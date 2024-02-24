交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 899

马克西姆-德米特里耶夫斯基

关于缩放，它是对指数Bate和Erlang本人的直接亲属:))

哈哈，在我不能把这两个名字联系起来，贝特是谁？要么是这对夫妇在休息，要么是我不知道什么......。

总之，预测器并不像我想象的那样糟糕（经过反复检查--白卷了，但短裤拉直了，不像截图上那样，但也不坏），明天我在顶部的TF上增加更多的模拟量后，将在行动中尝试。

购买

销售


阿列克谢-维亚兹米 金。

亚历山大_K2来自另一个主题。

我不能将其用于实时，但我感觉mt5会与python非常相似。R和dll不能消化，也不知道怎么用，也不想用，虽然python不需要（看老前辈的文章和作品），但越来越没有欲望去钻研了--500000个数据包，输出和2MA上的机器人一样

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

你指的是什么shell，如果是linux，那就麻烦了，像rcmd这样的东西，如果是wind console，我写的--有一个类似的开发通过我的引擎和命名的管道，虽然是在早期阶段，如果你想连接，给 我留言。
伊万-内格雷什尼
这是Windows，是的。好吧，如果我考虑到这一点，我会敲门，但我还没有想好我是否需要它。

原则上，在git上有一个通过ZeroMQ和TCP的连接，但我想尽可能少地进行偷渡

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我有一个更广泛的想法--与任何像Python和R这样的控制台解释器建立双向联系，也能够使用它们来运行MQL，并为所有这些添加图形功能...
伊万-内格雷什尼
伊万-内格雷什尼
桑桑尼茨-弗门科

R对Srr非常友好，有很好的文件记录，据我所知，R本身（不是现在的R终端）可以做成mcl 4/5的DLL。一个世界级的工作。

享受

https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/

马克西姆-德米特里耶夫斯基

谢谢你!

我将研究这个问题。

 

你已经准备好了你的圣杯？ 有人工智能））。

好了，就这样吧......你们已经是寡头了))

