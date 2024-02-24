交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 937

是的，你可以有很多课。但我很少与有2个以上类别的模型合作，这总是很困难和有问题的，特别是当一个类别的人数超过其他类别时。可以尝试，但说实话，我并不希望有好的结果。

现在情况有点复杂--一棵树是一个过滤器，知道哪里不能做多，另一棵树知道哪里可以做多，还有2棵类似的树缺少短线。也许将所有这些信息合并到一棵树上，会超过使用三个类的缺点，谜题就会迎刃而解了 :)

 
Dr. Trader:

看看结果会很有趣！"。

我不知道，也许我应该用愚蠢的获利 来制定新的目标，那么可能会有更多的进项。目标一点也不清楚，现在许多目标（有许多条目）都在直截了当地捕捉反转，而我不愿意进入它们--我认为没有确定的反转，但有确定的趋势运动结束，人们可以期待平坦--即我们在那里得到噪音目标。凡是有少量进场的文件，应该有干净的目标，但我们也会遇到不同类型的进场--走出平盘，为继续运动而在修正后进场，以及为反转而进场（例如，在小时图上形成针形棒期间）。此外，当允许在连续相当数量的小节期间进入时，存在 "开放的进入窗口 "这样的细微差别--事故的噪音也可能出现在这里。我想也许我应该把目标分割开来，以显示同一画面。

罗费尔德

你用kfold alglib做实验了吗？它能改善结果吗？在你的一个旧帖子中看到，它似乎不能混合样品。它甚至必须这样做吗？

在相同的数据上，有什么结论表明哪种过度训练更少--森林或米尔普？我有怀疑，对于回归任务，森林的工作方式是歪的，返回的误差也是歪的（非常小），对于分类规范，森林的工作方式是歪的。

2.我看到有人对OpCl感兴趣，有没有想过把NS改写成它？例如，我完全放弃了GA，因为它是一些噩梦般的废话，现在一切都在1个核心的1个线程中训练。你可以在Cl上加快速度（尽管是那么快）。或者，如果你在Spark上训练，反正是平行的，没有什么意义。

3.或多或少理解了你放在git上的东西和你如何应用它。伟大的有趣的工作，尊重!:)

 

晦气）。


扫描了代码，并把它放在洗衣机上，打开了洗衣机来教它。

然后我在缝纫机上缝制了三次代码，以深入训练神经网络。

其结果是，代码已经改变得面目全非，现在我在想如何在交易中使用它......

 

超级机器人准备好了吗？

我已经等了两年了。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

是否有任何结论表明，森林和MLP哪个的过度训练更少？

在其中一个软件包中，有一个预测性NS（MLP）的演示示例。顺便说一句，一个相对不复杂的NS。所以重新训练它是不真实的。无论你如何重新训练它，一切都会成功。

因此，再培训首先取决于为NS设定的任务。嗯，还有关于MLP的复杂性是否足以完成任务的问题。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我特别谈到了alglib和对不同模型的相同数据的测试。

NS就是NS。这没有什么区别，alglib还是什么。如果NS重新训练，这意味着它不足以完成设定的任务，有必要改变任务或NS结构。也不要打扰）。正如一位准尉常说的那样------F......。(我不能告诉你森林的情况，和他们在一起我不能说。)

我不能对森林说什么，我不和它一起工作。

 

如果我们在非目标上而不是在预测器上训练树，会怎么样？在良好的训练基础上，我们是否能够识别不重要的预测因素？也就是说，如果测试模型能够很好地识别预测器，那么其他的预测器已经包含了足够的信息，预测器是多余的，可以被抛弃。但是，如果这不是关于预测器，而是关于独特组合本身的冗余度呢？

例如，我决定选择小时数作为目标数。

训练样本的结果


测试样本的结果


你可以看到10点钟方向的预测结果很好，我们是否可以假设该时间段的条件与其他样本的条件不同？我想是的。我将尝试对其余的小时进行分组，也许这样我们可以更好地分辨出这些时间范围内价格行为的特殊性。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

也许是因为10点是第一个，在24点的大停顿之后？这就是它预测良好的原因吗？除了低波动性之外，24小时有什么特别之处吗？
 
尤里-阿索连科

一天可能是不够的）。这实际上是一种特产）。它已经被研究了多年，甚至是一生的积极生活。

NS，不是回忆，而是在DSP中广泛使用。在DSP中应用NS的问题是对NS问题的正确表述。说，NS的一个应用是过滤，包括自适应过滤。

顺便说一下，当你给它一个相当具体的任务时，NS会工作得很好，而不是带来这个，我不知道是什么。

我不断地陷入其中。

我研究这篇小说已经5年了，甚至无法想象有可能把它应用到一个论坛。

简而言之，NS是一个普通的自适应 递归滤波器。

有许多品种。

有老师，没有老师，等等。

预测器--数字滤波 系数。这很滑稽，因为它是初级的，而且你有点践踏科学...这一切都像时间一样古老。(这都是50年代的事了）。

你告诉我--你已经做了一个盲目的，或者你用输入/输出与训练？

//盲目是指你不知道输出是什么，而且没有任何东西可以与之比较。他们说，在这种情况下，主要目的是为了减少噪音。

// 如果你是一个有视力的人，预测是用误差向量计算的，它被过滤掉了。但在处理过程中会有延迟，至少有一个刻度。

