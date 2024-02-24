交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 901

事实证明，它是一个TCP信息传递器，应用程序的两边都应该在运行

我希望mt5能够直接向解释器发送python或R命令，所以它将有一个类。

1.只是一个已安装的Python环境

2.从mt5 shell运行，像Python shell一样执行脚本。R的情况也一样。

那么人们就会涌入开发这个主题，因为这将是方便的。
 
桑桑尼茨-弗门科

它似乎解决了mql4与不同语言沟通的所有问题。甚至还有一个R的代码。这里是原理图。



整个描述分为三个部分。

https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/

https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/

https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/

批准。

为什么是ZeroMQ？

1.使程序员能够以多种方式将任何代码连接到任何其他代码

2.消除MetaTrader 用户对MetaTrader支持的技术（功能、指标、语言结构、库等）的依赖。

3.交易者可以用C/C#/C++、Python、R和Java（仅举几例）开发指标和策略，并通过MetaTrader 4部署到市场

利用Python和R的机器学习 工具包进行复杂的数据分析和策略开发，同时与MetaTrader 4对接进行交易执行和管理

5.ZeroMQ可作为复杂的分布式交易系统的高性能传输层，否则难以用MQL实现

6.如果需要，不同的策略组件可以用不同的语言构建，并通过TCP、进程内、进程间或组播协议无缝地相互对话

7.多种通信模式和断线操作

以下是代码

桑尼奇，主要的大象在哪里？

#include <Zmq/Zmq.mqh>
 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

桑尼奇，主要的大象在哪里？

链接中没有什么？

这里 怎么样？


一般来说，申请的经验将是有趣的。

 
桑桑尼茨-弗门科

链接中没有什么？

这里 怎么样？


一般来说，申请的经验将是有趣的。

我也上网查了一下。

关于经验 - 我自己做的，通过TCP交换是最酷的。

到目前为止，我从2个链接中下载了这个附件，用于我的收藏。

谢谢!
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

在这里 是为了R。而python是从R中剪下来的，如果你等不及的话。

你的链接，我点击了，只是不见了。

桑桑尼茨-弗门科

在这里 可用于R。如果你迫不及待的话，还可以从R语言中获得python。

天哪，当你需要把机器人转移到VPN时，你会有很多麻烦，把一个人放在另一个人的上面。

 
我在什么地方读过一篇文章，谁创造了强大的预测机器，谁就是反基督者。

令人毛骨悚然...
 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

桑尼奇，主要的大象在哪里？

没有必要在房间里放一头大象。这里的关键词是Socket。

打开MSDN -https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx。 此外，在那里寻找C++/C#的具体内容，并建立互动。

在SanSanych的例子中，我认为一切都过于复杂了。如果你把它具体化了，一切就简单多了。

但是，一般来说，我们可以使交换更加容易--通过文件和RAM-磁盘。交换速度实际上是一样的，但不需要dll。

Winsock
  • msdn.microsoft.com
Преимущества быстродействующих сокетов в .NET Базовые сведения о сокетах Установление соединений Многопоточный сервер Применение метода Select для «мультиплексирования» ввода-вывода Асинхронный ввод-вывод Как насчет масштабируемости? Клиентские приложения, использующие сокеты Что дальше? Отладка приложений, использующих сокеты Преимущества...
 
亚历山大-伊万诺夫
我在什么地方读过一篇文章，谁创造了强大的预测机器，谁就是反基督者。

令人毛骨悚然...

几乎...

你是说像这样吗？


 
尤里-阿索连科

没有必要在房间里放一头大象。这里的关键词是Socket。

打开MSDN -https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx。 此外，在那里寻找C++/C#的具体内容，并建立互动。

在SanSanych的例子中，我认为一切都过于复杂了。如果你把它具体化了，一切就简单多了。

但是，一般来说，我们可以使交换更加容易--通过文件和RAM-磁盘。交换速度实际上是一样的，但你不需要dll。

已经用C#做了，我知道了

我只能通过互联网与DLL交流信息。

而且Sanych的MQL是现金，这非常好。

