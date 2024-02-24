交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 435 1...428429430431432433434435436437438439440441442...3399 新评论 [删除] 2017.06.30 16:06 #4341 elibrarius。而简单的NS（简单的MLP）是根据什么原理进行预测的？ 在我看来，在通常的相关性上--因为神经元之间的连接权重随着信号沿这条线的重复次数而增长，当NS的反应重合时，如果这条线在+或在-，它仍然在0左右--而这本质上是一个简单的平均。然后利用这些权重，我们找到预测器的输入组合与训练期间的平均值的相似性。近似于f-离子 [删除] 2017.06.30 16:09 #4342 nowi: 唯一的选择是向马夫寻求帮助）他会教你一个真正的男人应该如何交易....，不是模式和科学很重要，而是勇气和力量......而且你需要一个真正的车臣胡子......那么市场将不会抵制一个不灵活和有原则的战士.....。khach风格的交易规则.......... 这个马夫是一个自以为是的苦命人，他决定通过自己的心理学来战胜市场。这是无知的第一个阶段，还有很多事情要做......。 我希望 他能从一个小人物变成更有能力的人。 Женя 2017.06.30 16:16 #4343 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 骑士是一个悲惨的人，他自诩为大师，决定通过他的心理学来战胜市场。这是无知的第一个阶段，还有更多的事情要做......。 我祝愿 他好运，从一个nubo进化到更有能力的东西。但他还是你的老师，他在什么地方写过东西，所以如果你给他钱，他就会告诉你一些有用的东西。 [删除] 2017.06.30 16:18 #4344 吉安尼。但他仍然是你的老师，他在什么地方写过东西，所以他告诉你一些有用的东西，如果你给他钱的话。 他是个孬种，他一定是做梦了，我已经给你发了短信，他是个变态。他认为他在教我一些东西。当然，我没有给他任何钱。这个人渣像一片树叶一样粘着我，之后我就把他禁了。 Женя 2017.06.30 16:31 #4345 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 他是个混蛋，他一定是在做梦，我已经张贴了他的信件，他是个变态。我生病了，他以为他在教我什么。这看起来像是一个恶作剧，有人只是不屑一顾，他不太可能认真写，想想看，一个真正的 "马仔 "在这里要做什么？然而，俗话说，"余音绕梁"，你现在是他的弟子，与马厩男孩和他关于勇气和成人交易的教诲相关。 [删除] 2017.06.30 16:34 #4346 吉安尼。听起来像是恶作剧，有人只是没有线索，他不太可能认真写作，想想看，一个真正的新郎到底会在这里做什么？ 我不在乎，他只是在用他的废话浪费我的时间 ）问他，他甚至在这里做什么，我不感兴趣。再次强调：他是我的朋友、兄弟、姐夫、老师，我不知道为什么这个人渣认为他是我的老师，还侮辱我。 [删除] 2017.06.30 17:19 #4347 elibrarius。如果我理解你的意思，在我找到的变体之后，我会筛选出所有相邻的20条。不，它更像是找到一个模式，把它分成几个部分，然后看这些部分是如何预测的，然后运行所有的部分，看平均误差......几乎像一个神经网络。或者，寻找几个连续的模式，然后看看所有这些模式的结果如何，如果平均误差很低，那么我们就可以相信下一个预测。所以会有一个模式与另一个模式相互作用的因素，所以我们分析类似于上下文的东西，即这些模式相对于对方处于什么位置，理论上这应该提高预测的质量。另一方面，我如何将这些模式分开，如果与当前图表的相关性良好，它们可以被表示为一个大的模式......这是我一直在做的，可能很有用，用回归斜率......你在可视化工具中运行它，它就会显示预测结果。红色图表显示的是真实的图表，绿色显示的是改变后的斜率角度，通过这个角度发现了这个模式，然后预测就转移到了红色。