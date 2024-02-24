交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 438 1...431432433434435436437438439440441442443444445...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2017.07.01 15:26 #4371 交易员博士。 这都是一个公式，我只是把它分成三个步骤，使之更加清晰。所以征兆不会成为问题，因为有一个平方。 在你减去相邻条形图的三角之后，就可以进行平方了。((a5-b5)+(b4-a4))^2 = (delta 5 + ( - delta 4))^2也就是说，你仍然会低估delta序列0、+10、+15、+12、+5的误差。 Женя 2017.07.01 16:01 #4372 elibrarius。 你的处理器太酷了!)) 我的加减法比乘法更快，而模数只需将第64位等同于零就可以找到。不要懒得做测试，我的乘法和差值相差5%(*>-)，但模块的重量是乘法的一半，最后你的版本比我的慢了50%。 如果没有模块，速度会快一点（~3%），但模块的速度会降低1.5倍。 Грааль 2017.07.01 19:50 #4373 不幸的是，在过去的10年中，社区的水平并没有远离已故的尤里-雷舍托夫的人工智能，正如他们所说的 "过去的就是未来的，太阳下没有新东西"。 AI 投票： 92006.11.27Yury Reshetovwww.mql5.com Советник с использованием искусственного интеллекта - однослойной нейронной сети. Aleksei Kuznetsov 2017.07.01 19:54 #4374 已检查。专家代码。int OnInit() { double res=0; double p[]; int bl=CopyClose (_Symbol,PERIOD_M1,0,2000,p ); uint t1=GetTickCount(); for(int i=0;i<2000;i++){ for(int j=0;j<2000;j++){ for(int k=0;k<2000;k++){ res+=p[i]*p[j]+p[j]*p[k]+p[k]*p[i]; if (res>1000000000){res=0;} }}} uint t2=GetTickCount(); Print("1 Calc time=",t2-t1); t1=GetTickCount(); for(int i=0;i<2000;i++){ for(int j=0;j<2000;j++){ for(int k=0;k<2000;k++){ res+=MathAbs(p[i]-p[j])+MathAbs(p[j]-p[k])+MathAbs(p[k]-p[i]); if (res>1000000000){res=0;} }}} t2=GetTickCount(); Print("2 Calc time=",t2-t1); return(1); } void OnTick() { return; }几次运行的结果2017.07.01 20:50:57.268 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5897 2017.07.01 20:51:02.227 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4961 2017.07.01 20:51:14.359 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5913 2017.07.01 20:51:19.290 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4929 2017.07.01 20:51:58.296 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5960 2017.07.01 20:52:03.357 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=5070 2017.07.01 20:52:21.364 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5928 2017.07.01 20:52:26.303 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4930你的变体慢了20%。说实话，没想到乘法运算的速度这么快。PS。删除了MathAbs，看看它是否真的那么慢。2017.07.01 21:06:03.844 测试(EURUSD,M1) 1 计算时间=5943 2017.07.01 21:06:08.793 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4945 速度没有增加，所以MathAbs的计算速度还是非常快的，按逻辑来说，是通过第64位的清零来完成的，而且位操作，非常快....。 Machine learning in trading: Experts: GoodG@bi Review Errors, bugs, questions [删除] 2017.07.01 20:43 #4375 圣杯。不幸的是，在过去的10年中，社区的水平并没有远离已故的尤里-雷舍托夫的人工智能，正如他们所说的 "过去的就是未来的，太阳底下没有新东西" 。 因此，这就是......非常悲伤 Yuriy Asaulenko 2017.07.01 21:02 #4376 马克西姆-德米特里耶夫斯基： ，所以这非常可悲。这很正常。这很正常，论坛上的人在不断变化，发现自己的想法超出了论坛的范围，或者因为事件的无望而放弃交易。目前，我似乎已经找到了在多层（超过两层）上构建TS问题的解决方案。）虽然我自己都还没有开始做，但我把自己限制在虽然我甚至还没有开始接触TC本身，而是局限于时间序列 和统计学的实验，但是，一般来说，我没有什么特别的东西可以在论坛上阅读和写。我几乎有一个星期没有访问论坛了。 [删除] 2017.07.01 21:09 #4377 尤里-阿索连科。这很正常。论坛上的人在不断变化，找到自己的方式超越了论坛，或者为无望的事件放弃了交易。现在我似乎已经找到了在多层（超过两层）上建立TS的问题的解决方案。）虽然我甚至还没有开始做TS，但我把自己限制在虽然我甚至还没有开始接触TC本身，而是局限于时间序列和统计学的实验，但是，一般来说，我没有什么特别的东西可以在论坛上阅读和写。我几乎有一个星期没有检查它了。