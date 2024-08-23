mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 82

伊霍尔-赫拉斯科

请。

这是最初出现问题的那一行

Str[ArrayResize(Str, ArraySize(Str) + 1) - 1] = FileReadString(handle);
 
fxsaber:

它最初是关于这句话的。

而我只是在谈论一般的方法。人们看着它，在潜意识中了解到它应该是这样的。然后："MQL5比MQL4更复杂，因为要做很多检查"。我今天在某个主题中看到了这样的说法。

 
与本主题无关的评论已被移至"来自MQL5 MT5 MetaTrader 5初学者的问题"。
 
我只是在谈论一般的方法。人们看着它，在潜意识中了解到它应该是这样的。然后："MQL5比MQL4更复杂，因为要做很多检查"。就在今天，我在某个主题中看到了这样的说法。

这根本不适合初学者。

 
fxsaber:

这条线根本就不是为新人准备的。

相信的人是有福的。就在10分钟前，这里有一个问题，来自一个可能读过这个主题的新手。Artem把他的问题移到了另一个主题。你认为这样的人不多吗？不幸的是，没有。我们无法控制它。

 
相信的人是有福的。就在10分钟前，这里有一个可能读过这个主题的新来者的问题。Artem把他的问题移到了另一个主题。你认为这样的人不多吗？不幸的是，没有。我们无法控制这一点。

再次重申，这个主题不是为新手准备的。主持人的行动是由它决定的。

 

既然这个主题不是为新手准备的，也许专业人士可以在这里给我一个答案。

我遇到了一个问题，无法进行一定数量的截图，也就是说，左边的条形图很容易找到，但如何调整截图的大小以适应指定的条形图数量却不清楚--结果不断变化，取决于缩放和全屏模式（F11）。

请帮助我解决这个问题。

 
既然这个主题不是为新手准备的，也许专业人士可以在这里给我一个答案。

我遇到了一个问题，无法进行一定数量的截图，也就是说，左边的条形图很容易找到，但如何调整截图的大小以适应指定的条形图数量却不清楚--结果不断变化，取决于缩放和全屏模式（F11）。

请帮助我解决这个问题。

从这里 采取一个想法。

 
fxsaber:

从这里 拿主意。

谢谢，但这个脚本的保存方式也不正确。

在我的显示器上，右侧的限制用一条垂直线标记，而截图已经远远超出了这条线。


 
谢谢你，但这个脚本的保存也是错误的。

再读一下我的答案。打开简短的源代码，弄清楚它，然后...利润!

