Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 10:48 #9071 Mihail Marchukajtes:Vtreat.R.谢谢你。 是R中的东西吗？ 在Rattle中尝试了我的装备--我选择了在所有网络上学习，但在思考了很久之后终于出现了错误 Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 10:49 #9072 埃利布留斯。在周期中））。 但所有的组合和个人电脑将被计算在二十四小时内...... 10个预测器，组合2^10=1024。 20个预测因子，=2^20=1048576 这就是你需要训练一个森林/nS的次数。我不着急...我可以把它扔在一个单独的电脑上，让它自己去算。 但你有什么值得的软件呢？ Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 11:28 #9073 Mihail Marchukajtes:Vtreat.R我怎样才能运行它呢？我调用vtrear()，它却皱起眉头。 --- Пожалуйста, выберите зеркало CRAN для использования в этой сессии --- пробую URL 'https://cran.univ-paris1.fr/bin/windows/contrib/3.5/vtreat_1.0.4.zip' Content type 'application/zip' length 975668 bytes (952 KB) downloaded 952 KB пакет 'vtreat' успешно распакован, MD5-суммы проверены Скачанные бинарные пакеты находятся в C:\Users\S_V_A\AppData\Local\Temp\RtmpeQVyba\downloaded_packages > local({pkg <- select.list(sort(.packages(all.available = TRUE)),graphics=TRUE) + if(nchar(pkg)) library(pkg, character.only=TRUE)}) > vtrear() Ошибка в vtrear() :не могу найти функцию "vtrear" > utils:::menuInstallPkgs() Mihail Marchukajtes 2018.05.14 11:46 #9074 马克西姆-德米特里耶夫斯基。有照片吗？ 不要再说什么了，你也不需要什么好的照片，笑一笑 :)我甚至不知道...医生还给出了MKUL的所有代码，因此该模型可以立即在MT中使用。我唯一不喜欢elmnn的地方是，无论我训练多少次，它在OOS上总是给出同样的结果。因此，无论我训练多少次，它总是给出同样的结果:-)但工作才刚刚开始，我需要更多的测试来得到一个有信心的判决...... Mihail Marchukajtes 2018.05.14 11:49 #9075 阿列克谢-维亚兹米 金。我怎样才能运行它呢？我调用vtrear()，它却皱起眉头。 forexFeatures<-forexFeatures1[i:n_rw,1:n_enter+1] set.seed(1234) #designTreatmentsC подходит только для классификации с двумя классами treatmentsC <- designTreatmentsC(dframe = forexFeatures, varlist=colnames(forexFeatures)[-ncol(forexFeatures)], #названия колонок с предикторами (тут - все кроме последней колонки) outcomename = colnames(forexFeatures)[ncol(forexFeatures)], #названия колонок с таргетом (тут - последняя колонка) outcometarget = "1") #текст или цифра одного из классов #обработка, сортировка результата treatmensC_scores <- treatmentsC$scoreFrame[order(treatmentsC$scoreFrame$sig),] treatmensC_scores <- treatmensC_scores[!duplicated(treatmensC_scores$origName),] treatmensC_scores <- treatmensC_scores[,c("origName","sig")] treatmensC_scores$is_good <- treatmensC_scores$sig <= 1/nrow(forexFeatures) treatmensC_scores 总之，事情是这样的。但这是对只有0和1的目标分类的评估。对于回归来说，这是很不同的... Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 11:51 #9076 如何正确解释随机森林 模型的结果--它是好是坏？ Summary of the Random Forest Model ================================== Number of observations used to build the model: 282752 Missing value imputation is active. Call: randomForest(formula = as.factor(arr_Sell) ~ ., data = crs$dataset[crs$sample, c(crs$input, crs$target)], ntree = 500, mtry = 5, importance = TRUE, replace = FALSE, na.action = randomForest::na.roughfix) Type of random forest: classification Number of trees: 500 No. of variables tried at each split: 5 OOB estimate of error rate: 0.85% Confusion matrix: -1 0 class.error -1 21438 1825 0.078450759 0 584 258905 0.002250577 Analysis of the Area Under the Curve (AUC) ========================================== Call: roc.default(response = crs$rf$y, predictor = as.numeric(crs$rf$predicted)) Data: as.numeric(crs$rf$predicted) in 23263 