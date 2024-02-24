交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 477

新评论
 


这是我在测试数据上所能实现的。该网络在macd、atr、随机指标上运行。指标参数是默认的。基本上没有假信号。黄点为网络运行。但该网络错过了信号。需要关于选择指标及其参数的想法。

 
Mihail Marchukajtes:

心灵的，心灵的！现在真的感受到了来自你的帮助......:-)

老师，是你（我们）帮助了编剧（剧本的作者）。而且我已经在第四个论坛上帮助你，提供了一个拨浪鼓，你只是没有理解))))。

 
格里戈里-乔宁


这是我在测试数据上所能实现的。该网络在macd、atr、随机指标上运行。指标参数是默认的。基本上没有假信号。黄点为网络运行。但该网络错过了信号。我需要一些关于选择指标及其参数的想法。

现在好了，你还需要什么？ 让信号通过。 通过总比错了好，不是吗？
 
格里戈里-乔宁


这是我在测试数据上所能实现的。该网络在指标macd、atr、 stochastic上运行。指标参数是默认的。基本上没有假信号。黄点为网络运行。但该网络错过了信号。我需要一些关于指标及其参数的想法。

是的，它正在传输，所以随它去吧。

训练有素的NS在测试中的输出图片。

而这是测试的结果，是屏幕的副本

-->StatNN(y1k5,lnT,0.5)
ans =

97. 91. 6. 0.9381443 3643. 0.5

97-交易 总数
91 - 成功的交易
6 - 交易失败（97人中有6人，卡尔！）。

0.938...-成功交易的份额

错过了（完全没有注意到）大约一半的人。我可能认为我去吃午饭了）。

 
格里戈里-乔宁


这是我在测试数据上所能实现的。该网络在macd、atr、随机指标上运行。指标参数是默认的。基本上没有假信号。黄点为网络运行。但该网络错过了信号。我需要一些关于选择指标及其参数的想法。


(Bummer!))

稀饭已经找到了。

[删除]  
尤里-阿索连科

是的，确实如此，那就这样吧。

训练过的NS在测试中的输出图片。

而这是测试的结果，是屏幕的副本


97-交易 总数
91- 成功的交易
6-失败的交易（97个中只有6个，卡尔！）。

0.938...-成功交易的比例

错过了（完全没有注意到）大约一半的人。让我们考虑一下，我去吃午饭了）。

没有说这个统计数字，比如说91个成功的1分，6个不成功的失去存款:Z
 
Vizard_

老师，是Composter帮助你（我们）（剧本作者）。而且我在4个论坛上帮助过你，建议扔掉拨浪鼓，只是你还没有明白))))。


不...没关系....如果它对我的数据有这样的作用，我不敢想象你的NS会对我的数据做什么 :-)

 

请再帮我一下，我很感激你!!!!!。

我写了一个指标，但它不愿意实时工作。它调用基本的inidactor，进行计算，并在图表上添加一个箭头。只要有新的条形图出现，我就必须切换TF来更新箭头，这需要太长的时间....看看有什么问题，我会告诉你它的作用，在meanime.....。

附加的文件：
Buy_BO.mq5  38 kb
 

它的作用如下：.....

我曾经想过，一个有机器人工作的交易员，整天坐在市场里，就像监控.....。BORROWN!!!!!为了好玩，我决定做一个这样的amusement......。

"二元期权"，是的是的，你是对的，怀疑论者会说，好吧，我们走吧....无知的人会试图对我进行讽刺，等等。好吧，我回答：....那么???? 呢？窗口开始形成时，该如何处理？Boring!!!!顾问会自己算出信号.....。为什么不趁着窗口形成的时候在BO里砍人呢????。

结果，从阿尔卑斯山的5个奖励点，4个交易+。到目前为止，一系列的+6，-1，+1。

它看起来像这样.....

其中，向上的箭头 表示下一个条形将是向上的，向下的箭头是向下的!

正如你所看到的，只有一个错误....。而最主要的优势是，我们不分析整个市场，只分析窗口中的条形图，而这些箭头不希望在网上显示......。这就是我在上一篇文章中要求的....。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
这个统计数字说明不了什么问题，91分的好成绩和6分的坏成绩，可以说是存款的损失：Z

他不知道）。当然，这是有可能的）。好的，那么。

-->StatProfit(y1k5,lnT,0.5)
ans =

5328. 5391. - 63. 0.9883139


5328 -净利润

5391 -交易中的总利润

-63 - 交易中的总损失。

0.988-效率（5328/5391）。

它是这样说的吗？))或者说，它不也是如此吗？）

但这是在其他数据上对同一NS的测试。

1...470471472473474475476477478479480481482483484...3399
新评论