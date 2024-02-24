交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 477 1...470471472473474475476477478479480481482483484...3399 新评论 Grigoriy Chaunin 2017.09.18 09:37 #4761 这是我在测试数据上所能实现的。该网络在macd、atr、随机指标上运行。指标参数是默认的。基本上没有假信号。黄点为网络运行。但该网络错过了信号。需要关于选择指标及其参数的想法。 Vizard_ 2017.09.18 22:05 #4762 Mihail Marchukajtes: 心灵的，心灵的！现在真的感受到了来自你的帮助......:-)老师，是你（我们）帮助了编剧（剧本的作者）。而且我已经在第四个论坛上帮助你，提供了一个拨浪鼓，你只是没有理解))))。 Andrey Dik 2017.09.18 22:27 #4763 格里戈里-乔宁。这是我在测试数据上所能实现的。该网络在macd、atr、随机指标上运行。指标参数是默认的。基本上没有假信号。黄点为网络运行。但该网络错过了信号。我需要一些关于选择指标及其参数的想法。 现在好了，你还需要什么？ 让信号通过。 通过总比错了好，不是吗？ Yuriy Asaulenko 2017.09.19 00:15 #4764 格里戈里-乔宁。这是我在测试数据上所能实现的。该网络在指标macd、atr、 stochastic上运行。指标参数是默认的。基本上没有假信号。黄点为网络运行。但该网络错过了信号。我需要一些关于指标及其参数的想法。是的，它正在传输，所以随它去吧。训练有素的NS在测试中的输出图片。而这是测试的结果，是屏幕的副本-->StatNN(y1k5,lnT,0.5) ans = 97. 91. 6. 0.9381443 3643. 0.5 97-交易 总数91 - 成功的交易6 - 交易失败（97人中有6人，卡尔！）。0.938...-成功交易的份额。错过了（完全没有注意到）大约一半的人。我可能认为我去吃午饭了）。 Alexander Ivanov 2017.09.19 05:20 #4765 格里戈里-乔宁。这是我在测试数据上所能实现的。该网络在macd、atr、随机指标上运行。指标参数是默认的。基本上没有假信号。黄点为网络运行。但该网络错过了信号。我需要一些关于选择指标及其参数的想法。(Bummer!))稀饭已经找到了。 [删除] 2017.09.19 08:02 #4766 尤里-阿索连科。是的，确实如此，那就这样吧。训练过的NS在测试中的输出图片。而这是测试的结果，是屏幕的副本97-交易 总数91- 成功的交易6-失败的交易（97个中只有6个，卡尔！）。0.938...-成功交易的比例。错过了（完全没有注意到）大约一半的人。让我们考虑一下，我去吃午饭了）。 没有说这个统计数字，比如说91个成功的1分，6个不成功的失去存款:Z Mihail Marchukajtes 2017.09.19 09:15 #4767 Vizard_。老师，是Composter帮助你（我们）（剧本作者）。而且我在4个论坛上帮助过你，建议扔掉拨浪鼓，只是你还没有明白))))。不...没关系....如果它对我的数据有这样的作用，我不敢想象你的NS会对我的数据做什么 :-) Mihail Marchukajtes 2017.09.19 09:18 #4768 请再帮我一下，我很感激你!!!!!。我写了一个指标，但它不愿意实时工作。它调用基本的inidactor，进行计算，并在图表上添加一个箭头。只要有新的条形图出现，我就必须切换TF来更新箭头，这需要太长的时间....看看有什么问题，我会告诉你它的作用，在meanime.....。 附加的文件： Buy_BO.mq5 38 kb Mihail Marchukajtes 2017.09.19 09:27 #4769 它的作用如下：.....我曾经想过，一个有机器人工作的交易员，整天坐在市场里，就像监控.....。BORROWN!!!!!