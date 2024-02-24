交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 442 1...435436437438439440441442443444445446447448449...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2017.07.06 23:48 #4411 elibrarius。任何人都可以给你看测试者的数据。把它放在真实或演示上。要么不看战略的实时行为，而是做一个半年到一年的滚动测试......或者，不要等待实时，看看策略的实时表现，而是做一个六个月到一年的滚动前进测试。在实时的情况下，等待评估一个EA的性能是太长了。 从我自己的经验来看，真实与测试没有什么不同。然而，我正在使用我自己的测试器。MT是如何测试的，鬼知道。 Mihail Marchukajtes 2017.07.07 17:44 #4412 今天不是个好日子....如果TC真的错了，她就大错特错了。某种支付额外回报的方式。但我不想从这个特定领域开始 :-(要么，这就是答案，即TS已经停止工作，再做一个。但在一个星期内，我还是会看到.....要么就是暂时的小插曲，将来会有更大的回报。重要的是接下来会发生什么，对吗？:-) govich 2017.07.07 19:11 #4413 Mihail Marchukajtes:今天不是个好日子....如果TC真的错了，她就大错特错了。某种支付额外回报的方式。但我不想从这个特定领域开始 :-(要么，这就是答案，即TS已经停止工作，再做一个。但在一个星期内，我还是会看到.....要么就是暂时的小插曲，将来会有更大的回报。重要的是接下来会发生什么，对吗？:-)你写到你的交易是有限制的，可能是渠道商，而渠道商就像期权卖出一样，就像几周前的稳定上涨，然后咣当！而在几个小时内，一切都会消失。 Mihail Marchukajtes 2017.07.08 08:24 #4414 govich。你写道，你用限价器交易，即可能是通道器，但通道器就像卖出期权，比如按周小幅增长的稳定增长，然后咣当一声，几个小时后一切就都完蛋了，在测试器中也是如此，盈利预期为零。好吧，好吧，一个错误导致的损失，我把止损 水平设置为40点。特别是两个决定性的信号出现在 "我不知道 "类和错误.....。好的，我们会想办法的。我有一个关于专家顾问的问题。从较低的时间框架中获取数据的正确方法是什么。在MT4中多少钱是足够的???? Alexander Ivanov 2017.07.08 09:39 #4415 我不明白你的意思。为什么你对人工智能做出了某种待定的命令？如果它是待定的，那么它就不是一个高智能的机器人））））。 Vizard_ 2017.07.08 10:39 #4416 Mihail Marchukajtes：接下来发生什么很重要，不是吗？:-)http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ Эх Миша2.mp4 -- Радикал-Видео radikal.ru Радикал-Фото - сервис публикации изображений для форумов и блогов: Видео Albinochka6 2017.07.08 11:25 #4417 我曾试图阅读一本关于机器学习的书，甚至不是为了掌握它，而只是为了开始阅读它--我做不到，它非常非常复杂，我意识到，要真正研究好这个话题，可能需要花费一生的时间。 kaliteran 2017.07.08 12:25 #4418 Vizard_。http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZwaw!90%的准确率是很好的! Alexander Ivanov 2017.07.08 12:41 #4419 有了停顿，这都是胡说八道。而你认为这就是人工智能？ Ivan Negreshniy 2017.07.08 13:12 #4420 Albinochka6:我曾试图阅读一本关于机器学习的书，甚至不是为了掌握它，而只是为了开始阅读它--我做不到，它非常复杂，而且我意识到，要真正研究好这个话题，可能需要花费一生的时间。 在库里宾的时代，他们一定是这么说的，当时他用音乐和舞蹈制作怀表，但现在每个人都有很多这样的东西，再加上视频通信、导航、互联网和机器学习无处不在，但库里宾的精神还在。 1...435436437438439440441442443444445446447448449...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
任何人都可以给你看测试者的数据。把它放在真实或演示上。
要么不看战略的实时行为，而是做一个半年到一年的滚动测试......或者，不要等待实时，看看策略的实时表现，而是做一个六个月到一年的滚动前进测试。在实时的情况下，等待评估一个EA的性能是太长了。
今天不是个好日子....如果TC真的错了，她就大错特错了。某种支付额外回报的方式。但我不想从这个特定领域开始 :-(
要么，这就是答案，即TS已经停止工作，再做一个。但在一个星期内，我还是会看到.....要么就是暂时的小插曲，将来会有更大的回报。重要的是接下来会发生什么，对吗？:-)
你写到你的交易是有限制的，可能是渠道商，而渠道商就像期权卖出一样，就像几周前的稳定上涨，然后咣当！而在几个小时内，一切都会消失。
好吧，好吧，一个错误导致的损失，我把止损 水平设置为40点。特别是两个决定性的信号出现在 "我不知道 "类和错误.....。好的，我们会想办法的。
我有一个关于专家顾问的问题。从较低的时间框架中获取数据的正确方法是什么。在MT4中多少钱是足够的????
我不明白你的意思。
为什么你对人工智能做出了某种待定的命令？
如果它是待定的，那么它就不是一个高智能的机器人））））。
我曾试图阅读一本关于机器学习的书，甚至不是为了掌握它，而只是为了开始阅读它--我做不到，它非常非常复杂，我意识到，要真正研究好这个话题，可能需要花费一生的时间。
waw!90%的准确率是很好的!
有了停顿，这都是胡说八道。而你认为这就是人工智能？
