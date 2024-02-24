交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 939 1...932933934935936937938939940941942943944945946...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2018.05.22 17:03 #9381 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。这就是我的意思。 为了找到系数，你必须先看到结果。 而且我告诉你，它符合预测的要求。 对吗？当然是这样。你还能怎么教？教学需要输入和输出。有老师--没有老师，在任何情况下都需要输出。 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。他们不会给我们需要的东西。 ㄎ澹└涸鹑私樯?一切都在很久以前就已经布置好了，也解释过了。拿着它并使用它。 Renat Akhtyamov 2018.05.22 17:07 #9382 尤里-阿索连科。当然了。你还能怎么教？学习需要一个入口和一个出口。无论是否有老师，你都需要一个入口。这里有一句话。 "另一种适应的变体是可能的，其中不使用参考信号。这种操作模式被称为盲目适应或无监督学习"。 Yuriy Asaulenko 2018.05.22 17:14 #9383 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。这里有一段话。 "另一种适应的变体是可能的，其中不使用参考信号。这种操作模式被称为盲目适应或无监督学习"。那么，你看过没有老师的学习结构吗？一言以蔽之--绝对与教师无异。一个有操作系统的普通系统就是一个老师。 Renat Akhtyamov 2018.05.22 17:18 #9384 尤里-阿索连科。那么，你看过没有老师的学习结构吗？一言以蔽之--绝对与教师无异。一个有操作系统的普通系统就是一个老师。 我读了，你是对的--一切都在那里。 [删除] 2018.05.22 17:39 #9385 有没有人能够在振荡器上达到0.2或0.3的误差？ 最小的是在0.45左右。此外，它经常在OOS上工作。 但与Trayne的2-2.5倍差距有点令人讨厌。 我搞不清楚什么时候完成开发并开始练习 )) 2018.05.22 22:36:00.154 Core 1 2018.05.21 23:59:59 TRAIN RMS ERRORS 2018.05.22 22:36:00.154 Core 1 2018.05.21 23:59:59 0.19736 0.20053 0.18294 0.18023 0.18306 0.18155 0.18809 0.18171 0.17543 0.17399 2018.05.22 22:36:00.154 Core 1 2018.05.21 23:59:59 OOB RMS ERRORS 2018.05.22 22:36:00.154 Core 1 2018.05.21 23:59:59 0.52649 0.51713 0.49079 0.47764 0.48753 0.49452 0.50222 0.49814 0.46904 0.47008 Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 17:46 #9386 阿列克谢-维亚兹米 金。不能用日+小时来识别新闻，可能是因为时间变化的因素--冬天/夏天......。 也许有些预测因素在干扰...做了一个按小时分类的分组 int TimeGroup=0; int t_Start=arr_TimeH[i]; if (t_Start==10) TimeGroup=1; if (t_Start==11 || t_Start==15 || t_Start==18 || t_Start==19)TimeGroup=2; if (t_Start==12 || t_Start==16 || t_Start==20)TimeGroup=3; if (TimeGroup==0) TimeGroup=4; arr_TimeH[i]=TimeGroup; 现在，按预测因素进行的时间分组得到了更好的定义! 截图是在没有选择的情况下对所有预测器的测试样本，如果选择了，结果可能会更好。 但第2组和第4组不太好，也许它们可以互换，但第1组和第3组也不是那么糟糕。 [删除] 2018.05.22 17:51 #9387 阿列克谢-维亚兹米 金。做了一个按小时分类的分组 现在，按预测因素进行的时间分组得到了更好的定义! 截图是对所有预测因子的测试样本，没有选择，如果选择，结果可能会更好。 