我想根据格林尼治标准获得服务器的时间。
关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛
图书馆：TypeToBytes
fxsaber, 2018.03.31 09:24
Sparam有一个长度限制。你是否考虑到了这一点？
是的，128字节。
不，这是你可以从中看到的。sparam的例子是作为字符串存储的变体之一给出的。
你可以让代码变得更复杂（分块发送），但那时你会失去视觉清晰度。
如果没有一个具体的例子，恐怕就没有建设性的出路。
它发出的图片是这样的。
这里是mt4安装程序的GMT+2 工作班次。
期待看到TimeServer=2018.04.01 05:54:26
// Работает для FOREX-символов, когда M1-история доступна за ближайшую неделю
你可能没有。我可能没有任何终端，我从不在M15以下切换时间框架。好的，我再研究一下。
这样做
做了，没有显示任何废话。令人困惑的是，转变可能应该是-720
P.S.再次，我知道网站上写着轮班+2小时，但机器人不知道。
如果你在这样的图表上运行专家顾问，不太可能得到所需的输出结果："学习当前的 时间服务器 TimeServer()" 我没有弄清楚，也许我做错了什么。
也许开发者应该在终端实现这个功能。