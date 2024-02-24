交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 903 1...896897898899900901902903904905906907908909910...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2018.05.13 17:01 #9021 TheXpert。shellexecute + 在python中添加一个数据传输块。通过映射、socket等方式。 如果你愿意，你甚至可以使用一个虚拟环境，如果你有几个不同的项目。所有这些都是一个项目，但在这里似乎可以使用了。 弊端是什么？ 与现有图书馆相比，有哪些优点？明显的优势是多语言性。还有什么？ СанСаныч Фоменко 2018.05.13 17:05 #9022 马克西姆-德米特里耶夫斯基。如果我必须把机器人转移到VPN，把一个放在另一个上面会很麻烦......。好吧，如果是美分账户......那么是的，这是个问题! 如果我在业务上的真实账户约为100公斤，什么样的VPN？ forexman77 2018.05.13 17:27 #9023 训练和测试集。白色的预测错误，黑暗的预测正确。太红了) [删除] 2018.05.13 17:56 #9024 TheXpert。shellexecute + 在python中添加一个数据传输块。通过映射、socket等方式。 如果你愿意，你甚至可以使用一个虚拟环境，如果你有几个不同的项目。将数据传输到命令行如何？ [删除] 2018.05.13 17:57 #9025 桑桑尼茨-弗门科。好吧，如果是美分账户......那么是的，这就是一个问题了! 如果你有一个正常的业务，真正的低于100 Kilobaks，那么什么样的VPN？你是什么意思，什么样的VPN？ 一个普通的，像谷歌的。很久以前，每个人都改用云计算，你不可能在家里做生意。 我只是想知道是谁干的。我毫不怀疑我会做到这一点，我不是一个程序员--这不是一个问题:)他们不知道谁会很快做到这一点。 Yuriy Asaulenko 2018.05.13 18:04 #9026 马克西姆-德米特里耶夫斯基。什么类型的VPN？ 一个普通的，比如说谷歌的。我最近在看 - 一台有一个核心、1-2GB内存和一个磁盘（我不记得有多少了，但足以满足一切需求）的Windows机器的价格是300元/月起。实际上，这是一种嗡嗡声。 甚至还有免费和永久的，但有限制，我不明白它们有多合适。 Mihail Marchukajtes 2018.05.13 18:06 #9027 我在万国邮联上 有一个机器人已经有很长一段时间了，每月500卢布。我对它相当满意..... 好吧，我有两个核心和10GB的硬盘已经....。然而，Mtshka正在抱怨指标，说它太慢，等等等等。我认为它的资源有点不足...... [删除] 2018.05.13 18:07 #9028 尤里-阿索连科。我最近在看 - 一台有一个核心、1-2GB内存和一个磁盘（不记得有多少了，但足以满足一切需求）的Windows机器的价格是300元/月起。实际上，这是一种嗡嗡声。 甚至有免费的和永久的，但有限制，我不明白它们有多合适。谷歌第一次给你300英镑一年，得到一个WPS配置，每月30-50英镑，你就可以免费获得一年。 你可以免费获得一年的免费服务，然后去亚马逊和其他地方。 Mihail Marchukajtes 2018.05.13 18:08 #9029 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我买了一个每月300美元的VPN。那么，如果我们在同一领域工作，谁的效率更高？我用500卢布赚了几百万，你赚了300英镑......。 Yuriy Asaulenko 2018.05.13 18:14 #9030 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我得到了一个每月300美元的VPN。嗯，这取决于你。对于每月10-15英镑的费用，可能性已经超过了顶峰。我已经从我的熟人那里看到了这一切是如何进行的，但我只是自己在思考这个问题。同样，应该为这些事情写一个系统--你不能就这样把它放在那里。它不在家里，好像有人来找过。 1...896897898899900901902903904905906907908909910...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
shellexecute + 在python中添加一个数据传输块。通过映射、socket等方式。
如果你愿意，你甚至可以使用一个虚拟环境，如果你有几个不同的项目。
所有这些都是一个项目，但在这里似乎可以使用了。
弊端是什么？
与现有图书馆相比，有哪些优点？明显的优势是多语言性。还有什么？
如果我必须把机器人转移到VPN，把一个放在另一个上面会很麻烦......。
好吧，如果是美分账户......那么是的，这是个问题!
如果我在业务上的真实账户约为100公斤，什么样的VPN？
训练和测试集。白色的预测错误，黑暗的预测正确。太红了)
shellexecute + 在python中添加一个数据传输块。通过映射、socket等方式。
如果你愿意，你甚至可以使用一个虚拟环境，如果你有几个不同的项目。
将数据传输到命令行如何？
好吧，如果是美分账户......那么是的，这就是一个问题了!
如果你有一个正常的业务，真正的低于100 Kilobaks，那么什么样的VPN？
你是什么意思，什么样的VPN？ 一个普通的，像谷歌的。
很久以前，每个人都改用云计算，你不可能在家里做生意。
我只是想知道是谁干的。我毫不怀疑我会做到这一点，我不是一个程序员--这不是一个问题:)他们不知道谁会很快做到这一点。
什么类型的VPN？ 一个普通的，比如说谷歌的。
我最近在看 - 一台有一个核心、1-2GB内存和一个磁盘（我不记得有多少了，但足以满足一切需求）的Windows机器的价格是300元/月起。实际上，这是一种嗡嗡声。
甚至还有免费和永久的，但有限制，我不明白它们有多合适。
我在万国邮联上 有一个机器人已经有很长一段时间了，每月500卢布。我对它相当满意.....
好吧，我有两个核心和10GB的硬盘已经....。然而，Mtshka正在抱怨指标，说它太慢，等等等等。我认为它的资源有点不足......
我最近在看 - 一台有一个核心、1-2GB内存和一个磁盘（不记得有多少了，但足以满足一切需求）的Windows机器的价格是300元/月起。实际上，这是一种嗡嗡声。
甚至有免费的和永久的，但有限制，我不明白它们有多合适。
谷歌第一次给你300英镑一年，得到一个WPS配置，每月30-50英镑，你就可以免费获得一年。
你可以免费获得一年的免费服务，然后去亚马逊和其他地方。
我买了一个每月300美元的VPN。
那么，如果我们在同一领域工作，谁的效率更高？我用500卢布赚了几百万，你赚了300英镑......。
我得到了一个每月300美元的VPN。
嗯，这取决于你。对于每月10-15英镑的费用，可能性已经超过了顶峰。我已经从我的熟人那里看到了这一切是如何进行的，但我只是自己在思考这个问题。同样，应该为这些事情写一个系统--你不能就这样把它放在那里。它不在家里，好像有人来找过。