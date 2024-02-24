交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 467 1...460461462463464465466467468469470471472473474...3399 新评论 Dr. Trader 2017.08.23 16:21 #4661 注意，我纠正了几次帖子，删除了不好的例子。现在这里的结果比原来好。这里有一个例子，同样的数据，但只使用阿里马。从前5712个数值中预测出最后1000个数值。 附加的文件： DT_load_17weeks.zip 43 kb example_arima.txt 5 kb Andrey Kisselyov 2017.08.23 16:35 #4662 交易员博士。这里有一个例子，同样的数据，但只使用阿里马。从前5712个数值中预测出最后1000个数值。atach中的代码和csv。 预测没有问题，预测的误差是多少？ 恭敬地说。 Dr. Trader 2017.08.23 17:27 #4663 我上传了稍加修正的r脚本，现在多了一些模型的评估，并纠正了一些错误。训练数据的r^2：0.8742684 测试数据的r^2：0.8150772 在测试数据上的r^2，对价格上涨（diff）的计算：-0.8990404（arima预测了非常大的螺柱，虽然方向总体上是正确的，但价格上涨的预测比必要的要大得多，r^2完全被这个破坏了。） 测试数据中价格增长方向预测的准确度：0.7257257 Andrey Kisselyov 2017.08.23 17:39 #4664 交易员博士。我上传了稍加修正的r脚本，现在有更多的模型评估，并修正了几个bug。训练数据的r^2：0.8742684 测试数据的r^2：0.8150772 在测试数据上的r^2，对价格上涨（diff）的计算：-0.8990404（arima预测了非常大的螺柱，虽然方向总体上是正确的，但价格上涨的预测比必要的要大得多，r^2完全被这个破坏了。） 测试数据的价格方向预测准确率：0.7257257 对输出数据引入修正，也许预测准确率的百分比会提高。 注意到。 Mihail Marchukajtes 2017.08.23 18:02 #4665 Vizard_。残差是自相关的，这不是什么好事。嗯，你可以自己看一下...OOO 这就是我们心爱的捣蛋鬼!!!!好吧，你有你的手的poo????这里有一个借口，可以把它们扔到....。关于Reshetova的优化器是否被重新训练的问题。这是我昨天在一个外汇小组中张贴的截图.....蓝色表示优化期，绿色表示期货合约。但没有可能提交数据，事实证明，从今年年初开始，它的工作很好....。而你说再培训，你只需要能够培训....。现在你打算怎么说过度训练???? Dr. Trader 2017.08.23 18:12 #4666 安德烈-基塞廖夫。 对输出数据进行输入修正，也许预测的准确率会提高。 注意到。Vizard_。残差是自相关的，这不是好事。你自己看吧...如果你比较文章中的预测和这些预测，你可以看到两个模型中的预测趋势完全吻合，但在文章中，模型在捕捉尖锐的峰值方面要好得多。而阿里马--随着价格的飙升，因为运气好，那些 "坏运气 "会造成最大的缩水。另外，在模型属性中，你可以看到没有使用季节性。到目前为止，这篇文章是胜利的:(要正确设置ar,i,ma系数的搜索极限，并使模型寻找季节性参数，仍然需要Arim的大量直觉。 Mihail Marchukajtes 2017.08.23 18:46 #4667 我在和专业人士交谈...谁真的对MKUL4有诀窍，就不要问了，否则就像布衣说的，我就把它编成程序......这正是你需要的。我需要一个专家顾问，保证按照逻辑打开和关闭订单。对于一个有知识的人来说，这是一个在实时模式下3小时的工作.........我们会同意并做到这一点。编写它真的不难，也不快，只是需要一个真正的执行，处理所有的服务器错误，有停顿等。这将在过程中讨论....。轮到我，我在VPS上 启动这个EA，信号复制将被安排。Sootvetstvenno可以连接到项目.....Maxim, tocxic, forexman77 Andrey Kisselyov 2017.08.23 18:58 #4668 Mihail Marchukajtes:我在和专业人士交谈...谁真的对MKUL4有诀窍，就不要问了，否则就像布衣说的，我就把它编成程序......这正是你需要的。我需要一个专家顾问，保证按照逻辑打开和关闭订单。对于一个有知识的人来说，这是一个在实时模式下3小时的工作.........我们会同意并做到这一点。其实写起来并不难，也不快，只是需要一个真正的执行，处理所有的服务器错误，有停顿，等等。这将在过程中讨论....。轮到我，我在VPS上启动这个EA，信号复制将被安排。Sootvetstvenno可以连接到项目.....Maxim, tocxic, forexman77我一直深信不疑，而且总是如此，一切都很快完成。 我已经对我的客户说过，没有快速的EA，这只是一个艰苦的工作。 1 你需要正式确定你的TS，并创建一个需求规范 2 将其翻译成机器可以理解的代码 3 检查逻辑执行中的错误 4 检查交易中的执行错误 5、根据确定的逻辑和执行中的错误，进行额外的修改 6.在测试器中和真实数据上测试它 7.完成专家顾问的功能，使其能够在真实账户上工作。 等。 程序员的功能只是(2,5)将你的参考条款翻译成机器的语言，如果你发现它的工作与你的参考条款有任何不一致的地方，请纠正错误，此时，程序员的工作已经完成；你的专家顾问正在按照你的参考条款工作。 剩下的都是你的工作，创建、检查和改进（升级）你的EA。 最好的问候。 P.S. 你可能需要花半年的时间来创建一个正常的盈利的专家顾问，甚至更多，如果你真的需要。 Yuriy Asaulenko 2017.08.23 19:10 #4669 Andrey Kisselyov: P.S. 创建一个正常盈利的EA可能需要半年时间，如果你真的需要，甚至需要更长时间。那是肯定的。而且，由于每个阶段的设计 过程都需要增加在TOR阶段或早期阶段无法提供的新功能。总而言之，结果是比预期的要复杂得多。特别是它涉及新的战略。 Andrey Kisselyov 2017.08.23 19:25 #4670 尤里-阿索连科。那是肯定的。而随着设计的进展，在每个阶段都需要增加新的功能，而这些功能在TOR阶段或之前的阶段是无法设想到的。总而言之，结果是比预期的要复杂得多。特别是对于新的战略。 当你打开一本书并开始阅读时，你可能会注意到它的发展情节，你的EA也是如此。 当你开始写的时候，就写吧，创造一个艺术作品。 真诚的。 1...460461462463464465466467468469470471472473474...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这里有一个例子，同样的数据，但只使用阿里马。从前5712个数值中预测出最后1000个数值。

