策略可以是最难看的，唯一重要的是平均余额增量大于零。
生成 100 个平均值大于零的条件策略。
单个策略的利润低于零，策略本身看起来也很糟糕。
但这些策略合在一起就能产生稳定的利润。
就是这样......只要稍微反思一下一切，放弃质量（一个好的 TS） ，就可以转向数量，从而达到质量。
唯一的问题是如何选择预期不为零的策略。
其他问题都是可以解决的
当一个级别结束时，它就成为了一个级别，而未来会有一个不同的级别来进行交易决策，也就是说，一个级别没有预测能力。
但实际上情况更糟。
在训练、测试阶段，在水位上建立 TS 可以取得很好的效果，因为我们是在现成的水位上进行教学，而当我们开始计算预测因子时，就没有水位了--见上文。因此，对不同的有 ALE OOS 的预测误差可以得到很好的结果，但如果我们开始在训练文件之外一步步追逐，进行预测器计算，分类误差将是任意的。
不同意上述任何观点
从来没有人在随机和其他曲线球上建立过成功的算法。
这是非常有争议的。至少我的机器人反驳了它。不过，"随机和其他曲线球 "也有其特殊性和一些附加功能。
我同意这一点，对我来说它们就是这样工作的。
但最好把它们放在一个单独的主题中，因为它们不属于这里。我也是，我还不够成熟，还不适合 MO，而且也没有动力 - 因为它现在就很好用。
就是这样......只要稍微反思一下，放弃质量（一个好的 TS） ，就可以转向数量，从而获得质量。
唯一的问题是如何选择非零期望的策略。
那么，为什么交易系统联盟运作不力呢？
这里没有满足主要条件--所有系统都必须盈利。
一个普遍良好的想法（市场指示等典型算法的群体增长/下降及其最优参数的 "漂移"）被一个优化器扼杀了。
策略的总和或策略的选择并不能带来加分。"有一桶酒石和一桶蜂蜜：无论你如何把它们放在一起并加以选择，它们都不会变得更好；即使把单个的酒石混合在一起，你也无法分离出蜂蜜"。
