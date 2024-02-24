交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 940 1...933934935936937938939940941942943944945946947...3399 新评论 [删除] 2018.05.22 18:16 #9391 阿列克谢-维亚兹米 金。即不考虑历史的变化，即2016年第一季度与2017年第一季度不一样？ 还有分形，所以我几乎有一个分形系统来测量1小时、4小时、1天、1周、1个月 范围内的价格波动。计算出计划中的波动规模，看看此刻的价格在哪里（在什么水平）。它不是分形的））。 只是每个季度的模式都会发生变化，有时会发生巨大的变化。 即系统在关节处发生故障的概率很高 Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 18:17 #9392 马克西姆-德米特里耶夫斯基。它不是分形的 )) 只是，每一个新的季度，模式都会发生变化，有时甚至是巨大的变化。怎么不是分形，根据我的系统，小的TF与大的相似，或者反之亦然，随你喜欢，它是一个分形。但相似性的频率是不知道的，因为它是由函数定义的。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 18:19 #9393 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 也就是说，系统很有可能会在一些关口出现故障。我明白了，但从根本上说，它应该是可行的。）可能本季度是一个趋势运动，当这个运动发生变化时，系统就会崩溃......。 [删除] 2018.05.22 18:20 #9394 阿列克谢-维亚兹米 金。我明白了，但从根本上说，它应该是可行的。）可能本季度是一个趋势运动，当这个运动发生变化时，系统就会崩溃......。基本原因--过期等。年度报告通常都是报告。 凡是有金钱交易的地方，总是有变化的。 我想玩一下循环搜索，谷歌一下。要知道什么时候进行正确的训练，从什么日期开始，训练到什么程度 没有固定模式的主要原因是资本化和资本流动的不断变化。大资本的流动很少而且很慢。 Aleksei Kuznetsov 2018.05.22 18:26 #9395 马克西姆-德米特里耶夫斯基。有没有人能够在振荡器上达到0.2或0.3的误差？ 最小的是在0.45左右。此外，它经常在OOS上工作。 但与Trayne的2-2.5倍差距有点令人讨厌。 我不知道什么时候能完成开发并开始实践））。 在弗拉基米尔的文章中 [删除] 2018.05.22 18:27 #9396 elibrarius。 在弗拉基米尔的文章中你能给我一个链接吗？ Aleksei Kuznetsov 2018.05.22 18:30 #9397 马克西姆-德米特里耶夫斯基。哪个建筑？ 你能给我一个链接吗？ 在达奇和榆树上--https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications--从第四条开始，与雅克的结果都是70%左右，甚至更高。 好了，你已经读完了...... Vladimir Perervenko www.mql5.com Мы продолжаем строить ансамбли. Теперь к bagging-ансамблю, созданному ранее, добавим обучаемый объединитель — глубокую нейросеть. Одна нейросеть объединяет 7 лучших выходов ансамбля после обрезки. Вторая принимает на вход все 500 выходов ансамбля, обрезает и объединяет их. Нейросети будем строить с... Глубокие нейросети (Часть VI). Ансамбль... Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 18:33 #9398 马克西姆-德米特里耶夫斯基。基本原因--到期日等。年度报告，作为一项规则。 凡是有现金转移的地方，总是有一个结点的变化。 我想玩一下循环搜索，谷歌一下。要知道什么时候进行正确的训练，从什么日期开始，训练到什么程度 没有固定模式的主要原因是资本化和资本流动的不断变化。大资本的流动很少而且很慢。因此，你需要增加数据量来搜索这样的周期，你需要对2-3年而不是一年进行采样，并增加月份数... [删除] 2018.05.22 18:36 #9399 elibrarius。 在达奇和榆树上--https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications--从第4条开始，雅克的成绩都在70%左右，甚至更高。 好吧，你们都读了...不错。 是的，我读过了，但是是对角线，因为我不想用R，不是那么运动 ) [删除] 2018.05.22 18:39 #9400 阿列克谢-维亚兹米 金。然后，事实证明，我们需要增加数据量来搜索这样的周期，不要在一年内取样，而是在2-3年内取样，并增加月份数......我不确定，这方面的信息不多。 但事实证明，例如，如果在一年的最后一个季度，我钻研一个模型，它在整个一年中工作正常，然后它崩溃了。 像这样的事情... 如果是短期的，它可以工作3个月左右，然后就会崩溃......也就是说，我们再次进入一个周期，但每季度一次。 1...933934935936937938939940941942943944945946947...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
即不考虑历史的变化，即2016年第一季度与2017年第一季度不一样？
还有分形，所以我几乎有一个分形系统来测量1小时、4小时、1天、1周、1个月 范围内的价格波动。计算出计划中的波动规模，看看此刻的价格在哪里（在什么水平）。
它不是分形的））。
只是每个季度的模式都会发生变化，有时会发生巨大的变化。即系统在关节处发生故障的概率很高
只是，每一个新的季度，模式都会发生变化，有时甚至是巨大的变化。
怎么不是分形，根据我的系统，小的TF与大的相似，或者反之亦然，随你喜欢，它是一个分形。但相似性的频率是不知道的，因为它是由函数定义的。
也就是说，系统很有可能会在一些关口出现故障。
我明白了，但从根本上说，它应该是可行的。）可能本季度是一个趋势运动，当这个运动发生变化时，系统就会崩溃......。
基本原因--过期等。年度报告通常都是报告。
凡是有金钱交易的地方，总是有变化的。
我想玩一下循环搜索，谷歌一下。要知道什么时候进行正确的训练，从什么日期开始，训练到什么程度
没有固定模式的主要原因是资本化和资本流动的不断变化。大资本的流动很少而且很慢。
有没有人能够在振荡器上达到0.2或0.3的误差？ 最小的是在0.45左右。此外，它经常在OOS上工作。
但与Trayne的2-2.5倍差距有点令人讨厌。
我不知道什么时候能完成开发并开始实践））。
在弗拉基米尔的文章中
你能给我一个链接吗？
哪个建筑？ 你能给我一个链接吗？
好了，你已经读完了......
因此，你需要增加数据量来搜索这样的周期，你需要对2-3年而不是一年进行采样，并增加月份数...
在达奇和榆树上--https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications--从第4条开始，雅克的成绩都在70%左右，甚至更高。
好吧，你们都读了...
不错。
是的，我读过了，但是是对角线，因为我不想用R，不是那么运动 )
然后，事实证明，我们需要增加数据量来搜索这样的周期，不要在一年内取样，而是在2-3年内取样，并增加月份数......
我不确定，这方面的信息不多。
但事实证明，例如，如果在一年的最后一个季度，我钻研一个模型，它在整个一年中工作正常，然后它崩溃了。
像这样的事情...
如果是短期的，它可以工作3个月左右，然后就会崩溃......也就是说，我们再次进入一个周期，但每季度一次。