controls (crs$rf$y -1) < 259489 cases (crs$rf$y 0). Area under the curve: 0.9596 95% CI: 0.9579-0.9614 (DeLong) Variable Importance =================== -1 0 MeanDecreaseAccuracy arr_iDelta_MN1 138.27 133.11 140.22 arr_iDelta_H6 125.08 121.39 133.93 arr_iDelta_H12 123.70 122.14 133.35 arr_Regresor 128.66 115.53 127.84 arr_iDelta_W1 139.04 113.42 127.63 arr_iDelta_Min_D1 116.08 109.00 118.71 arr_LastBarPeresekD_Up_M15 104.77 115.87 118.67 arr_LastBarPeresekD_Down_M15 101.57 111.98 114.99 arr_TimeH 109.29 110.21 111.94 arr_iDelta_Max_H1 106.04 102.77 109.00 arr_DonProcVisota 95.92 109.61 106.40 arr_iDelta_D1 116.65 90.42 103.11 arr_iDelta_Max_D1 96.33 94.41 101.86 arr_iDelta_H4 78.47 90.86 90.15 arr_DonProc_M15 78.25 84.56 85.65 arr_Den_Nedeli 83.49 81.88 83.28 arr_DonProc 58.30 84.22 76.08 arr_iDelta_H3 55.64 64.18 62.44 arr_RSI_Open_H1 70.07 47.21 58.58 arr_LastBarPeresekD_Up 49.16 59.19 56.28 arr_iDelta_Min_H1 47.12 60.19 55.55 arr_Vektor_Week 53.23 52.12 54.44 arr_iDelta_H1 41.20 48.63 46.96 arr_Vektor_Don_M15 46.79 40.64 45.61 arr_LastBarPeresekD_Down 33.46 42.79 39.32 arr_Vektor_Day 31.94 32.05 32.78 arr_Vektor_Don 18.94 22.51 21.50 arr_BB_Center 19.91 21.46 21.07 arr_RSI_Open_M1 24.14 15.21 18.13 arr_BB_Down 18.22 13.54 15.41 arr_BB_Up 11.74 12.82 13.13 MeanDecreaseGini arr_iDelta_MN1 1786.84 arr_iDelta_H6 1257.97 arr_iDelta_H12 1286.82 arr_Regresor 1162.09 arr_iDelta_W1 1611.97 arr_iDelta_Min_D1 1009.56 arr_LastBarPeresekD_Up_M15 990.33 arr_LastBarPeresekD_Down_M15 1051.66 arr_TimeH 1718.65 arr_iDelta_Max_H1 945.35 arr_DonProcVisota 1146.33 arr_iDelta_D1 1179.92 arr_iDelta_Max_D1 1036.35 arr_iDelta_H4 1182.16 arr_DonProc_M15 1102.40 arr_Den_Nedeli 1185.70 arr_DonProc 699.24 arr_iDelta_H3 1163.34 arr_RSI_Open_H1 228.25 arr_LastBarPeresekD_Up 839.31 arr_iDelta_Min_H1 760.00 arr_Vektor_Week 278.21 arr_iDelta_H1 778.78 arr_Vektor_Don_M15 220.85 arr_LastBarPeresekD_Down 731.15 arr_Vektor_Day 155.12 arr_Vektor_Don 215.34 arr_BB_Center 155.38 arr_RSI_Open_M1 99.55 arr_BB_Down 82.22 arr_BB_Up 56.65 Time taken: 1.26 hours Rattle timestamp: 2018-05-14 04:12:32 S_V_A ====================================================================== 关于测试数据（15%）。 Error matrix for the Random Forest model on Pred_023.csv [test] (counts): Predicted Actual -1 0 Error -1 4502 409 8.3 0 125 55555 0.2 Error matrix for the Random Forest model on Pred_023.csv [test] (proportions): Predicted Actual -1 0 Error -1 7.4 0.7 8.3 0 0.2 91.7 0.2 Overall error: 0.9%, Averaged class error: 4.25% Rattle timestamp: 2018-05-14 12:48:08 S_V_A 这就是我为什么不能把它分成两个文件的原因，没有人能够解释清楚 :( СанСаныч Фоменко 2018.05.14 11:51 #9077 阿列克谢-维亚兹米 金。我怎样才能运行它呢？我调用vtrear()，它却皱起眉头。 该包被称为不同的，它需要。 library(vtreat) 包里有几个函数，是不是懒得打开文档了？ Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 11:53 #9078 Mihail Marchukajtes: 就这些了。但这是对目标分类的估计，其中只有0和1。对于回归来说，这是不同的...所以它没有一个图形化的外壳？你如何调用它？ Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 11:53 #9079 桑桑尼茨-弗门科。包的叫法不同，应该是这样的。 library(vtreat) 包里有几个函数，是不是懒得打开文档了？在哪里可以得到这些文件？ Mihail Marchukajtes 2018.05.14 11:56 #9080 阿列克谢-维亚兹米 金。所以它没有图形化的外壳？你如何调用shell？不，但我写了一个脚本，把所有的东西都上传到excel，然后我在那里施展我的魔法。我不能给你剧本，因为这是我的心血结晶....。嗯，我在那里做了一件很酷的原创事情。我不知道你是如何估计预测因素的，但结果是一个非常可读的表格，供进一步分析...像这样...
