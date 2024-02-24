交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 898 1...891892893894895896897898899900901902903904905...3399 新评论 [删除] 2018.05.12 17:06 #8971 伊尔努尔-哈萨诺夫。 马克西姆-德米特里夫斯基，你如何解决这个问题？一般来说，有哪些选择？苹果的碎片可以是不同的... 对于合奏中的每一个ns，添加一个或另一个语境，并在一些控制ns中使用这些语境？ 我所说的背景是指，例如，一个带有一些基本定义、概念、预测器和加上一些数据的链接...我不明白这个问题 :) Ilnur Khasanov 2018.05.12 17:20 #8972 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我不明白这个问题 :) 好吧，我私下里澄清一下这个问题，因为我不是术语的使用者，在ns代码方面是个书呆子--我不想得罪讨论的参与者...... 阿列克谢所表达的问题可能只能通过优化来解决。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.12 23:37 #8973 我又增加了一个预测器--回归，模型又一次看到了它的意义--无论你给它喂什么，它都会有。 买入目标 卖出目标--这里的情况更糟--一半的条目丢失，但没有多少错误的条目。 注意目标的几乎对称性--看起来很奇怪。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.13 02:05 #8974 我在软件中发现了另一种相关方法，如矩阵相关，它是否会比通常的方法更正确？ Aleksey Vyazmikin 2018.05.13 03:27 #8975 我想我已经找到了... 购买 销售 我们现在可以去睡觉了。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.13 04:15 #8976 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我很热闹，做了一片脚手架的森林，现在你可以做单独的脚手架的落款了:) 整个模型现在可以占用300mb的磁盘空间，在训练之后，你甚至可以得到高达一G的空间。而这样的模式对未经训练的历史有什么用呢？ [删除] 2018.05.13 04:15 #8977 阿列克谢-维亚兹米 金。我添加了另一个预测器--回归，模型再次看到了重点--无论你给它输入什么，它都会继续上升......。所以它并不关心什么是过度拟合：）它需要新的数据。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.13 04:17 #8978 马克西姆-德米特里耶夫斯基。所以它并不关心什么是过度拟合 :) 它需要新的数据。我不知道如何在这里向模型加载新的数据，所以我必须把它转移到MT5，这很麻烦...我的意思是我做了，但每天一次--看看它是如何倒的。 我的预测器可能是错的，我现在正在重新计算它。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.13 04:19 #8979 马克西姆-德米特里耶夫斯基。在历史和较简单的数据上一切都很完美，在新的数据上出现了问题）我将猛烈地放弃它，看看会发生什么。我认为这都是新的比例系统的发明，在静止的系统中工作，在静止的系统外+/-，然后它就完蛋了...... [删除] 2018.05.13 04:20 #8980 阿列克谢-维亚兹米 金。我认为这都是新的比例系统的发明，在静止的系统中工作，在静止的系统外+/-，然后它就完蛋了......关于缩放，它是为指数Bata和Erlang本人的直系亲属而设的:)) 1...891892893894895896897898899900901902903904905...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
马克西姆-德米特里夫斯基，你如何解决这个问题？
一般来说，有哪些选择？苹果的碎片可以是不同的...
对于合奏中的每一个ns，添加一个或另一个语境，并在一些控制ns中使用这些语境？
我所说的背景是指，例如，一个带有一些基本定义、概念、预测器和加上一些数据的链接...
我不明白这个问题 :)
阿列克谢所表达的问题可能只能通过优化来解决。
我又增加了一个预测器--回归，模型又一次看到了它的意义--无论你给它喂什么，它都会有。
买入目标
卖出目标--这里的情况更糟--一半的条目丢失，但没有多少错误的条目。
注意目标的几乎对称性--看起来很奇怪。
我在软件中发现了另一种相关方法，如矩阵相关，它是否会比通常的方法更正确？
我想我已经找到了...
购买
销售
我们现在可以去睡觉了。
我很热闹，做了一片脚手架的森林，现在你可以做单独的脚手架的落款了:)
整个模型现在可以占用300mb的磁盘空间，在训练之后，你甚至可以得到高达一G的空间。
而这样的模式对未经训练的历史有什么用呢？
我添加了另一个预测器--回归，模型再次看到了重点--无论你给它输入什么，它都会继续上升......。
所以它并不关心什么是过度拟合 :) 它需要新的数据。
我不知道如何在这里向模型加载新的数据，所以我必须把它转移到MT5，这很麻烦...我的意思是我做了，但每天一次--看看它是如何倒的。
我的预测器可能是错的，我现在正在重新计算它。
在历史和较简单的数据上一切都很完美，在新的数据上出现了问题）我将猛烈地放弃它，看看会发生什么。
我认为这都是新的比例系统的发明，在静止的系统中工作，在静止的系统外+/-，然后它就完蛋了......
关于缩放，它是为指数Bata和Erlang本人的直系亲属而设的:))