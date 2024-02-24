交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 443 1...436437438439440441442443444445446447448449450...3399 新评论 [删除] 2017.07.08 13:49 #4421 Albinochka6:我曾试图阅读一本关于机器学习的书，甚至不是为了掌握它，而只是为了开始阅读它--我做不到，它非常复杂，而且我意识到，要真正研究好这个话题，可能需要花费一生的时间。 并尝试从网站上关于神经网络的文章开始，在搜索中输入神经网络即可。如果没有实际的例子，它们是很难理解的。我是这样学习的--理论、例子、理论、例子、理论、例子。例如，你可以直接阅读perseptron是如何建造的，然后通过类比就会更容易。 [删除] 2017.07.08 13:51 #4422 Mihail Marchukajtes:今天不是个好日子....如果TC真的错了，她就大错特错了。某种支付额外回报的方式。但我不想从这个特定领域开始 :-(要么，这就是答案，即TS已经停止工作，再做一个。但在一个星期内，我还是会看到.....要么就是暂时的小插曲，将来会有更大的回报。重要的是接下来会发生什么，对吗？:-)好吧，你的n是重新训练意味着适应故事。你需要大量的测试来了解它是否能赚钱 :)我的前一周给了30+%，一切都很完美。上周是-7%，波动性很蠢，非农没有方向性的动作。将在周一再次进行重新训练 :)我在2个月内进行15分钟的训练。我已经找到了主要的一个--3个月的市场周期。这就是为什么我在2个月内教我们。每隔3个月左右，市场发生变化，它就会停止工作，这在测试器中很容易看到。另外，在交易过程中，将所有预测器的状态可视化也很有用。例如，我发现一个规律性的问题--在平坦的条件下，NS信号经常从买入变为卖出，反之亦然。因此，引入一些额外的条件是好的。我还没有设法找到一个能在一年内提供良好利润的Ns，同时学习了几个月。结论是显而易见的--季度性周期。现在有了如何克服这个问题的想法，我们会看到。 Грааль 2017.07.08 15:45 #4423 马克西姆-德米特里耶夫斯基。视频中的前锋是什么？ [删除] 2017.07.08 15:46 #4424 圣杯。视频中那是一个前锋吗？半退半进这没有什么区别，如果中期周期发生变化，它在任何情况下都会停止盈利，无论是否有远期。我应该更经常地重新训练他们。如何在不重新培训的情况下使其发挥作用--这是个问题 :)缩放系统，不在全球趋势上学习。 СанСаныч Фоменко 2017.07.08 16:01 #4425 马克西姆-德米特里耶夫斯基。结论是显而易见的--季度性周期。如果我们取log(price_0/price_-1)，那么这个增量的ACF就能很好地显示周期，如果有的话。问题是周期是不固定的，不是每季度一次。 [删除] 2017.07.08 16:04 #4426 桑桑尼茨-弗门科。 如果你采取log(price_0/price_-1)，那么这个增量的ACF可以很好地显示周期，如果有的话。问题是周期是不固定的，不是按季度。 是的，它是可变的，即大约3个月（好吧，期货合约到期+季节性），另外你永远不知道这些周期何时会相遇......我想用赫斯特的周期做实验，但它们非常复杂：如何修复它们，如何处理它们 )另外，是的，有了自相关，也可以尝试一下，这很有意思。 Mihail Marchukajtes 2017.07.08 16:44 #4427 蜥蜴_。http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ这没什么大不了的，我们没有陷入困境，制作这种质量的模型是没有问题的。比如说。从01年5月开始，OOS。* Sensitivity of generalization abiliy: 93.54838709677419% * Specificity of generalization ability: 96.55172413793103% * Generalization ability: 95.0% * TruePositives: 58 * FalsePositives: 4 * TrueNegatives: 56 * FalseNegatives: 2 * Total patterns in out of samples with statistics: 120 这是从05.01到06.19（流动性变化）的工作，参数当然不是很好，但这个TS的收益只比挂单的信号好0.00100点。 Mihail Marchukajtes 2017.07.08 17:36 #4428 马克西姆-德米特里耶夫斯基。好吧，你的Ns正在重新训练，所以它正在适应这个故事。