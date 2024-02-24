交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 898

伊尔努尔-哈萨诺夫
马克西姆-德米特里夫斯基，你如何解决这个问题？

一般来说，有哪些选择？苹果的碎片可以是不同的...
对于合奏中的每一个ns，添加一个或另一个语境，并在一些控制ns中使用这些语境？
我所说的背景是指，例如，一个带有一些基本定义、概念、预测器和加上一些数据的链接...

我不明白这个问题 :)

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

好吧，我私下里澄清一下这个问题，因为我不是术语的使用者，在ns代码方面是个书呆子--我不想得罪讨论的参与者......
阿列克谢所表达的问题可能只能通过优化来解决。
 

我又增加了一个预测器--回归，模型又一次看到了它的意义--无论你给它喂什么，它都会有。

买入目标

卖出目标--这里的情况更糟--一半的条目丢失，但没有多少错误的条目。


注意目标的几乎对称性--看起来很奇怪。
 

我在软件中发现了另一种相关方法，如矩阵相关，它是否会比通常的方法更正确？


 

我想我已经找到了...

购买


销售


我们现在可以去睡觉了。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我很热闹，做了一片脚手架的森林，现在你可以做单独的脚手架的落款了:)

整个模型现在可以占用300mb的磁盘空间，在训练之后，你甚至可以得到高达一G的空间。

而这样的模式对未经训练的历史有什么用呢？

阿列克谢-维亚兹米 金。

我添加了另一个预测器--回归，模型再次看到了重点--无论你给它输入什么，它都会继续上升......。

所以它并不关心什么是过度拟合：）它需要新的数据。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我不知道如何在这里向模型加载新的数据，所以我必须把它转移到MT5，这很麻烦...我的意思是我做了，但每天一次--看看它是如何倒的。

我的预测器可能是错的，我现在正在重新计算它。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

在历史和较简单的数据上一切都很完美，在新的数据上出现了问题）我将猛烈地放弃它，看看会发生什么。

我认为这都是新的比例系统的发明，在静止的系统中工作，在静止的系统外+/-，然后它就完蛋了......

阿列克谢-维亚兹米 金。

关于缩放，它是为指数Bata和Erlang本人的直系亲属而设的:))

