交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 905

新评论

2018.05.13 18:41 #9041

Mihail Marchukajtes:亚马逊是100%的互联网限制。那里的服务器范围有限。特别是在美国的服务器，以及你的交易服务器，....?那么，来自免费万国邮联的订单将如何执行。他崩溃了，你歇斯底里地抱怨，然后你得到了一个答案。 但你有免费的.....所以。当我连接到它的时候，我甚至不能从它那里得到谷歌。在那里，你要么需要申请权利，要么必须在某个地方注册。这就是阻止我的原因....没有亚马逊。相信我的话...米沙，冷静下来。

Mihail Marchukajtes
2018.05.13 18:41 #9042

Yuriy Asaulenko: 这是可以理解的，但这很难控制。那么不管是在家里还是在服务器上，都没有什么区别。你需要警报、提醒，等等，等等。没有控制。如果机器人写得正确，它将保证打开一个位置并关闭前一个位置。你唯一需要控制的是执行，是否在数据中心之前没有通信或其他什么。只有他的表现才能控制....有时我在白天忘记了，后来想起来了，一看，原来他已经平了 旧仓，已经在加仓。很高兴看到这一点 :-)

Mihail Marchukajtes
2018.05.13 18:42 #9043

马克西姆-德米特里耶夫斯基。米沙，冷静下来。 安定下来，是一件事。我试过了，我知道。Max你试过免费的亚马逊服务器????

2018.05.13 18:43 #9044

Mihail Marchukajtes:你跟这个有什么关系？我试过了，我知道。马克斯，你有没有试过免费的亚马逊服务器????？我只是在说谷歌的建议，我听说过亚马逊的建议，但我不认为它有那么糟糕。 Googles很好，你可以选择你想要的位置，100%稳定，100%安全。

Mihail Marchukajtes
2018.05.13 18:48 #9045

Maxim Dmitrievsky: 我听说过谷歌的，也听说过亚马逊的，但我不认为它有那么糟糕。谷歌的很好，你可以选择你想要的位置，它是100%稳定的。我不是在争论谷歌的问题，但忘记你听到的关于亚马逊的事情。我曾经连接到它，被刹车和太有限的资源惊呆了，甚至MT是不够的，然后想，在这样一个重要的事情是更好地支付相同的300卢布，但至少你可以在什么情况下提出。你实际上是为可靠性付费，所以它总是在线。这就是技术支持的作用。你甚至不能为免费的PVA收费。我相信他们的报价中有一些不可抗力的条款，可能他们对免费连接不负责任。你有一个没有翻身的机器人，而不是一个良好的盈余，你有一个巨大的负值。你会撕掉你的头发，并希望你听从好的老密希加的话，他告诉你的。如果你打算租一个UPU，你最好至少支付最低的费用......。

TheXpert
2018.05.13 18:49 #9046

马克西姆-德米特里耶夫斯基。并将数据传递给命令行？这是有可能的，但在我看来，这是一种变态的做法，可能会有隐患，因为命令行参数本来就不是用来传输大数据数组的。

2018.05.13 18:52 #9047

TheXpert。这是有可能的，但我认为这是一种变态的做法，可能会有隐患，因为命令行参数的设计本来就不是为了传递大型数据集。是的，我知道了，谢谢，我会想办法的。如果在python中进行预训练，并由机器人发送小块来计算当前值，那么也许就可以了。

2018.05.13 18:56 #9048

Mihail Marchukajtes:我不是在争论谷歌的问题，但忘记你所听到的关于亚马逊的情况。我曾经连接到它，被刹车和太有限的资源震惊了，甚至对MT来说都不够，然后想到在这样一个负责任的业务中，最好是支付同样的300卢布，但至少你可以在有事时提出。你实际上是为可靠性付费，所以它总是在线。这就是技术支持的作用。你甚至不能为免费的PVA收费。我相信他们的报价中有一些不可抗力的条款，可能他们对免费连接不负责任。你有一个没有翻身的机器人，而不是一个良好的盈余，你有一个巨大的负值。你会撕掉你的头发，并希望你听从好的老密希加的话，他告诉你的。如果你打算租一个UPU，你最好至少要有一个最低的费用......我在其他流行的托管网站上支付了N美元的可靠性，一个糟糕的事情是，他们突然重新启动，然后计划的工作，从便宜的差异没有。特别是为机器人定位的特殊主机 - 我不推荐它们。RuVds ping to the opener 3 ms, normal.关于它的稳定性，我不记得了。

TheXpert
2018.05.13 18:56 #9049

啊，而且你不能在命令行上传递二进制数据，也就是说，你必须把它转换为base64，然后再转换回来。

2018.05.13 18:59 #9050

TheXpert。 啊，而且你不能在命令行上传递二进制数据，也就是说，你必须把它转换为base64，然后再转换回来。有用的，Senk )
亚马逊是100%的互联网限制。那里的服务器范围有限。特别是在美国的服务器，以及你的交易服务器，....?那么，来自免费万国邮联的订单将如何执行。他崩溃了，你歇斯底里地抱怨，然后你得到了一个答案。 但你有免费的.....所以。当我连接到它的时候，我甚至不能从它那里得到谷歌。在那里，你要么需要申请权利，要么必须在某个地方注册。这就是阻止我的原因....没有亚马逊。相信我的话...
这是可以理解的，但这很难控制。那么不管是在家里还是在服务器上，都没有什么区别。你需要警报、提醒，等等，等等。
没有控制。如果机器人写得正确，它将保证打开一个位置并关闭前一个位置。你唯一需要控制的是执行，是否在数据中心之前没有通信或其他什么。只有他的表现才能控制....有时我在白天忘记了，后来想起来了，一看，原来他已经平了 旧仓，已经在加仓。很高兴看到这一点 :-)
安定下来，是一件事。我试过了，我知道。Max你试过免费的亚马逊服务器????
我只是在说谷歌的建议，我听说过亚马逊的建议，但我不认为它有那么糟糕。
Googles很好，你可以选择你想要的位置，100%稳定，100%安全。
我不是在争论谷歌的问题，但忘记你听到的关于亚马逊的事情。我曾经连接到它，被刹车和太有限的资源惊呆了，甚至MT是不够的，然后想，在这样一个重要的事情是更好地支付相同的300卢布，但至少你可以在什么情况下提出。你实际上是为可靠性付费，所以它总是在线。这就是技术支持的作用。你甚至不能为免费的PVA收费。我相信他们的报价中有一些不可抗力的条款，可能他们对免费连接不负责任。你有一个没有翻身的机器人，而不是一个良好的盈余，你有一个巨大的负值。你会撕掉你的头发，并希望你听从好的老密希加的话，他告诉你的。如果你打算租一个UPU，你最好至少支付最低的费用......。
并将数据传递给命令行？
这是有可能的，但在我看来，这是一种变态的做法，可能会有隐患，因为命令行参数本来就不是用来传输大数据数组的。
是的，我知道了，谢谢，我会想办法的。如果在python中进行预训练，并由机器人发送小块来计算当前值，那么也许就可以了。
我在其他流行的托管网站上支付了N美元的可靠性，一个糟糕的事情是，他们突然重新启动，然后计划的工作，从便宜的差异没有。特别是为机器人定位的特殊主机 - 我不推荐它们。RuVds ping to the opener 3 ms, normal.关于它的稳定性，我不记得了。
啊，而且你不能在命令行上传递二进制数据，也就是说，你必须把它转换为base64，然后再转换回来。
有用的，Senk )