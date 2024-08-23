mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 82 1...757677787980818283848586878889...247 新评论 fxsaber 2018.04.12 09:51 #811 伊霍尔-赫拉斯科。请。这是最初出现问题的那一行 Str[ArrayResize(Str, ArraySize(Str) + 1) - 1] = FileReadString(handle); Ihor Herasko 2018.04.13 09:29 #812 fxsaber:它最初是关于这句话的。 而我只是在谈论一般的方法。人们看着它，在潜意识中了解到它应该是这样的。然后："MQL5比MQL4更复杂，因为要做很多检查"。我今天在某个主题中看到了这样的说法。 Artyom Trishkin 2018.04.13 09:35 #813 与本主题无关的评论已被移至"来自MQL5 MT5 MetaTrader 5初学者的问题"。 fxsaber 2018.04.13 09:50 #814 伊霍尔-赫拉斯科。我只是在谈论一般的方法。人们看着它，在潜意识中了解到它应该是这样的。然后："MQL5比MQL4更复杂，因为要做很多检查"。就在今天，我在某个主题中看到了这样的说法。这根本不适合初学者。 Ihor Herasko 2018.04.13 09:54 #815 fxsaber:这条线根本就不是为新人准备的。相信的人是有福的。就在10分钟前，这里有一个问题，来自一个可能读过这个主题的新手。Artem把他的问题移到了另一个主题。你认为这样的人不多吗？不幸的是，没有。我们无法控制它。 fxsaber 2018.04.13 09:57 #816 伊霍尔-赫拉斯科。相信的人是有福的。就在10分钟前，这里有一个可能读过这个主题的新来者的问题。Artem把他的问题移到了另一个主题。你认为这样的人不多吗？不幸的是，没有。我们无法控制这一点。再次重申，这个主题不是为新手准备的。主持人的行动是由它决定的。 Aleksey Vyazmikin 2018.04.13 10:22 #817 既然这个主题不是为新手准备的，也许专业人士可以在这里给我一个答案。 我遇到了一个问题，无法进行一定数量的截图，也就是说，左边的条形图很容易找到，但如何调整截图的大小以适应指定的条形图数量却不清楚--结果不断变化，取决于缩放和全屏模式（F11）。 请帮助我解决这个问题。 fxsaber 2018.04.13 10:26 #818 阿列克谢-维亚兹米 金。既然这个主题不是为新手准备的，也许专业人士可以在这里给我一个答案。 我遇到了一个问题，无法进行一定数量的截图，也就是说，左边的条形图很容易找到，但如何调整截图的大小以适应指定的条形图数量却不清楚--结果不断变化，取决于缩放和全屏模式（F11）。 请帮助我解决这个问题。从这里 采取一个想法。 Aleksey Vyazmikin 2018.04.13 10:35 #819 fxsaber:从这里 拿主意。谢谢，但这个脚本的保存方式也不正确。 在我的显示器上，右侧的限制用一条垂直线标记，而截图已经远远超出了这条线。 fxsaber 2018.04.13 10:37 #820 阿列克谢-维亚兹米 金。谢谢你，但这个脚本的保存也是错误的。再读一下我的答案。打开简短的源代码，弄清楚它，然后...利润! 1...757677787980818283848586878889...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
请。
这是最初出现问题的那一行
它最初是关于这句话的。
而我只是在谈论一般的方法。人们看着它，在潜意识中了解到它应该是这样的。然后："MQL5比MQL4更复杂，因为要做很多检查"。我今天在某个主题中看到了这样的说法。
这根本不适合初学者。
这条线根本就不是为新人准备的。
相信的人是有福的。就在10分钟前，这里有一个问题，来自一个可能读过这个主题的新手。Artem把他的问题移到了另一个主题。你认为这样的人不多吗？不幸的是，没有。我们无法控制它。
再次重申，这个主题不是为新手准备的。主持人的行动是由它决定的。
既然这个主题不是为新手准备的，也许专业人士可以在这里给我一个答案。
我遇到了一个问题，无法进行一定数量的截图，也就是说，左边的条形图很容易找到，但如何调整截图的大小以适应指定的条形图数量却不清楚--结果不断变化，取决于缩放和全屏模式（F11）。
请帮助我解决这个问题。
从这里 采取一个想法。
谢谢，但这个脚本的保存方式也不正确。
在我的显示器上，右侧的限制用一条垂直线标记，而截图已经远远超出了这条线。
再读一下我的答案。打开简短的源代码，弄清楚它，然后...利润!