任何坏处，这也是一种好的风格。这就是全部。我只是说这是要记住的事情。 fxsaber 2018.04.06 16:46 #799 尼古拉-森科。你怎么知道... 一个MqlRates 元素的重量为60字节。 当然，如果你只用一个10000个元素的数组，也是可以的。 但是，如果你有一堆由合成字符组成的这样的数组，而且每个数组有100000个大小，那么预计操作速度会急剧下降（超过一个数量级）。 关注数组大小的优化也无妨，这也是一种好的风格。这就是全部。我只是说你应该牢记这一点。那里的例子没有以任何方式提及数组大小。这件事不是为了从交易服务器调用历史请求，从而尽快获得终端中已经存在的条形图。 Nikolai Semko 2018.04.06 16:49 #800 fxsaber:这个例子没有以任何方式提到数组的大小。这是关于不调用交易服务器的历史请求，并相应地尽快获得已经在终端的条形图。是的，我不知道那是怎么回事。 我刚刚看到你的这行代码，它可能会创建一个大于CPU缓存大小的数组。 1...737475767778798081828384858687...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
做了，没有显示任何废话。令人困惑的是，移位可能应该是-720
P.S.再次，我知道转变+2小时 - 写在网站上，但机器人不知道。
没有必要相信这些网站。实际班次为3小时。
需要的结果是："查找当前 时间TimeServer()" 我没有弄清楚，也许我做错了什么。
检查了4个终端，是正确的。
如果你需要改变自定义符号的一些属性，在某些情况下，这需要在导入报价之前完成。
所以我强烈建议先设置所有的符号属性，然后才进行导入。
例如，如果你想设置SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE 和SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE，你应该在导入ticks/bars之前完成。
大数组很好，但请记住，大小确实很重要。
这与它没有关系。
谁知道呢...
毕竟，MqlRates的 一个元素重达60字节。
当然，如果你只用一个10000个元素的数组，也是可以的。
但是，如果你得到一堆由合成字符组成的这样的数组，并且每个数组的大小为100000，你将面临数组项目访问速度的急剧下降（超过一个数量级）。
盯着数组大小的优化不会有任何坏处，这也是一种好的风格。这就是全部。我只是说这是要记住的事情。
那里的例子没有以任何方式提及数组大小。这件事不是为了从交易服务器调用历史请求，从而尽快获得终端中已经存在的条形图。
我刚刚看到你的这行代码，它可能会创建一个大于CPU缓存大小的数组。