预测精度可以设置得更低，缩放停止也可以，否则报价可能不够。它建立了一堆带有乘数的时间框架。有时它预测得很好，有时却把它吹得一塌糊涂)。 附加的文件： ScaleInvarianceMultiTF.mq5 36 kb Aleksei Kuznetsov 2017.06.30 17:37 #4348 马克西姆-德米特里耶夫斯基。不，它更像是找到一个模式，把它分成几个部分，然后看这些部分是如何预测的，然后运行所有的部分，看平均误差......几乎像一个神经网络。或者，寻找几个连续的模式，然后看看所有这些模式的结果如何，如果平均误差很低，那么我们就可以相信下一个预测。所以会有一个模式与另一个模式相互作用的因素，所以我们分析类似于上下文的东西，即这些模式相对于对方处于什么位置，理论上这应该提高预测的质量。另一方面，如何将这些模式分开，如果与当前图表的相关性良好，它们可以被表示为一个大的模式......这是我一直在做的，可能很有用，用回归斜率......在可视化工具中，你运行它，它显示预测。红色图表显示的是真实的图表，绿色显示的是改变了斜率角度的图表，通过这个角度发现了模式，然后预测就转移到了红色。预测精度可以设置得更低，缩放停止也可以，否则报价可能不够。它建立了很多带有倍数的时间框架。 看起来很有趣，但是#include <MT4Orders.mqh>不见了，如果它被注释出来，那么ScaleInvarianceMultiTF (EURUSD,M1)数组在'ScaleInvarianceMultiTF.mq5' (79,55)中超出了范围。 [删除] 2017.06.30 17:37 #4349 elibrarius。 有趣的是，#include <MT4Orders.mqh>不见了，如果它被注释出来，那么ScaleInvarianceMultiTF (EURUSD,M1)数组在'ScaleInvarianceMultiTF.mq5' (79,55)中超出了范围。 https://www.mql5.com/ru/code/16006超出范围--没有足够的报价历史，将比例停止设置得更低，例如50。也就是说，如果你在分钟上采取100条的模式，那么要建立所有的合成时间段，它需要100*50条的历史，它需要100*1440条的历史 :) MT4Orders 投票： 352016.08.05fxsaberwww.mql5.com Параллельное использование ордерных систем MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Aleksei Kuznetsov 2017.06.30 17:45 #4350 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 https://www.mql5.com/ru/code/16006超出范围--没有足够的报价历史，将比例停止设置得更低，例如50。因此，如果你在分钟图上取一个100条的模式，那么要建立所有的合成时间段，就需要100*50条的历史记录，总共需要100*1440点:) 成功了，谢谢!这很有趣... 它是寻找一个最好的变体，还是对几个变体进行平均？显然，它能找到1个最好的。我想我应该寻找10个甚至100个变体的平均预测值（具体数字应该由优化器决定）。 1...428429430431432433434435436437438439440441442...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
而简单的NS（简单的MLP）是根据什么原理进行预测的？
在我看来，在通常的相关性上--因为神经元之间的连接权重随着信号沿这条线的重复次数而增长，当NS的反应重合时，如果这条线在+或在-，它仍然在0左右--而这本质上是一个简单的平均。然后利用这些权重，我们找到预测器的输入组合与训练期间的平均值的相似性。
近似于f-离子
唯一的选择是向马夫寻求帮助）他会教你一个真正的男人应该如何交易....，不是模式和科学很重要，而是勇气和力量......而且你需要一个真正的车臣胡子......那么市场将不会抵制一个不灵活和有原则的战士.....。
khach风格的交易规则..........
