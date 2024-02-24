交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 899 1...892893894895896897898899900901902903904905906...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2018.05.13 04:39 #8981 马克西姆-德米特里耶夫斯基。关于缩放，它是对指数Bate和Erlang本人的直接亲属:))哈哈，在我不能把这两个名字联系起来，贝特是谁？要么是这对夫妇在休息，要么是我不知道什么......。 总之，预测器并不像我想象的那样糟糕（经过反复检查--白卷了，但短裤拉直了，不像截图上那样，但也不坏），明天我在顶部的TF上增加更多的模拟量后，将在行动中尝试。购买 销售 [删除] 2018.05.13 04:46 #8982 阿列克谢-维亚兹米 金。哈哈，在我不能把这两个名字联系起来，贝特是谁？要么是这对夫妇在休息，要么是我不知道什么......。 总之，预测器并不像我想象的那样糟糕（经过反复检查--白卷了，但短裤拉直了，不像截图上那样，但也不坏），明天我在顶部的TF上增加更多的模拟量后，将在行动中尝试。购买的 销售 亚历山大_K2来自另一个主题。 我不能将其用于实时，但我感觉mt5会与python非常相似。R和dll不能消化，也不知道怎么用，也不想用，虽然python不需要（看老前辈的文章和作品），但越来越没有欲望去钻研了--500000个数据包，输出和2MA上的机器人一样 Ivan Negreshniy 2018.05.13 06:36 #8983 马克西姆-德米特里耶夫斯基。亚历山大_K2来自另一个主题 我真的不能用python工作，我只需要用python进行可视化和即时验证......现在我正在考虑是否可以通过winapi直接调用python shell，并从机器人向python发送命令，我不知道这是否可行。R和dll不消化，不知道如何也不想与之合作，虽然python不需要（看老前辈的文章和作品）越来越不愿意深入其中--500000个数据包，输出与2MA上的机器人相同 你指的是什么shell，如果是linux，那就麻烦了，像rcmd这样的东西，如果是wind console，我写的--有一个类似的开发通过我的引擎和命名的管道，虽然是在早期阶段，如果你想连接，给 我留言。 [删除] 2018.05.13 06:40 #8984 伊万-内格雷什尼。 你指的是什么shell，如果是linux，那就太麻烦了，像rcmd这样的东西，如果是wind console，我写的--有一个类似的开发通过我的引擎和命名的管道，但在早期阶段，如果你想连接，给 我留言。这是Windows，是的。好吧，如果我考虑到这一点，我会敲门，但我还没有想好我是否需要它。 原则上，在git上有一个通过ZeroMQ和TCP的连接，但我想尽可能少地进行偷渡 Ivan Negreshniy 2018.05.13 06:46 #8985 马克西姆-德米特里耶夫斯基。这是Windows，是的。好吧，如果我考虑到这一点，我会敲门，但我还没有想好我是否需要它。 原则上，在git上有一个通过ZeroMQ和TCP的连接，但我想尽可能少地进行偷渡 我有一个更广泛的想法--与任何像Python和R这样的控制台解释器建立双向联系，也能够使用它们来运行MQL，并为所有这些添加图形功能... [删除] 2018.05.13 07:54 #8986 伊万-内格雷什尼。 实际上，我有一个更广泛的想法--与任何控制台解释器进行双向连接，如Python和R，因此也可以从它们那里运行MQL，并增加图形功能。对我来说太多：）好吧，如果作为一个商业产品，好吧 СанСаныч Фоменко 2018.05.13 10:16 #8987 伊万-内格雷什尼。 事实上，我有一个更广泛的想法--与任何控制台解释器（如Python和R）进行双向连接，使之也能从它们那里运行MQL，并增加图形功能......R对Srr非常友好，有很好的文件记录，据我所知，R本身（不是现在的R终端）可以做成mcl 4/5的DLL。一个世界级的工作。 [删除] 2018.05.13 10:28 #8988 桑桑尼茨-弗门科。R对Srr非常友好，有很好的文件记录，据我所知，R本身（不是现在的R终端）可以做成mcl 4/5的DLL。一个世界级的工作。享受 https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/ ZeroMQ - How To Interface Python/R with MetaTrader 4 | Darwinex Blog blog.darwinex.com In this post, we present a technique employing ZeroMQ (an Open Source, Asynchronous Messaging Library and Concurrency Framework) for building a basic – but easily extensible – high performance bridge between external (non-MQL) programming languages and MetaTrader 4. Reasons for writing this post: Lack of comprehensive, publicly available... СанСаныч Фоменко 2018.05.13 11:05 #8989 马克西姆-德米特里耶夫斯基。享受 https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/谢谢你! 我将研究这个问题。 Alexander Ivanov 2018.05.13 11:28 #8990 你已经准备好了你的圣杯？ 有人工智能））。 好了，就这样吧......你们已经是寡头了)) 1...892893894895896897898899900901902903904905906...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
关于缩放，它是对指数Bate和Erlang本人的直接亲属:))
哈哈，在我不能把这两个名字联系起来，贝特是谁？要么是这对夫妇在休息，要么是我不知道什么......。
总之，预测器并不像我想象的那样糟糕（经过反复检查--白卷了，但短裤拉直了，不像截图上那样，但也不坏），明天我在顶部的TF上增加更多的模拟量后，将在行动中尝试。
购买
销售
我不能将其用于实时，但我感觉mt5会与python非常相似。R和dll不能消化，也不知道怎么用，也不想用，虽然python不需要（看老前辈的文章和作品），但越来越没有欲望去钻研了--500000个数据包，输出和2MA上的机器人一样
我真的不能用python工作，我只需要用python进行可视化和即时验证......现在我正在考虑是否可以通过winapi直接调用python shell，并从机器人向python发送命令，我不知道这是否可行。R和dll不消化，不知道如何也不想与之合作，虽然python不需要（看老前辈的文章和作品）越来越不愿意深入其中--500000个数据包，输出与2MA上的机器人相同
你指的是什么shell，如果是linux，那就太麻烦了，像rcmd这样的东西，如果是wind console，我写的--有一个类似的开发通过我的引擎和命名的管道，但在早期阶段，如果你想连接，给 我留言。
这是Windows，是的。好吧，如果我考虑到这一点，我会敲门，但我还没有想好我是否需要它。
原则上，在git上有一个通过ZeroMQ和TCP的连接，但我想尽可能少地进行偷渡
实际上，我有一个更广泛的想法--与任何控制台解释器进行双向连接，如Python和R，因此也可以从它们那里运行MQL，并增加图形功能。
对我来说太多：）好吧，如果作为一个商业产品，好吧
R对Srr非常友好，有很好的文件记录，据我所知，R本身（不是现在的R终端）可以做成mcl 4/5的DLL。一个世界级的工作。
享受
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
谢谢你!
我将研究这个问题。
你已经准备好了你的圣杯？ 有人工智能））。
好了，就这样吧......你们已经是寡头了))