交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 903

TheXpert

shellexecute + 在python中添加一个数据传输块。通过映射、socket等方式。

如果你愿意，你甚至可以使用一个虚拟环境，如果你有几个不同的项目。

所有这些都是一个项目，但在这里似乎可以使用了。

弊端是什么？

与现有图书馆相比，有哪些优点？明显的优势是多语言性。还有什么？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

如果我必须把机器人转移到VPN，把一个放在另一个上面会很麻烦......。

好吧，如果是美分账户......那么是的，这是个问题!

如果我在业务上的真实账户约为100公斤，什么样的VPN？

 

训练和测试集。白色的预测错误，黑暗的预测正确。太红了)

TheXpert

将数据传输到命令行如何？

桑桑尼茨-弗门科

你是什么意思，什么样的VPN？ 一个普通的，像谷歌的。

很久以前，每个人都改用云计算，你不可能在家里做生意。

我只是想知道是谁干的。我毫不怀疑我会做到这一点，我不是一个程序员--这不是一个问题:)他们不知道谁会很快做到这一点。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

什么类型的VPN？ 一个普通的，比如说谷歌的。

我最近在看 - 一台有一个核心、1-2GB内存和一个磁盘（我不记得有多少了，但足以满足一切需求）的Windows机器的价格是300元/月起。实际上，这是一种嗡嗡声。

甚至还有免费和永久的，但有限制，我不明白它们有多合适。

 

在万国邮联上 有一个机器人已经有很长一段时间了，每月500卢布。我对它相当满意.....

好吧，我有两个核心和10GB的硬盘已经....。然而，Mtshka正在抱怨指标，说它太慢，等等等等。我认为它的资源有点不足......

尤里-阿索连科

谷歌第一次给你300英镑一年，得到一个WPS配置，每月30-50英镑，你就可以免费获得一年。

你可以免费获得一年的免费服务，然后去亚马逊和其他地方。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我买了一个每月300美元的VPN。

那么，如果我们在同一领域工作，谁的效率更高？我用500卢布赚了几百万，你赚了300英镑......。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

嗯，这取决于你。对于每月10-15英镑的费用，可能性已经超过了顶峰。我已经从我的熟人那里看到了这一切是如何进行的，但我只是自己在思考这个问题。同样，应该为这些事情写一个系统--你不能就这样把它放在那里。它不在家里，好像有人来找过。