这个马夫是一个自以为是的苦命人，他决定通过自己的心理学来战胜市场。这是无知的第一个阶段，还有很多事情要做......。
我希望 他能从一个小人物变成更有能力的人。
骑士是一个悲惨的人，他自诩为大师，决定通过他的心理学来战胜市场。这是无知的第一个阶段，还有更多的事情要做......。
我祝愿 他好运，从一个nubo进化到更有能力的东西。
但他还是你的老师，他在什么地方写过东西，所以如果你给他钱，他就会告诉你一些有用的东西。
但他仍然是你的老师，他在什么地方写过东西，所以他告诉你一些有用的东西，如果你给他钱的话。
他是个孬种，他一定是做梦了，我已经给你发了短信，他是个变态。他认为他在教我一些东西。
当然，我没有给他任何钱。这个人渣像一片树叶一样粘着我，之后我就把他禁了。
他是个混蛋，他一定是在做梦，我已经张贴了他的信件，他是个变态。我生病了，他以为他在教我什么。
这看起来像是一个恶作剧，有人只是不屑一顾，他不太可能认真写，想想看，一个真正的 "马仔 "在这里要做什么？然而，俗话说，"余音绕梁"，你现在是他的弟子，与马厩男孩和他关于勇气和成人交易的教诲相关。
听起来像是恶作剧，有人只是没有线索，他不太可能认真写作，想想看，一个真正的新郎到底会在这里做什么？
我不在乎，他只是在用他的废话浪费我的时间 ）问他，他甚至在这里做什么，我不感兴趣。
再次强调：他是我的朋友、兄弟、姐夫、老师，我不知道为什么这个人渣认为他是我的老师，还侮辱我。
如果我理解你的意思，在我找到的变体之后，我会筛选出所有相邻的20条。
不，它更像是找到一个模式，把它分成几个部分，然后看这些部分是如何预测的，然后运行所有的部分，看平均误差......几乎像一个神经网络。
或者，寻找几个连续的模式，然后看看所有这些模式的结果如何，如果平均误差很低，那么我们就可以相信下一个预测。
所以会有一个模式与另一个模式相互作用的因素，所以我们分析类似于上下文的东西，即这些模式相对于对方处于什么位置，理论上这应该提高预测的质量。另一方面，我如何将这些模式分开，如果与当前图表的相关性良好，它们可以被表示为一个大的模式......
这是我一直在做的，可能很有用，用回归斜率......你在可视化工具中运行它，它就会显示预测结果。红色图表显示的是真实的图表，绿色显示的是改变后的斜率角度，通过这个角度发现了这个模式，然后预测就转移到了红色。
预测精度可以设置得更低，缩放停止也可以，否则报价可能不够。它建立了一堆带有乘数的时间框架。
有时它预测得很好，有时却把它吹得一塌糊涂)。
不，它更像是找到一个模式，把它分成几个部分，然后看这些部分是如何预测的，然后运行所有的部分，看平均误差......几乎像一个神经网络。
或者，寻找几个连续的模式，然后看看所有这些模式的结果如何，如果平均误差很低，那么我们就可以相信下一个预测。
所以会有一个模式与另一个模式相互作用的因素，所以我们分析类似于上下文的东西，即这些模式相对于对方处于什么位置，理论上这应该提高预测的质量。另一方面，如何将这些模式分开，如果与当前图表的相关性良好，它们可以被表示为一个大的模式......
这是我一直在做的，可能很有用，用回归斜率......在可视化工具中，你运行它，它显示预测。红色图表显示的是真实的图表，绿色显示的是改变了斜率角度的图表，通过这个角度发现了模式，然后预测就转移到了红色。
预测精度可以设置得更低，缩放停止也可以，否则报价可能不够。它建立了很多带有倍数的时间框架。
有趣的是，#include <MT4Orders.mqh>不见了，如果它被注释出来，那么ScaleInvarianceMultiTF (EURUSD,M1)数组在'ScaleInvarianceMultiTF.mq5' (79,55)中超出了范围。
https://www.mql5.com/ru/code/16006
超出范围--没有足够的报价历史，将比例停止设置得更低，例如50。
也就是说，如果你在分钟上采取100条的模式，那么要建立所有的合成时间段，它需要100*50条的历史，它需要100*1440条的历史 :)
https://www.mql5.com/ru/code/16006
超出范围--没有足够的报价历史，将比例停止设置得更低，例如50。
因此，如果你在分钟图上取一个100条的模式，那么要建立所有的合成时间段，就需要100*50条的历史记录，总共需要100*1440点:)
它是寻找一个最好的变体，还是对几个变体进行平均？显然，它能找到1个最好的。我想我应该寻找10个甚至100个变体的平均预测值（具体数字应该由优化器决定）。