atach中的代码和csv。
我上传了稍加修正的r脚本，现在多了一些模型的评估，并纠正了一些错误。
训练数据的r^2：0.8742684
测试数据的r^2：0.8150772
在测试数据上的r^2，对价格上涨（diff）的计算：-0.8990404（arima预测了非常大的螺柱，虽然方向总体上是正确的，但价格上涨的预测比必要的要大得多，r^2完全被这个破坏了。）
测试数据中价格增长方向预测的准确度：0.7257257





残差是自相关的，这不是什么好事。嗯，你可以自己看一下...
OOO 这就是我们心爱的捣蛋鬼!!!!好吧，你有你的手的poo????这里有一个借口，可以把它们扔到....。
关于Reshetova的优化器是否被重新训练的问题。这是我昨天在一个外汇小组中张贴的截图.....蓝色表示优化期，绿色表示期货合约。但没有可能提交数据，事实证明，从今年年初开始，它的工作很好....。而你说再培训，你只需要能够培训....。
现在你打算怎么说过度训练????
对输出数据进行输入修正，也许预测的准确率会提高。
残差是自相关的，这不是好事。你自己看吧...
如果你比较文章中的预测和这些预测，你可以看到两个模型中的预测趋势完全吻合，但在文章中，模型在捕捉尖锐的峰值方面要好得多。而阿里马--随着价格的飙升，因为运气好，那些 "坏运气 "会造成最大的缩水。另外，在模型属性中，你可以看到没有使用季节性。到目前为止，这篇文章是胜利的:(
要正确设置ar,i,ma系数的搜索极限，并使模型寻找季节性参数，仍然需要Arim的大量直觉。
我在和专业人士交谈...谁真的对MKUL4有诀窍，就不要问了，否则就像布衣说的，我就把它编成程序......这正是你需要的。
我需要一个专家顾问，保证按照逻辑打开和关闭订单。对于一个有知识的人来说，这是一个在实时模式下3小时的工作.........我们会同意并做到这一点。编写它真的不难，也不快，只是需要一个真正的执行，处理所有的服务器错误，有停顿等。这将在过程中讨论....。轮到我，我在VPS上 启动这个EA，信号复制将被安排。Sootvetstvenno可以连接到项目.....Maxim, tocxic, forexman77


我一直深信不疑，而且总是如此，一切都很快完成。
我已经对我的客户说过，没有快速的EA，这只是一个艰苦的工作。
1 你需要正式确定你的TS，并创建一个需求规范
2 将其翻译成机器可以理解的代码
3 检查逻辑执行中的错误
4 检查交易中的执行错误
5、根据确定的逻辑和执行中的错误，进行额外的修改
6.在测试器中和真实数据上测试它
7.完成专家顾问的功能，使其能够在真实账户上工作。
等。
程序员的功能只是(2,5)将你的参考条款翻译成机器的语言，如果你发现它的工作与你的参考条款有任何不一致的地方，请纠正错误，此时，程序员的工作已经完成；你的专家顾问正在按照你的参考条款工作。
剩下的都是你的工作，创建、检查和改进（升级）你的EA。
P.S. 你可能需要花半年的时间来创建一个正常的盈利的专家顾问，甚至更多，如果你真的需要。

那是肯定的。
而且，由于每个阶段的设计 过程都需要增加在TOR阶段或早期
那是肯定的。
而随着设计的进展，在每个阶段都需要增加新的功能，而这些功能在TOR阶段或之前的阶段是无法设想到的。总而言之，结果是比预期的要复杂得多。特别是对于新的战略。
