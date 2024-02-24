交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 901 1...894895896897898899900901902903904905906907908...3399 新评论 [删除] 2018.05.13 15:25 #9001 事实证明，它是一个TCP信息传递器，应用程序的两边都应该在运行 我希望mt5能够直接向解释器发送python或R命令，所以它将有一个类。 1.只是一个已安装的Python环境 2.从mt5 shell运行，像Python shell一样执行脚本。R的情况也一样。 那么人们就会涌入开发这个主题，因为这将是方便的。 Renat Akhtyamov 2018.05.13 15:49 #9002 桑桑尼茨-弗门科。它似乎解决了mql4与不同语言沟通的所有问题。甚至还有一个R的代码。这里是原理图。 整个描述分为三个部分。 https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/ https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/ https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/ 批准。 为什么是ZeroMQ？ 1.使程序员能够以多种方式将任何代码连接到任何其他代码。 2.消除MetaTrader 用户对MetaTrader支持的技术（功能、指标、语言结构、库等）的依赖。 3.交易者可以用C/C#/C++、Python、R和Java（仅举几例）开发指标和策略，并通过MetaTrader 4部署到市场。 利用Python和R的机器学习 工具包进行复杂的数据分析和策略开发，同时与MetaTrader 4对接进行交易执行和管理。 5.ZeroMQ可作为复杂的分布式交易系统的高性能传输层，否则难以用MQL实现。 6.如果需要，不同的策略组件可以用不同的语言构建，并通过TCP、进程内、进程间或组播协议无缝地相互对话。 7.多种通信模式和断线操作。 以下是代码 桑尼奇，主要的大象在哪里？ #include <Zmq/Zmq.mqh> СанСаныч Фоменко 2018.05.13 15:51 #9003 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。桑尼奇，主要的大象在哪里？ 链接中没有什么？这里 怎么样？ 一般来说，申请的经验将是有趣的。 Renat Akhtyamov 2018.05.13 15:55 #9004 桑桑尼茨-弗门科。链接中没有什么？这里 怎么样？ 一般来说，申请的经验将是有趣的。有 我也上网查了一下。关于经验 - 我自己做的，通过TCP交换是最酷的。 到目前为止，我从2个链接中下载了这个附件，用于我的收藏。 谢谢! СанСаныч Фоменко 2018.05.13 15:55 #9005 马克西姆-德米特里耶夫斯基。事实证明，它是一个TCP信息传递器，应用程序的两边都应该在运行 我希望mt5能够直接向解释器发送python或R命令，所以它将有一个类。 1.只是一个已安装的Python环境 2.从mt5 shell运行，像Python shell一样执行脚本。R的情况也一样。 那么人们就会蜂拥而至开发这个主题，因为这将是很方便的。它在这里 是为了R。而python是从R中剪下来的，如果你等不及的话。 你的链接，我点击了，只是不见了。 [删除] 2018.05.13 15:57 #9006 桑桑尼茨-弗门科。这在这里 可用于R。如果你迫不及待的话，还可以从R语言中获得python。天哪，当你需要把机器人转移到VPN时，你会有很多麻烦，把一个人放在另一个人的上面。 Alexander Ivanov 2018.05.13 16:16 #9007 我在什么地方读过一篇文章，谁创造了强大的预测机器，谁就是反基督者。令人毛骨悚然... Yuriy Asaulenko 2018.05.13 16:18 #9008 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。桑尼奇，主要的大象在哪里？ 没有必要在房间里放一头大象。这里的关键词是Socket。 打开MSDN -https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx。 此外，在那里寻找C++/C#的具体内容，并建立互动。 在SanSanych的例子中，我认为一切都过于复杂了。如果你把它具体化了，一切就简单多了。 但是，一般来说，我们可以使交换更加容易--通过文件和RAM-磁盘。交换速度实际上是一样的，但不需要dll。 Winsock msdn.microsoft.com Преимущества быстродействующих сокетов в .NET Базовые сведения о сокетах Установление соединений Многопоточный сервер Применение метода Select для «мультиплексирования» ввода-вывода Асинхронный ввод-вывод Как насчет масштабируемости? Клиентские приложения, использующие сокеты Что дальше? Отладка приложений, использующих сокеты Преимущества... Renat Akhtyamov 2018.05.13 16:18 #9009 亚历山大-伊万诺夫。 我在什么地方读过一篇文章，谁创造了强大的预测机器，谁就是反基督者。令人毛骨悚然...几乎... 你是说像这样吗？ Renat Akhtyamov 2018.05.13 16:22 #9010 尤里-阿索连科。没有必要在房间里放一头大象。这里的关键词是Socket。 打开MSDN -https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx。 此外，在那里寻找C++/C#的具体内容，并建立互动。 在SanSanych的例子中，我认为一切都过于复杂了。如果你把它具体化了，一切就简单多了。 但是，一般来说，我们可以使交换更加容易--通过文件和RAM-磁盘。交换速度实际上是一样的，但你不需要dll。已经用C#做了，我知道了 我只能通过互联网与DLL交流信息。 而且Sanych的MQL是现金，这非常好。 1...894895896897898899900901902903904905906907908...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
事实证明，它是一个TCP信息传递器，应用程序的两边都应该在运行
我希望mt5能够直接向解释器发送python或R命令，所以它将有一个类。
1.只是一个已安装的Python环境
2.从mt5 shell运行，像Python shell一样执行脚本。R的情况也一样。那么人们就会涌入开发这个主题，因为这将是方便的。
它似乎解决了mql4与不同语言沟通的所有问题。甚至还有一个R的代码。这里是原理图。
整个描述分为三个部分。
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/
https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/
批准。
为什么是ZeroMQ？
1.使程序员能够以多种方式将任何代码连接到任何其他代码。
2.消除MetaTrader 用户对MetaTrader支持的技术（功能、指标、语言结构、库等）的依赖。
3.交易者可以用C/C#/C++、Python、R和Java（仅举几例）开发指标和策略，并通过MetaTrader 4部署到市场。
利用Python和R的机器学习 工具包进行复杂的数据分析和策略开发，同时与MetaTrader 4对接进行交易执行和管理。
5.ZeroMQ可作为复杂的分布式交易系统的高性能传输层，否则难以用MQL实现。
6.如果需要，不同的策略组件可以用不同的语言构建，并通过TCP、进程内、进程间或组播协议无缝地相互对话。
7.多种通信模式和断线操作。
以下是代码
#include <Zmq/Zmq.mqh>
有
我也上网查了一下。
关于经验 - 我自己做的，通过TCP交换是最酷的。
到目前为止，我从2个链接中下载了这个附件，用于我的收藏。谢谢!
它在这里 是为了R。而python是从R中剪下来的，如果你等不及的话。
天哪，当你需要把机器人转移到VPN时，你会有很多麻烦，把一个人放在另一个人的上面。
我在什么地方读过一篇文章，谁创造了强大的预测机器，谁就是反基督者。
几乎...
你是说像这样吗？
已经用C#做了，我知道了
我只能通过互联网与DLL交流信息。
而且Sanych的MQL是现金，这非常好。