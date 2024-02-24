交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 440

圣杯

或者更准确地说，我已经收到证明 市场是有效的，至少在大众可获得的数据和MO方法上是如此。


PS："效率"--不可预测，价格考虑到了所有的信息。

我以为最后一批有效 市场的支持者在2008年就死了，但是没有，他们还在活着.....
 
这不是因为物理学/化学/生物学的规律，而是因为有一些玩家拥有更好的东西，资本、教育、人员、技术、数据、算法等等，对他们来说，市场不是有效的，但他们使市场有效，我们几乎什么都没有了。

 
但他们使之有效，我们就没有什么可做的了。


我们只能成为他们，学习和发展......以及最重要的是在我们的系统中绝对清楚谁在拿谁的钱，为什么不拿你的钱......

没有书上讲的那样

 
市场不是由玩家塑造的。玩家是汹涌的海洋上的涟漪。在平静中你可以看到涟漪，在暴风雨中你却看不到。

市场是由经济和政治塑造的。它反映（必须反映）商品和服务产生的实际过程。由于我们面对的是市场经济，生产过剩、经济衰退、危机是其中的一部分。

必须把这个市场看成是一个客观现实，并试图尽可能精确地模拟它，如GARCH，或机械地寻找模式，或两者都是。如果你设法创造一个足够的模式，那么就从那些不能创造的人那里拿走钱，犯错误。

在分类模型中设法挑选与目标变量相关的预测因子，又是同样的结果--用钱。


模式也可以用技术分析方法来搜索。有些人似乎成功了，但看起来更像是通过咖啡渣猜测。但每个人都有自己的想法...

 
我们必须成为他们，学习和发展......而最重要的是，在你的系统中绝对清楚地了解谁在拿谁的钱，为什么不拿你的钱......

没有书上讲的那样

这是真的，但这是一条非常漫长和充满荆棘的道路，许多人会放弃，成为装载者和守望者，有些人将无法忍受希望的破灭。但这是一条有趣的道路，不像办公室的浮游生物...

 
GARCH 是预测方差的同MO(ISC)，fic是价格方差和过去方差，GARCH ，是进一步构建的好fic，宏观经济和新闻数据没有使用。

而 "主要的事情 "是获得超快的数据和来自高层的 "提示"，这非常昂贵，而且一般是违法的。

 
这是事实，但这是一条非常漫长和充满荆棘的道路，许多人会畏缩不前，成为搬运工和保管员，有些人在希望破灭之前就已经走完了一生。但这是一条有趣的道路，不像办公室的浮游生物...

我完全同意...

我希望每个人都能找到他们要找的东西，不要在终点线前就放弃，而看不到他们已经在拐角处了......。

 
是的，这是正确的，一个人只需要一个美丽的梦想，就可以得到幸福，从身体上来说，2千美元/月的收入的生活质量，与一个月有100万美元的人没有太大区别，我的意思是真正的身体舒适，可能在健康方面，他们生活在村庄里，靠自力更生，或者一些痴迷于身体和健康饮食的运动员更好。

但从心理上讲，这当然不是我们愿望的极限， 我们的梦想，我们是亿万富翁，有自己的岛屿、飞机、超级名模作为女朋友和朋友、总统和寡头。但这些是由文化、教养、媒体宣传等创造的动机模式。它们是程序，不是软件，是梦想，不是身体的需要。同样是自我，也许更幸福的是信徒，真正的信徒，他们认为任何折磨都是幸福的，因为毫无疑问以后会有 "永恒的天堂"，不管会不会有，他们现在就很幸福，尽管身体不舒服，但目标已经达到，这种折磨就像一种运动。

外汇和股票交易也是如此，我们中很少有人会成为傻瓜，但很多人都买了一个亿万富翁的期权，并在这里和现在都很高兴，溢价立即支付，因为我们确信，如果世界上只有一个人赢了，市场就可以被打败（我怎么会更差呢？），因此有ELDORADO!而且即使是死亡也不会推翻它，至少在下辈子有好运气！）)

 
这很浪漫，也很鼓舞人心，但通常一个人有家庭，有妻子，有孩子，有父母，有责任供养他们，唉，相信来生是不可以的，你必须在稳定的基础上从这个家庭中拿一些东西，或者为了一个梦想放弃继续家庭，在我看来，这个代价太高了。

 
这很浪漫，也很鼓舞人心，但男人通常有家庭，有妻子，有孩子，有父母，有责任为他们提供营养和安慰，唉，依靠来世是不行的，你必须在这一世稳定地抢夺一些东西，或者为了梦想放弃延续家庭，在我看来这代价太高了。

每个人都有自己的真理......。你也可以为婚姻放弃梦想，在5年后发现妻子不是妻子，而是....。然后离婚，停损 五年......我的意思是，每个选择都有风险。 每个人都有权利选择自己的。