第2组和第4组不太行，也许可以交叉取样，但第1组和第3组就很好。试着在每个时钟上增加波动性读数？或者去掉小时数，留下循环播放的波动性。 或按交易时段分组 在全球范围内，它应该是0.5，但每季度+-应该有积极的表现。 注意外汇的季度周期 Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 18:00 #9388 马克西姆-德米特里耶夫斯基。试着在每个小时增加一个波动性读数？ 例如，Chaykin。或者去掉小时数，保留循环播放的波动性。通过指标，当然可以，但我立即进一步寻找波动的原因--统计新闻--我以为把它分成天+小时就能看到，但它不起作用--也许我需要考虑小时的翻译，以便正确分组，因为我有俄罗斯时间，美国的新闻对卢布的影响比我们的统计更强。 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 在全球范围内，它应该是0.5，但在季度的基础上，+-应该是正数。 注意外汇的季度周期季度--有趣，也许这有意义，我们会看到，谢谢。 然而，时间间隔越长，可测量的数据就越少--可能是纯粹的配合。 [删除] 2018.05.22 18:05 #9389 阿列克谢-维亚兹米 金。当然，这个指标可以使用，但我立即进一步寻找波动的原因--统计新闻--我以为把它分解成天+小时就可以看到，但它不起作用--也许我们应该考虑到时间的翻译，以便适当分组，因为我有RF时间，美国的新闻对卢布的影响比我们的统计更强。 季度--有趣，也许有意义，让我们看看，谢谢。 然而，时间间隔越长，可测量的数据就越少--可能是一个净合。我指的是每个季度的模式都会发生变化的事实，这是一个规则。7年的时间仍然可以清楚地追踪，但这太有位置感了 有可能在那里检测到一些其他的周期性，我还没有做过，我需要找找资料 Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 18:11 #9390 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我指的是，作为一项规则，每个季度的模式都在变化。7年的时间仍然清晰可见，但这太有位置感了。 有可能在那里可以找到一些分形图案，我没有研究过，我需要寻找资料。即不考虑历史的变化，即2016年第一季度与2017年第一季度不一样？ 还有分形，所以我几乎有一个分形系统来测量1小时、4小时、1天、1周、1个月范围内的价格波动。计划中的波动规模被计算出来，我们看看价格目前在哪里（在什么水平）。 1...932933934935936937938939940941942943944945946...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这就是我的意思。
为了找到系数，你必须先看到结果。
而且我告诉你，它符合预测的要求。
对吗？
当然是这样。你还能怎么教？教学需要输入和输出。有老师--没有老师，在任何情况下都需要输出。
他们不会给我们需要的东西。
这里有一句话。
"另一种适应的变体是可能的，其中不使用参考信号。这种操作模式被称为盲目适应或无监督学习"。
那么，你看过没有老师的学习结构吗？一言以蔽之--绝对与教师无异。一个有操作系统的普通系统就是一个老师。
有没有人能够在振荡器上达到0.2或0.3的误差？ 最小的是在0.45左右。此外，它经常在OOS上工作。
但与Trayne的2-2.5倍差距有点令人讨厌。
我搞不清楚什么时候完成开发并开始练习 ))
不能用日+小时来识别新闻，可能是因为时间变化的因素--冬天/夏天......。也许有些预测因素在干扰...
做了一个按小时分类的分组
现在，按预测因素进行的时间分组得到了更好的定义!
截图是在没有选择的情况下对所有预测器的测试样本，如果选择了，结果可能会更好。
但第2组和第4组不太好，也许它们可以互换，但第1组和第3组也不是那么糟糕。
试着在每个时钟上增加波动性读数？或者去掉小时数，留下循环播放的波动性。
或按交易时段分组
在全球范围内，它应该是0.5，但每季度+-应该有积极的表现。
注意外汇的季度周期
通过指标，当然可以，但我立即进一步寻找波动的原因--统计新闻--我以为把它分成天+小时就能看到，但它不起作用--也许我需要考虑小时的翻译，以便正确分组，因为我有俄罗斯时间，美国的新闻对卢布的影响比我们的统计更强。
季度--有趣，也许这有意义，我们会看到，谢谢。
然而，时间间隔越长，可测量的数据就越少--可能是纯粹的配合。
我指的是每个季度的模式都会发生变化的事实，这是一个规则。7年的时间仍然可以清楚地追踪，但这太有位置感了
有可能在那里检测到一些其他的周期性，我还没有做过，我需要找找资料
即不考虑历史的变化，即2016年第一季度与2017年第一季度不一样？
还有分形，所以我几乎有一个分形系统来测量1小时、4小时、1天、1周、1个月范围内的价格波动。计划中的波动规模被计算出来，我们看看价格目前在哪里（在什么水平）。