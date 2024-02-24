交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 779

感谢这个线程和这个线程中的无拘无束的工作和乐趣，我每周都能得到一美元的下降...Funny!!!!
 
Mihail Marchukajtes:
由于这个分支机构，我每周都能得到一美元的下降，而且在这个分支机构中没有按捺住工作和乐趣...Funny!!!!

最主要的是不要烧坏了。祝你在交易中好运。

 
Mihail Marchukajtes:

事实上，这也是TS足以满足市场需要的标志之一。


我认为，任何市场运动都应该有一个前提。没 有不合理的市场运动。即使是平坦，也应基于先决条件。

因此，我们的任务是在运动开始前正确评估这些先决条件....。IMHO自然....

其中一个选择是在趋势策略的信号CONTROL ENGINEERING China版权所有，评估市场。这究竟是一个真正的逆转还是一个假的....

你是对的，米希。

你不是唯一一个思考这个问题的人。

找到答案是很难的，因为没有一个做交易的人能够看清所有其他的终端。

而在2008年，特区被烧毁，因为一个特区内也没有足够的信息......
 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

只有来自真实交易所的信息才能让你比别人多出一半的优势。有时这就够了....在困难的情况下...

 
该死的，那是一个很好的例子。干得好，机器人人。他有一个很好的工作环境。靓丽
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

RL机器人的第一个版本

自我训练很好，至少你不必拿起目标。

右半边是OOS。这就是QB建议的OOS的结果。

fxsaber:

右半边是OOS。这是KB中对OOS建议的结果。

我以后再跟你说，还没有想明白呢 :)

非常酷!

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

:D

而且它在前10场比赛中得到了最佳策略，然后就没有明显的改善了。

第一局用的是随机策略，而且往往只有它是负的，然后立即收敛到最佳状态......仍然不明白为什么这么快，可能只是算法的问题。

这些照片中缺少一些东西--前向测试（可能不是偶然的；））。

任何大一的程序员都可以在回测中建立这样的图表。

这些图片显示的正是所写的内容。

我不知道新生的情况，显然本地学生甚至还没有达到1年级。

我展示的正是昨天那个呆板的Vizard所展示的东西，然后被吓到了，删除了