为了好玩，我决定做一个这样的amusement......。"二元期权"，是的是的，你是对的，怀疑论者会说，好吧，我们走吧....无知的人会试图对我进行讽刺，等等。好吧，我回答：....那么???? 呢？窗口开始形成时，该如何处理？Boring!!!!顾问会自己算出信号.....。为什么不趁着窗口形成的时候在BO里砍人呢????。结果，从阿尔卑斯山的5个奖励点，4个交易+。到目前为止，一系列的+6，-1，+1。它看起来像这样.....其中，向上的箭头 表示下一个条形将是向上的，向下的箭头是向下的!正如你所看到的，只有一个错误....。而最主要的优势是，我们不分析整个市场，只分析窗口中的条形图，而这些箭头不希望在网上显示......。这就是我在上一篇文章中要求的....。 Yuriy Asaulenko 2017.09.19 13:09 #4770 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 这个统计数字说明不了什么问题，91分的好成绩和6分的坏成绩，可以说是存款的损失：Z他不知道）。当然，这是有可能的）。好的，那么。-->StatProfit(y1k5,lnT,0.5) ans = 5328. 5391. - 63. 0.98831395328 -净利润5391 -交易中的总利润-63 - 交易中的总损失。0.988-效率（5328/5391）。它是这样说的吗？))或者说，它不也是如此吗？）但这是在其他数据上对同一NS的测试。 1...470471472473474475476477478479480481482483484...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
心灵的，心灵的！现在真的感受到了来自你的帮助......:-)
老师，是你（我们）帮助了编剧（剧本的作者）。而且我已经在第四个论坛上帮助你，提供了一个拨浪鼓，你只是没有理解))))。
是的，它正在传输，所以随它去吧。
训练有素的NS在测试中的输出图片。
而这是测试的结果，是屏幕的副本
97-交易 总数
91 - 成功的交易
6 - 交易失败（97人中有6人，卡尔！）。
0.938...-成功交易的份额。
错过了（完全没有注意到）大约一半的人。我可能认为我去吃午饭了）。
(Bummer!))
稀饭已经找到了。
老师，是Composter帮助你（我们）（剧本作者）。而且我在4个论坛上帮助过你，建议扔掉拨浪鼓，只是你还没有明白))))。
不...没关系....如果它对我的数据有这样的作用，我不敢想象你的NS会对我的数据做什么 :-)
请再帮我一下，我很感激你!!!!!。
我写了一个指标，但它不愿意实时工作。它调用基本的inidactor，进行计算，并在图表上添加一个箭头。只要有新的条形图出现，我就必须切换TF来更新箭头，这需要太长的时间....看看有什么问题，我会告诉你它的作用，在meanime.....。
它的作用如下：.....
我曾经想过，一个有机器人工作的交易员，整天坐在市场里，就像监控.....。BORROWN!!!!!为了好玩，我决定做一个这样的amusement......。
"二元期权"，是的是的，你是对的，怀疑论者会说，好吧，我们走吧....无知的人会试图对我进行讽刺，等等。好吧，我回答：....那么???? 呢？窗口开始形成时，该如何处理？Boring!!!!顾问会自己算出信号.....。为什么不趁着窗口形成的时候在BO里砍人呢????。
结果，从阿尔卑斯山的5个奖励点，4个交易+。到目前为止，一系列的+6，-1，+1。
它看起来像这样.....
其中，向上的箭头 表示下一个条形将是向上的，向下的箭头是向下的!
正如你所看到的，只有一个错误....。而最主要的优势是，我们不分析整个市场，只分析窗口中的条形图，而这些箭头不希望在网上显示......。这就是我在上一篇文章中要求的....。
这个统计数字说明不了什么问题，91分的好成绩和6分的坏成绩，可以说是存款的损失：Z
他不知道）。当然，这是有可能的）。好的，那么。
5328 -净利润
5391 -交易中的总利润
-63 - 交易中的总损失。
0.988-效率（5328/5391）。
它是这样说的吗？))或者说，它不也是如此吗？）
但这是在其他数据上对同一NS的测试。