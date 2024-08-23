mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 9 12345678910111213141516...247 新评论 Alexey Volchanskiy 2017.02.27 17:20 #81 fxsaber: 解决办法直接出现了。// Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупкуdouble GetMarginRequired( const string Symb ){ MqlTick Tick; return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_POINT) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0); } 这是对外汇的计算。其余的也差不多。 很好，剩下的就是带着存款货币 的保证金，因为保证金，例如，存款货币为美元的AUDCAD，需要用美元。 fxsaber 2017.02.27 17:31 #82 阿列克谢-沃尔昌斯基。 很好，我们所要做的就是把保证金带入存款货币，因为保证金，比如说，澳元兑美元的存款货币为美元，需要用美元。 它已经完成了。 Maxim Kuznetsov 2017.02.27 17:34 #83 阿列克谢-沃尔昌斯基。 很好，现在我们需要把保证金带入存款货币，因为保证金，例如澳元的存款货币为美元，应该是美元。 看起来函数中的SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)只是为了它......带来大量的入金货币 Vitaly Muzichenko 2017.02.27 17:45 #84 fxsaber: 这就是已经完成的工作。在外汇中一切运作正常，只是最后的问题仍然是："为什么是一半，我如何解决？" fxsaber 2017.02.27 18:17 #85 维塔利-穆齐琴科。在外汇中一切运作正常，但有一个最后的问题："为什么会减半，如何解决？" 我遇到过，在FIBOGroup-MT5服务器和MetaQuotes-Demo服务器上，SGDJPY的保证金是不同的。这表明MT5本身在计算保证金 时有误差。好吧，如果是这样的话，就没有比较的标准了。因此，我不能确定这是否是我的实现或开发者的错误。我认为这两种情况下都有错误。问题是缺乏正确的信息。 Vitaly Muzichenko 2017.02.27 18:18 #86 fxsaber: 我遇到的情况是，在FIBOGroup-MT5服务器和MetaQuotes-Demo服务器上，SGDJPY的保证金是不同的。这表明MT5本身在计算保证金 时有误差。好吧，如果是这样的话，就没有比较的标准了。因此，我不能确定这是否是我的实现或开发者的错误。我认为这两种情况下都有错误。问题是缺乏正确的信息。我有两个服务器显示正确，但有一个例外--以红色标出我怎样才能找到红色标示的财产？谢谢你! fxsaber 2017.02.27 18:40 #87 Vitaly Muzichenko: 我有两个服务器显示正确，但有一个例外--以红色标出我怎样才能找到红色标出的财产？ 谢谢你的提示!在野外，它是SymbolInfoMarginRate。所以现在是这样的// Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупкуdouble GetMarginRequired( const string Symb ){ MqlTick Tick; double MarginInit, MarginMain; return((SymbolInfoTick(Symb, Tick) && SymbolInfoMarginRate(Symb, ORDER_TYPE_BUY, MarginInit, MarginMain)) ? MarginInit * Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);} 你必须清楚地了解，在MT5中，不同方向的保证金要求可能有很大的不同。也就是说，单一的MT4变体可能无法工作。当然，在外汇市场上，情况不会是这样的。但你必须记住。因此，一般来说，你应该这样写// Альтернатива OrderCalcMarginbool MyOrderCalcMargin( const ENUM_ORDER_TYPE action, const string symbol, const double volume, const double price, double &margin ){ double MarginInit, MarginMain; const bool Res = SymbolInfoMarginRate(symbol, action, MarginInit, MarginMain); margin = Res ? MarginInit * price * volume * SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) / (SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0; return(Res); } 错误、漏洞、问题 how to convert MarketInfo(Symbol(), Features of the mql5 Alexey Volchanskiy 2017.02.27 18:46 #88 fxsaber: 这就是所做的事情。 是的，这就对了，这就对了。 fxsaber 2017.02.27 18:53 #89 MT5在FIBOGroup-MT5服务器上的笑话 SGDJPY在这种情况下，MyOrderCalcMargin的计算是正确的，但普通的OrderCalcMargin却不正确！为什么？ Alexey Volchanskiy 2017.02.27 19:03 #90 fxsaber:MT5对FIBOGroup-MT5服务器SGDJPY的恶作剧在这种情况下，MyOrderCalcMargin的计算是正确的，但普通的OrderCalcMargin却不正确！为什么？ 有什么方法可以计算出套期保值的保证金吗？ 12345678910111213141516...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
解决办法直接出现了。
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) *
SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_POINT) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}
很好，我们所要做的就是把保证金带入存款货币，因为保证金，比如说，澳元兑美元的存款货币为美元，需要用美元。
很好，现在我们需要把保证金带入存款货币，因为保证金，例如澳元的存款货币为美元，应该是美元。
这就是已经完成的工作。
在外汇中一切运作正常，只是最后的问题仍然是："为什么是一半，我如何解决？"
在外汇中一切运作正常，但有一个最后的问题："为什么会减半，如何解决？"
我遇到的情况是，在FIBOGroup-MT5服务器和MetaQuotes-Demo服务器上，SGDJPY的保证金是不同的。这表明MT5本身在计算保证金 时有误差。好吧，如果是这样的话，就没有比较的标准了。因此，我不能确定这是否是我的实现或开发者的错误。我认为这两种情况下都有错误。问题是缺乏正确的信息。
我有两个服务器显示正确，但有一个例外--以红色标出
我怎样才能找到红色标示的财产？
谢谢你!
我有两个服务器显示正确，但有一个例外--以红色标出
我怎样才能找到红色标出的财产？
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
double MarginInit, MarginMain;
return((SymbolInfoTick(Symb, Tick) && SymbolInfoMarginRate(Symb, ORDER_TYPE_BUY, MarginInit, MarginMain)) ? MarginInit * Tick.ask *
SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}
你必须清楚地了解，在MT5中，不同方向的保证金要求可能有很大的不同。也就是说，单一的MT4变体可能无法工作。当然，在外汇市场上，情况不会是这样的。但你必须记住。因此，一般来说，你应该这样写
bool MyOrderCalcMargin( const ENUM_ORDER_TYPE action, const string symbol, const double volume, const double price, double &margin )
{
double MarginInit, MarginMain;
const bool Res = SymbolInfoMarginRate(symbol, action, MarginInit, MarginMain);
margin = Res ? MarginInit * price * volume * SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) /
(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0;
return(Res);
}
这就是所做的事情。
MT5在FIBOGroup-MT5服务器上的笑话 SGDJPY
在这种情况下，MyOrderCalcMargin的计算是正确的，但普通的OrderCalcMargin却不正确！为什么？
MT5对FIBOGroup-MT5服务器SGDJPY的恶作剧
在这种情况下，MyOrderCalcMargin的计算是正确的，但普通的OrderCalcMargin却不正确！为什么？