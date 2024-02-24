交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3262

mytarmailS #:

本帖 中的荒唐 MO 战略

策略可以是最难看的，唯一重要的是平均余额增量大于零。


生成 100 个平均值大于零的条件策略。

f <- function() cumsum(rnorm(500,mean = 0.01))
s <- sapply(1:100,\(x) f())


单个策略的利润低于零，策略本身看起来也很糟糕。

par(mfrow=c(4,4),mar=c(2,2,2,2))
for(i in 1:16){
          plot(s[,i], main=paste("стратегия номер",i),t="l") 
          abline(h=0,col=4,lty=2)}


但这些策略合在一起就能产生稳定的利润。

sc <- rowMeans(s)
layout(1)
plot(sc,t="l", main="все стратегии")

就是这样......只要稍微反思一下一切，放弃质量（一个好的 TS） ，就可以转向数量，从而达到质量。


唯一的问题是如何选择预期不为零的策略。

СанСаныч Фоменко #:

当一个级别结束时，它就成为了一个级别，而未来会有一个不同的级别来进行交易决策，也就是说，一个级别没有预测能力。

但实际上情况更糟。

在训练、测试阶段，在水位上建立 TS 可以取得很好的效果，因为我们是在现成的水位上进行教学，而当我们开始计算预测因子时，就没有水位了--见上文。因此，对不同的有 ALE OOS 的预测误差可以得到很好的结果，但如果我们开始在训练文件之外一步步追逐，进行预测器计算，分类误差将是任意的。

mytarmailS #:
从来没有人在随机和其他曲线球上建立过成功的算法。

这是非常有争议的。至少我的机器人反驳了它。不过，"随机和其他曲线球 "也有其特殊性和一些附加功能。

mytarmailS#:
但这些策略共同产生了稳定的利润。

但最好把它们放在一个单独的主题中，因为它们不属于这里。我也是，我还不够成熟，还不适合 MO，而且也没有动力 - 因为它现在就很好用。

 
JRandomTrader #:

mytarmailS #:

策略可以是最难看的，唯一重要的是平均余额增量大于零


生成 100 个平均值大于零的条件策略


单个策略的利润低于零，策略本身看起来很糟糕


但这些策略合在一起却能产生稳定的利润

就是这样......只要稍微反思一下，放弃质量（一个好的 TS） ，就可以转向数量，从而获得质量。


唯一的问题是如何选择非零期望的策略。

其他问题都是可以解决的

