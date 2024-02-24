交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3255 1...324832493250325132523253325432553256325732583259326032613262...3399 新评论 mytarmailS 2023.09.23 16:11 #32541 Maxim Dmitrievsky #:您仍然需要检查所有这些数据，并挑选出最好的数据与新数据进行核对。#32456给定性状行间的相关矩阵，然后选出相关性最强的行你建立了一个（大的）性状相关矩阵，然后选择了相关性最强的行？ 这些是类似的模式吗？ [删除] 2023.09.23 16:32 #32542 mytarmailS #: 相关性矩阵，然后选出相关性最高的行建立特征的相关矩阵（大），然后根据矩阵选择相关行？这些 是类似模式 吗？ 有点像 Maxim Kuznetsov 2023.09.23 16:39 #32543 (顺便说一句，或者说这里又出现了对理论成果的自我美化：-））。 每个人都知道，在大多数情况下，培训和测试都是为 BO 实际进行的，但您却试图在外汇交易中使用它们，而且最初的入门业务规则是混杂和混乱的。其中一个该死的细微差别是 Aleksei Kuznetsov 2023.09.23 16:44 #32544 Maxim Kuznetsov #:(顺便说一句，否则这里又会出现对理论成果的普遍自我美化：--）每个人都知道，在大多数情况下，培训和测试都是为 BO 实际进行的，但您却试图将它们用于外汇交易？其中一个该死的细微差别是 BO 是什么？您经常使用和缩写的东西 - 别人不会使用，也不知道您的意思。正常情况下，作者在第一次写作时会写全称并显示缩写，然后再写缩写。 mytarmailS 2023.09.23 16:45 #32545 Maxim Dmitrievsky #:某种 就我个人而言，我看不出有什么理由要把数据转换成 kor 矩阵。 下面是算法在带特征的常规行和带特征的 Cor 矩阵中搜索模式时的对比。 我看不出有任何优势... # признаки set.seed(1) x <- sample(1:5,1000,replace = T) X <- embed(x,5)[,5:1] # кореляционная матрица corX <- cor(t(X)) # снижение размерности для визуализации um_corX <- umap::umap(corX)$layout um_X <- umap::umap(X)$layout # кластеризирую чтобы оценить кластера близких точек db_corX <- dbscan::hdbscan(um_corX,minPts = 5)$cluster db_X <- dbscan::hdbscan(um_X,minPts = 5)$cluster par(mfrow=c(2,1), mar=c(2,2,2,2)) plot(um_X, col= db_X, main="поверхность обычныой матрицы с данными", pch=20,lwd=2) plot(um_corX, col= db_corX, main="поверхность корреляцонной матрицы", pch=20,lwd=2) 我把数据改成了类似时间序列的数据，结果还是一样。 mytarmailS 2023.09.23 16:52 #32546 Maxim Dmitrievsky #:某种 因此，只需在带符号的常规数据集中寻找模式，而不使用 cor. 矩阵，结果几乎肯定是一样的。 附注：我为什么要花这么多时间在这上面...我本可以在 YouTube 上看的... [删除] 2023.09.23 17:19 #32547 mytarmailS #:因此，只需在有特征的常规数据集中寻找模式，而不使用相关矩阵，结果将是一样的，几乎可以保证附注：我为什么要花这么多时间...我本可以在 YouTube 上看的... 就这样吧 mytarmailS 2023.09.23 17:38 #32548 Maxim Dmitrievsky #: 哦，大家 同意 [删除] 2023.09.23 17:43 #32549 mytarmailS #:同意 去看 YouTube )) Maxim Kuznetsov 2023.09.23 17:50 #32550 Forester #:BO 是什么？ 在我的印象中，在网站上它是一个公认的缩写：BO - 二进制选项。曲线/斜率/衍生工具，但它是关于离散倒计时和其中的 + -。一些入门业务规则来自期权。而有些则不是，这就造成了这里或那里都行不通的准绳。 回答我的同名人：我双手赞成 MO 和任何运动。但是，如果很长时间都没有结果，那就有必要去找一找了--也许有些东西最初没有以正确的方式布置好。我甚至从未在一个主题中看到过 "使用机器学习 "的演示。有条不紊的搜索也意味着对基础的批评（提问/评论）。 1...324832493250325132523253325432553256325732583259326032613262...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你建立了一个（大的）性状相关矩阵，然后选择了相关性最强的行？ 这些是类似的模式吗？
有点像
每个人都知道，在大多数情况下，培训和测试都是为 BO 实际进行的，但您却试图在外汇交易中使用它们，而且最初的入门业务规则是混杂和混乱的。其中一个该死的细微差别是
BO 是什么？您经常使用和缩写的东西 - 别人不会使用，也不知道您的意思。正常情况下，作者在第一次写作时会写全称并显示缩写，然后再写缩写。
就我个人而言，我看不出有什么理由要把数据转换成 kor 矩阵。
下面是算法在带特征的常规行和带特征的 Cor 矩阵中搜索模式时的对比。
我看不出有任何优势...
我把数据改成了类似时间序列的数据，结果还是一样。
因此，只需在带符号的常规数据集中寻找模式，而不使用 cor. 矩阵，结果几乎肯定是一样的。
附注：我为什么要花这么多时间在这上面...我本可以在 YouTube 上看的...
同意
去看 YouTube ))
在我的印象中，在网站上它是一个公认的缩写：BO - 二进制选项。曲线/斜率/衍生工具，但它是关于离散倒计时和其中的 + -。一些入门业务规则来自期权。而有些则不是，这就造成了这里或那里都行不通的准绳。
回答我的同名人：我双手赞成 MO 和任何运动。但是，如果很长时间都没有结果，那就有必要去找一找了--也许有些东西最初没有以正确的方式布置好。我甚至从未在一个主题中看到过 "使用机器学习 "的演示。有条不紊的搜索也意味着对基础的批评（提问/评论）。