这需要大量的测试，看它是否能赚钱 :)我的前一周给了30+%，一切都很完美。上周是-7%，波动率是荒谬的，非农时没有方向性的动作。将在周一再次进行重新训练 :)我在2个月内进行15分钟的训练。我已经找到了主要的一个--3个月的市场周期。这就是为什么我在2个月内教我们。每隔3个月左右，市场发生变化，它就会停止工作，这在测试器中很容易看到。另外，在交易过程中，将所有预测器的状态可视化也很有用。例如，我发现一个规律性的问题--在平坦的条件下，NS信号经常从买入变为卖出，反之亦然。因此，引入一些额外的条件是好的。在一年内会有很好的利润，而在几个月内的教学还没有成功。结论是显而易见的--季度性周期。现在有了如何克服这个问题的想法，我们会看到。最有可能的是，期货合约被交易3个月，然后流动资金流向下一个合约。在流转过程中，游戏规则可能会发生变化....。 СанСаныч Фоменко 2017.07.08 19:52 #4429 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我想尝试使用赫斯特循环，但它们是一个迷宫，不知道该把什么东西拧进去，以及如何使其工作 )与赫斯特公司合作完全没有问题。包rugarch::ARFIMA。分数分化是赫斯特。极为罕见。你可以吐口水。对于指定的增量，你根本不需要进行分数微分。 Yuriy Asaulenko 2017.07.08 20:35 #4430 Mihail Marchukajtes: 最有可能的是，期货合约交易3个月，然后流动资金流向下一个合约。在流转过程中，游戏规则可能会发生变化....。这是正确的，期货的交易时间是最近3个月--就在前一个期货到期的前后。早点看，并试图用它做什么是没有用的。马克西姆（或他的系统）注意到了明显的问题。 1...436437438439440441442443444445446447448449450...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我曾试图阅读一本关于机器学习的书，甚至不是为了掌握它，而只是为了开始阅读它--我做不到，它非常复杂，而且我意识到，要真正研究好这个话题，可能需要花费一生的时间。
今天不是个好日子....如果TC真的错了，她就大错特错了。某种支付额外回报的方式。但我不想从这个特定领域开始 :-(
要么，这就是答案，即TS已经停止工作，再做一个。但在一个星期内，我还是会看到.....要么就是暂时的小插曲，将来会有更大的回报。重要的是接下来会发生什么，对吗？:-)
好吧，你的n是重新训练意味着适应故事。你需要大量的测试来了解它是否能赚钱 :)
我的前一周给了30+%，一切都很完美。上周是-7%，波动性很蠢，非农没有方向性的动作。将在周一再次进行重新训练 :)我在2个月内进行15分钟的训练。
我已经找到了主要的一个--3个月的市场周期。这就是为什么我在2个月内教我们。每隔3个月左右，市场发生变化，它就会停止工作，这在测试器中很容易看到。
另外，在交易过程中，将所有预测器的状态可视化也很有用。例如，我发现一个规律性的问题--在平坦的条件下，NS信号经常从买入变为卖出，反之亦然。因此，引入一些额外的条件是好的。
我还没有设法找到一个能在一年内提供良好利润的Ns，同时学习了几个月。结论是显而易见的--季度性周期。现在有了如何克服这个问题的想法，我们会看到。
视频中的前锋是什么？
这没有什么区别，如果中期周期发生变化，它在任何情况下都会停止盈利，无论是否有远期。我应该更经常地重新训练他们。如何在不重新培训的情况下使其发挥作用--这是个问题 :)缩放系统，不在全球趋势上学习。
如果我们取log(price_0/price_-1)，那么这个增量的ACF就能很好地显示周期，如果有的话。问题是周期是不固定的，不是每季度一次。
是的，它是可变的，即大约3个月（好吧，期货合约到期+季节性），另外你永远不知道这些周期何时会相遇......我想用赫斯特的周期做实验，但它们非常复杂：如何修复它们，如何处理它们 )
另外，是的，有了自相关，也可以尝试一下，这很有意思。
这没什么大不了的，我们没有陷入困境，制作这种质量的模型是没有问题的。比如说。从01年5月开始，OOS。
这是从05.01到06.19（流动性变化）的工作，参数当然不是很好，但这个TS的收益只比挂单的信号好0.00100点。
在一年内会有很好的利润，而在几个月内的教学还没有成功。结论是显而易见的--季度性周期。现在有了如何克服这个问题的想法，我们会看到。
最有可能的是，期货合约被交易3个月，然后流动资金流向下一个合约。在流转过程中，游戏规则可能会发生变化....。
与赫斯特公司合作完全没有问题。
包rugarch::ARFIMA。分数分化是赫斯特。极为罕见。你可以吐口水。对于指定的增量，你根本不需要进行分数微分。
这是正确的，期货的交易时间是最近3个月--就在前一个期货到期的前后。早点看，并试图用它做什么是没有用的。
马克西姆（或他的系统）注意到了明显的问题。