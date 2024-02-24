交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 442

elibrarius

任何人都可以给你看测试者的数据。把它放在真实或演示上。

要么不看战略的实时行为，而是做一个半年到一年的滚动测试......或者，不要等待实时，看看策略的实时表现，而是做一个六个月到一年的滚动前进测试。在实时的情况下，等待评估一个EA的性能是太长了。

从我自己的经验来看，真实与测试没有什么不同。然而，我正在使用我自己的测试器。MT是如何测试的，鬼知道。
 

今天不是个好日子....如果TC真的错了，她就大错特错了。某种支付额外回报的方式。但我不想从这个特定领域开始 :-(

要么，这就是答案，即TS已经停止工作，再做一个。但在一个星期内，我还是会看到.....要么就是暂时的小插曲，将来会有更大的回报。重要的是接下来会发生什么，对吗？:-)


 
今天不是个好日子....如果TC真的错了，她就大错特错了。某种支付额外回报的方式。但我不想从这个特定领域开始 :-(

要么，这就是答案，即TS已经停止工作，再做一个。但在一个星期内，我还是会看到.....要么就是暂时的小插曲，将来会有更大的回报。重要的是接下来会发生什么，对吗？:-)


你写到你的交易是有限制的，可能是渠道商，而渠道商就像期权卖出一样，就像几周前的稳定上涨，然后咣当！而在几个小时内，一切都会消失。

 
govich

你写道，你用限价器交易，即可能是通道器，但通道器就像卖出期权，比如按周小幅增长的稳定增长，然后咣当一声，几个小时后一切就都完蛋了，在测试器中也是如此，盈利预期为零。


好吧，好吧，一个错误导致的损失，我把止损 水平设置为40点。特别是两个决定性的信号出现在 "我不知道 "类和错误.....。好的，我们会想办法的。

我有一个关于专家顾问的问题。从较低的时间框架中获取数据的正确方法是什么。在MT4中多少钱是足够的????

 

我不明白你的意思。

为什么你对人工智能做出了某种待定的命令

如果它是待定的，那么它就不是一个高智能的机器人））））。

 
Mihail Marchukajtes：接下来发生什么很重要，不是吗？:-)


http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ

我曾试图阅读一本关于机器学习的书，甚至不是为了掌握它，而只是为了开始阅读它--我做不到，它非常非常复杂，我意识到，要真正研究好这个话题，可能需要花费一生的时间。

 
Vizard_

http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ

waw!90%的准确率是很好的!

 

有了停顿，这都是胡说八道。而你认为这就是人工智能？

 
Albinochka6:

我曾试图阅读一本关于机器学习的书，甚至不是为了掌握它，而只是为了开始阅读它--我做不到，它非常复杂，而且我意识到，要真正研究好这个话题，可能需要花费一生的时间。

在库里宾的时代，他们一定是这么说的，当时他用音乐和舞蹈制作怀表，但现在每个人都有很多这样的东西，再加上视频通信、导航、互联网和机器学习无处不在，但库里宾的精神还在。