一年半之后，我已经感到厌烦了）只有这个有趣的主题和一些文章还在，其他的似乎已经是幼儿园了) Aleksey Vyazmikin 2017.07.01 21:50 #4378 Mihail Marchukajtes: 这是个很长的解释，总的来说ZZ不适合。我告诉你，这是肯定的。 我不明白，当我使用RE时，我的EA提高了它的性能（结构和它的矢量被分析），但它不适合训练 - 这很奇怪。 Mihail Marchukajtes:我们必须决定我们想做什么。预测或分类。这些方法完全不同，但它们都有相同的目的....。 我现在有兴趣进行分类，即在某些我自己无法确定的条件下应用过滤器--有时会发生过滤现象，我想NS可以解决这个问题。 Yuriy Asaulenko 2017.07.01 22:14 #4379 -Aleks-。 我不明白，我的EA在使用ZZ（分析结构及其矢量）时，性能在提高，但对训练却没有好处--奇怪。他们只是不知道如何准备而已）。-Aleks-。 我现在对分类感兴趣，即在某些我自己无法确定的条件下应用过滤器--有时会发生过滤，我假设NS可以解决这个问题。NS可以，但这里同样是准备的问题，可能也是TC应用意识形态的问题。比方说，具体的应用所提出的问题是完全不同的。在我看来，这就是他们应该准备的方式）。也就是说，NS应该是TC的补充，并解决自身的问题。 Server Muradasilov 2017.07.01 22:16 #4380 圣杯。不幸的是，在过去的10年中，社区的水平并没有远离已故的尤里-雷舍托夫的人工智能，正如他们所说的 "过去的，将是的，太阳下没有新东西"。我不明白，没有了朱拉？ 1...431432433434435436437438439440441442443444445...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这都是一个公式，我只是把它分成三个步骤，使之更加清晰。所以征兆不会成为问题，因为有一个平方。
((a5-b5)+(b4-a4))^2 = (delta 5 + ( - delta 4))^2
也就是说，你仍然会低估delta序列0、+10、+15、+12、+5的误差。
你的处理器太酷了!))
我的加减法比乘法更快，而模数只需将第64位等同于零就可以找到。
不要懒得做测试，我的乘法和差值相差5%(*>-)，但模块的重量是乘法的一半，最后你的版本比我的慢了50%。如果没有模块，速度会快一点（~3%），但模块的速度会降低1.5倍。
不幸的是，在过去的10年中，社区的水平并没有远离已故的尤里-雷舍托夫的人工智能，正如他们所说的 "过去的就是未来的，太阳下没有新东西"。
已检查。专家代码。
int OnInit()
{
double res=0;
double p[];
int bl=CopyClose (_Symbol,PERIOD_M1,0,2000,p );
uint t1=GetTickCount();
for(int i=0;i<2000;i++){
for(int j=0;j<2000;j++){
for(int k=0;k<2000;k++){
res+=p[i]*p[j]+p[j]*p[k]+p[k]*p[i];
if (res>1000000000){res=0;}
}}}
uint t2=GetTickCount(); Print("1 Calc time=",t2-t1);
t1=GetTickCount();
for(int i=0;i<2000;i++){
for(int j=0;j<2000;j++){
for(int k=0;k<2000;k++){
res+=MathAbs(p[i]-p[j])+MathAbs(p[j]-p[k])+MathAbs(p[k]-p[i]);
if (res>1000000000){res=0;}
}}}
t2=GetTickCount(); Print("2 Calc time=",t2-t1);
return(1);
}
void OnTick() { return; }
几次运行的结果
2017.07.01 20:50:57.268 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5897
2017.07.01 20:51:02.227 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4961
2017.07.01 20:51:14.359 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5913
2017.07.01 20:51:19.290 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4929
2017.07.01 20:51:58.296 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5960
2017.07.01 20:52:03.357 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=5070
2017.07.01 20:52:21.364 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5928
2017.07.01 20:52:26.303 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4930
你的变体慢了20%。说实话，没想到乘法运算的速度这么快。
PS。
删除了MathAbs，看看它是否真的那么慢。
2017.07.01 21:06:03.844 测试(EURUSD,M1) 1 计算时间=5943
2017.07.01 21:06:08.793 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4945
速度没有增加，所以MathAbs的计算速度还是非常快的，按逻辑来说，是通过第64位的清零来完成的，而且位操作，非常快....。
目前，我似乎已经找到了在多层（超过两层）上构建TS问题的解决方案。）虽然我自己都还没有开始做，但我把自己限制在
虽然我甚至还没有开始接触TC本身，而是局限于时间序列 和统计学的实验，但是，一般来说，我没有什么特别的东西可以在论坛上阅读和写。我几乎有一个星期没有访问论坛了。
一年半之后，我已经感到厌烦了）只有这个有趣的主题和一些文章还在，其他的似乎已经是幼儿园了)
这是个很长的解释，总的来说ZZ不适合。我告诉你，这是肯定的。
我不明白，当我使用RE时，我的EA提高了它的性能（结构和它的矢量被分析），但它不适合训练 - 这很奇怪。
我们必须决定我们想做什么。预测或分类。这些方法完全不同，但它们都有相同的目的....。
我现在有兴趣进行分类，即在某些我自己无法确定的条件下应用过滤器--有时会发生过滤现象，我想NS可以解决这个问题。
他们只是不知道如何准备而已）。
NS可以，但这里同样是准备的问题，可能也是TC应用意识形态的问题。比方说，具体的应用所提出的问题是完全不同的。
在我看来，这就是他们应该准备的方式）。也就是说，NS应该是TC的补充，并解决自身的问题。
我不明白，没有了朱拉？