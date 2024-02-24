交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 779 1...772773774775776777778779780781782783784785786...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2018.03.28 21:28 #7781 感谢这个线程和这个线程中的无拘无束的工作和乐趣，我每周都能得到一美元的下降...Funny!!!! Evgeny Belyaev 2018.03.28 21:49 #7782 Mihail Marchukajtes: 由于这个分支机构，我每周都能得到一美元的下降，而且在这个分支机构中没有按捺住工作和乐趣...Funny!!!!最主要的是不要烧坏了。祝你在交易中好运。 Renat Akhtyamov 2018.03.29 05:28 #7783 Mihail Marchukajtes:事实上，这也是TS足以满足市场需要的标志之一。 我认为，任何市场运动都应该有一个前提。没 有不合理的市场运动。即使是平坦，也应基于先决条件。 因此，我们的任务是在运动开始前正确评估这些先决条件....。IMHO自然.... 其中一个选择是在趋势策略的信号CONTROL ENGINEERING China版权所有，评估市场。这究竟是一个真正的逆转还是一个假的....你是对的，米希。 你不是唯一一个思考这个问题的人。 找到答案是很难的，因为没有一个做交易的人能够看清所有其他的终端。 而在2008年，特区被烧毁，因为一个特区内也没有足够的信息...... Mihail Marchukajtes 2018.03.29 06:39 #7784 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。你是对的，米希。 你不是唯一一个思考这个问题的人。 很难找到答案，因为没有一个交易员可以查看所有其他终端。 而在2008年，特区也被烧毁了，因为一个特区内似乎也没有足够的信息。只有来自真实交易所的信息才能让你比别人多出一半的优势。有时这就够了....在困难的情况下... Mihail Marchukajtes 2018.03.29 15:04 #7785 该死的，那是一个很好的例子。干得好，机器人人。他有一个很好的工作环境。靓丽 fxsaber 2018.03.29 16:33 #7786 马克西姆-德米特里耶夫斯基。RL机器人的第一个版本 自我训练很好，至少你不必拿起目标。 右半边是OOS。这就是QB建议的OOS的结果。 [删除] 2018.03.29 16:34 #7787 fxsaber: 右半边是OOS。这是KB中对OOS建议的结果。我以后再跟你说，还没有想明白呢 :) 非常酷! СанСаныч Фоменко 2018.03.29 16:47 #7788 马克西姆-德米特里耶夫斯基。RL机器人的第一个版本 好吧，自学是很酷的，至少目标不需要被捡起来。 你的意思是你不需要捡起来？它是否知道主人想赚取利润？或者是主人想要最小的缩减？这里的心灵感应是什么？ Dr. Trader 2018.03.29 17:12 #7789 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 :D 而且它在前10场比赛中得到了最佳策略，然后就没有明显的改善了。 第一局用的是随机策略，而且往往只有它是负的，然后立即收敛到最佳状态......仍然不明白为什么这么快，可能只是算法的问题。这些照片中缺少一些东西--前向测试（可能不是偶然的；））。 任何大一的程序员都可以在回测中建立这样的图表。 [删除] 2018.03.29 17:21 #7790 交易员博士。在这些照片中缺少了一些东西--前方测试（可能不是偶然的；））。 任何大一的程序员都可以在回测中建立这样的图表。这些图片显示的正是所写的内容。 我不知道新生的情况，显然本地学生甚至还没有达到1年级。 我展示的正是昨天那个呆板的Vizard所展示的东西，然后被吓到了，删除了 1...772773774775776777778779780781782783784785786...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
由于这个分支机构，我每周都能得到一美元的下降，而且在这个分支机构中没有按捺住工作和乐趣...Funny!!!!
最主要的是不要烧坏了。祝你在交易中好运。
事实上，这也是TS足以满足市场需要的标志之一。
我认为，任何市场运动都应该有一个前提。没 有不合理的市场运动。即使是平坦，也应基于先决条件。
因此，我们的任务是在运动开始前正确评估这些先决条件....。IMHO自然....
其中一个选择是在趋势策略的信号CONTROL ENGINEERING China版权所有，评估市场。这究竟是一个真正的逆转还是一个假的....
你是对的，米希。
你不是唯一一个思考这个问题的人。
找到答案是很难的，因为没有一个做交易的人能够看清所有其他的终端。而在2008年，特区被烧毁，因为一个特区内也没有足够的信息......
你是对的，米希。
你不是唯一一个思考这个问题的人。
很难找到答案，因为没有一个交易员可以查看所有其他终端。而在2008年，特区也被烧毁了，因为一个特区内似乎也没有足够的信息。
只有来自真实交易所的信息才能让你比别人多出一半的优势。有时这就够了....在困难的情况下...
RL机器人的第一个版本
自我训练很好，至少你不必拿起目标。
右半边是OOS。这就是QB建议的OOS的结果。
右半边是OOS。这是KB中对OOS建议的结果。
我以后再跟你说，还没有想明白呢 :)
非常酷!
RL机器人的第一个版本
好吧，自学是很酷的，至少目标不需要被捡起来。
你的意思是你不需要捡起来？它是否知道主人想赚取利润？或者是主人想要最小的缩减？这里的心灵感应是什么？
:D
而且它在前10场比赛中得到了最佳策略，然后就没有明显的改善了。
第一局用的是随机策略，而且往往只有它是负的，然后立即收敛到最佳状态......仍然不明白为什么这么快，可能只是算法的问题。
这些照片中缺少一些东西--前向测试（可能不是偶然的；））。
任何大一的程序员都可以在回测中建立这样的图表。
在这些照片中缺少了一些东西--前方测试（可能不是偶然的；））。
任何大一的程序员都可以在回测中建立这样的图表。
这些图片显示的正是所写的内容。
我不知道新生的情况，显然本地学生甚至还没有达到1年级。我展示的正是昨天那个呆板的Vizard所展示的东西，然后被吓到了，删除了