交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2172

新评论

[删除] 2020.11.22 17:46 #21711

Renat Akhtyamov:

你现在在睡什么？现在打开它，你的问题是什么，或者你的问题是什么？;)你很快就会有问题了。

我让你先走几个小时。

Renat Akhtyamov 2020.11.22 17:48 #21712

Maxim Dmitrievsky:

你马上就会有麻烦了。

你决定尝试点子，我说好。

开放

Renat Akhtyamov 2020.11.22 17:48 #21713

Maxim Dmitrievsky:

你很快就会有麻烦了。

几个小时后，我会给你一个头。

我有一个残局，这就是我的交易。

我们同时走吧。

[删除] 2020.11.22 17:51 #21714

Renat Akhtyamov:

我有一个残局，这就是我的交易。我们同时走吧。

我告诉过你，明天就是开始了。

我需要学习，我没有在比特币上投注。

Alexander_K 2020.11.22 17:53 #21715

是的...

这个主题每天都在变得更好。

而这似乎也很简单。这里有MO的coryphaei，但实际上，没有巫师能够提出一些具有预测能力的魔法特征（对吗？当然，从理论上证明这些实际上是伟大的芯片...

所以，已经有人说过，不是我说的，而是大家说的，预测的最简单模型是具有非零ACF的静止过程的下一个回报的标志。

我们对ACF很幸运--在市场上，无论我们对报价做什么，它总是不为零，这给那些受苦的人带来很大的希望。

但静止性在哪里，如果可能直截了当地=0，如何预测下一个增量的符号？

咳咳...我已经多次展示过《创世纪》中的一段话。我再给大家看看。

"......这是基本的，静止分布是通过写有相同数量刻度的条形图得到的。

，在这种情况下，OPEN这种条形图之间的间隔分布是指数型的：

，而增量分布是双三角形的。

现在，有了这样的回归者分布，预测下一个回归者的迹象似乎并不是那么不可能的任务。

咳咳。

Evgeniy Chumakov 2020.11.22 17:55 #21716

- 蓝眼科特--'我在公式中发现了另一个错误，现在所有的圣杯>运行监控>股权下降>删除监控>另一个错误>新的雷纳。>公式

- 汗流浃背的音乐家 - "好吧，从周一开始，我将运行一个信号，以显示我有多酷 > 股权下降 > 删除监控 > 这是不同的......> 这是我一直在测试的另一件事

Renat Akhtyamov 2020.11.22 17:55 #21717

Maxim Dmitrievsky:

我给你发了短信--明天就开始了。我不得不教，我没有在比特币上下注。

你是67%的余额

ahahaha

Evgeniy Chumakov 2020.11.22 17:55 #21718

Alexander_K:

是的...这个话题一天比一天好。

你好!很高兴见到你，已经越来越无聊了。

Alexander_K 2020.11.22 17:57 #21719

Evgeny Chumakov:

你好!很高兴见到你，这里越来越无聊了。

你好!咳咳...是的，我在这里时间不长。只是路过。

Renat Akhtyamov 2020.11.22 17:59 #21720

Evgeniy Chumakov:

- 蓝眼科特--'我在公式中发现了另一个错误，现在所有的圣杯>运行监控>股权下降>删除监控>另一个错误>新的雷纳。>公式- 汗流浃背的音乐家 - "好吧，从周一开始，我将运行一个信号，以显示我有多酷 > 股权下降 > 删除监控 > 这是不同的......> 这是我正在测试的另一件事......

而你只是吞下了我发布的代码，现在决定什么？

我不明白你的意思。

这是很不礼貌的。
你现在在睡什么？
现在打开它，你的问题是什么，或者你的问题是什么？
你很快就会有问题了。我让你先走几个小时。
你马上就会有麻烦了。
你决定尝试点子，我说好。
你很快就会有麻烦了。几个小时后，我会给你一个头。
我有一个残局，这就是我的交易。
我们同时走吧。
我有一个残局，这就是我的交易。
我们同时走吧。
我告诉过你，明天就是开始了。
我需要学习，我没有在比特币上投注。
是的...
这个主题每天都在变得更好。
而这似乎也很简单。这里有MO的coryphaei，但实际上，没有巫师能够提出一些具有预测能力的魔法特征（对吗？当然，从理论上证明这些实际上是伟大的芯片...
所以，已经有人说过，不是我说的，而是大家说的，预测的最简单模型是具有非零ACF的静止过程的下一个回报的标志。
我们对ACF很幸运--在市场上，无论我们对报价做什么，它总是不为零，这给那些受苦的人带来很大的希望。
但静止性在哪里，如果可能直截了当地=0，如何预测下一个增量的符号？
咳咳...我已经多次展示过《创世纪》中的一段话。我再给大家看看。
"......这是基本的，静止分布是通过写有相同数量刻度的条形图得到的。
，在这种情况下，OPEN这种条形图之间的间隔分布是指数型的：
，而增量分布是双三角形的。
现在，有了这样的回归者分布，预测下一个回归者的迹象似乎并不是那么不可能的任务。
- 蓝眼科特--'我在公式中发现了另一个错误，现在所有的圣杯>运行监控>股权下降>删除监控>另一个错误>新的雷纳。>公式
- 汗流浃背的音乐家 - "好吧，从周一开始，我将运行一个信号，以显示我有多酷 > 股权下降 > 删除监控 > 这是不同的......> 这是我一直在测试的另一件事
我给你发了短信--明天就开始了。
我不得不教，我没有在比特币上下注。
你是67%的余额
是的...
这个话题一天比一天好。
你好!很高兴见到你，已经越来越无聊了。
你好!很高兴见到你，这里越来越无聊了。
你好!咳咳...是的，我在这里时间不长。只是路过。
- 蓝眼科特--'我在公式中发现了另一个错误，现在所有的圣杯>运行监控>股权下降>删除监控>另一个错误>新的雷纳。>公式
- 汗流浃背的音乐家 - "好吧，从周一开始，我将运行一个信号，以显示我有多酷 > 股权下降 > 删除监控 > 这是不同的......> 这是我正在测试的另一件事......
而你只是吞下了我发布的代码，现在决定什么？
我不明白你的意思。
这是很不礼貌的。