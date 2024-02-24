交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 467

注意，我纠正了几次帖子，删除了不好的例子。现在这里的结果比原来好。


这里有一个例子，同样的数据，但只使用阿里马。从前5712个数值中预测出最后1000个数值。

附加的文件：
DT_load_17weeks.zip  43 kb
example_arima.txt  5 kb
 
atach中的代码和csv。

预测没有问题，预测的误差是多少？

恭敬地说。
 

我上传了稍加修正的r脚本，现在多了一些模型的评估，并纠正了一些错误。

训练数据的r^2：0.8742684
测试数据的r^2：0.8150772
在测试数据上的r^2，对价格上涨（diff）的计算：-0.8990404（arima预测了非常大的螺柱，虽然方向总体上是正确的，但价格上涨的预测比必要的要大得多，r^2完全被这个破坏了。）
测试数据中价格增长方向预测的准确度：0.7257257

 
对输出数据引入修正，也许预测准确率的百分比会提高。

注意到。
 
Vizard_

残差是自相关的，这不是什么好事。嗯，你可以自己看一下...


OOO 这就是我们心爱的捣蛋鬼!!!!好吧，你有你的手的poo????这里有一个借口，可以把它们扔到....。

关于Reshetova的优化器是否被重新训练的问题。这是我昨天在一个外汇小组中张贴的截图.....蓝色表示优化期，绿色表示期货合约。但没有可能提交数据，事实证明，从今年年初开始，它的工作很好....。而你说再培训，你只需要能够培训....。

现在你打算怎么说过度训练????

 
如果你比较文章中的预测和这些预测，你可以看到两个模型中的预测趋势完全吻合，但在文章中，模型在捕捉尖锐的峰值方面要好得多。而阿里马--随着价格的飙升，因为运气好，那些 "坏运气 "会造成最大的缩水。另外，在模型属性中，你可以看到没有使用季节性。到目前为止，这篇文章是胜利的:(

要正确设置ar,i,ma系数的搜索极限，并使模型寻找季节性参数，仍然需要Arim的大量直觉。

 

我在和专业人士交谈...谁真的对MKUL4有诀窍，就不要问了，否则就像布衣说的，我就把它编成程序......这正是你需要的。

我需要一个专家顾问，保证按照逻辑打开和关闭订单。对于一个有知识的人来说，这是一个在实时模式下3小时的工作.........我们会同意并做到这一点。编写它真的不难，也不快，只是需要一个真正的执行，处理所有的服务器错误，有停顿等。这将在过程中讨论....。轮到我，我在VPS上 启动这个EA，信号复制将被安排。Sootvetstvenno可以连接到项目.....Maxim, tocxic, forexman77

 
我一直深信不疑，而且总是如此，一切都很快完成。
我已经对我的客户说过，没有快速的EA，这只是一个艰苦的工作。
1 你需要正式确定你的TS，并创建一个需求规范
2 将其翻译成机器可以理解的代码
3 检查逻辑执行中的错误
4 检查交易中的执行错误
5、根据确定的逻辑和执行中的错误，进行额外的修改
6.在测试器中和真实数据上测试它
7.完成专家顾问的功能，使其能够在真实账户上工作。
等。

程序员的功能只是(2,5)将你的参考条款翻译成机器的语言，如果你发现它的工作与你的参考条款有任何不一致的地方，请纠正错误，此时，程序员的工作已经完成；你的专家顾问正在按照你的参考条款工作。

剩下的都是你的工作，创建、检查和改进（升级）你的EA。

最好的问候。

P.S. 你可能需要花半年的时间来创建一个正常的盈利的专家顾问，甚至更多，如果你真的需要。

 
当你打开一本书并开始阅读时，你可能会注意到它的发展情节，你的EA也是如此。 当你开始写的时候，就写吧，创造一个艺术作品。

真诚的。
