交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1628

mytarmailS 2020.03.22 08:34 #16271 叶夫根尼-迪尤卡。 新的屏幕，红色的建议打短，绿色的--长。 这并不理想，但它想到了一些东西。只是超买/超卖无法解释。 是的，真的很有趣...你能为欧洲杯做一个吗？ 你有几种类型的输入，对吗？ 一级和二级... 主要的是几组指标，它们训练了几个网络。 二级的是在二级网络上训练的神经网络的 "内脏"，它将产生目标输出 对吗？

Evgeny Dyuka 2020.03.22 09:01 #16272 mytarmailS: 是的，真的很有趣...你能为欧洲杯做一个吗？ 你有几种类型的输入，对吗？ 一级和二级... 主要的是几组指标，它们训练了几个网络。 次要的是接收到的神经网络的 "内脏"，它被训练成一个将产生目标输出的次级网络 对吗？ Eurobucks不知道为什么学得不好，比特币要好得多。但这是一个铁的问题，当我有正常的铁时，我会再次尝试。 至于第二个问题--是的，关于这一点。

mytarmailS 2020.03.22 09:58 #16273 叶夫根尼-迪尤卡。 关于第二个问题，是的，这差不多是对的。 一切新事物都是被遗忘的旧事物... 同一个MGUA在行动，1960年 ) _________________________________________ 也许有人能帮助我回答我的问题，因为我被卡住了，而且是哑巴。 https://ru.stackoverflow.com/questions/1097982/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE 或者你能不能帮忙，按一下这个按钮，让它出现在最上面，谢谢

Aleksey Vyazmikin 2020.03.22 12:02 #16274 关于HES表格的新学习算法的有趣的帖子。 据我所知，原始资料在这里。 谁能用俄语做个评论？ Intel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросети 3dnews.ru Центральный процессор в несколько раз обошёл по производительности связку сразу из восьми графических процессоров при глубоком обучении нейросетей. Звучит как что-то из научной фантастики, не так ли? Но исследователи из Университета Райса (Rice University) с помощью Intel Xeon доказали, что это реально. Графические процессоры всегда намного...

Mihail Marchukajtes 2020.03.22 12:03 #16275 叶夫根尼-迪尤卡。Eurobucks因为某些原因学得不好， 比特币要好得多。但这是一个铁的问题，当我有正常的铁时，我会再次尝试。 至于第二个问题--是的，大约如此。 fuflomecin的第一个迹象。Neronal网是一个通用的工具，如果模型准备方法正确，它应该在任何地方都适用。 某个地方更糟，某个地方更好，但肯定是工作。而如果你看到一些工具的结果一直不好，那就意味着有问题了.....。一段时间后，它将停止对比特币的工作，开始对法郎的工作。作为一个例子。但总的来说，这并不是好事。

[删除] 2020.03.22 12:04 #16276 mytarmailS: 一切新事物都是被遗忘的旧事物... 同一个MGUA在行动，1960年 ) _________________________________________ 也许有人能帮助我回答我的问题，因为我被卡住了，而且是哑巴。 https://ru.stackoverflow.com/questions/1097982/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE 或者你可以通过点击这个按钮来帮助它，让它出现在最上面，谢谢。 你在跟我胡扯。 阅读计量经济学。 https://otexts.com/fpp2/ Forecasting: Principles and Practice otexts.com Welcome to our online textbook on forecasting. This textbook is intended to provide a comprehensive introduction to forecasting methods and to present enough information about each method for readers to be able to use them sensibly. We don't attempt to give a thorough discussion of the theoretical details behind each method, although the...

Mihail Marchukajtes 2020.03.22 12:13 #16277 顺便说一下，对于众所周知的矢量机Reshetov图形处理器也不适合。这对内核的数量和内核本身的时钟频率都有要求，因为主搜索算法是不可分割的，在单个内核上运行。核心数量的增加只会增加搜索数据的数量。这意味着核心的数量将使我们能够计算出更大的文件大小。 关于能力。我从Mile租了一台服务器，我只为其运行时间付费。因此，我使用的服务器每月总成本为4万，但我只需支付2卢布。因此，如果有人需要资源来优化使用。确切地说，使用32个核心的服务器使我相信，有大量的小核心是不够的。有必要拥有许多可与CPU相媲美的强大内核。我的托管邮件服务器的速度与我的桌面服务器相同。邮件服务器可以简单地计算文件，而我的家用电脑将无法做到。但没有减少优化时间。就速度而言，它们算得上是一样的!!!!!。

mytarmailS 2020.03.22 12:38 #16278 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 你在胡说八道。 阅读计量经济学。 https://otexts.com/fpp2/ 我是不是在SA上减掉了你？） 有什么好读的？ 加奇斯，算术？ 季节性？ ))我知道所有我需要知道的主题......。

[删除] 2020.03.22 12:44 #16279 mytarmailS: 我是不是在SA上减掉了你？） 计量经济学是狗屁，有什么好读的？ Gachis, Aryms? 绍兴？ 这都是关于系列化的转变。所以这是最主要的事情，你患的是什么病？

mytarmailS 2020.03.22 12:45 #16280 Mihail Marchukajtes: mikha！你到底能不能回答我在前一页的问题？
新的屏幕，红色的建议打短，绿色的--长。
这并不理想，但它想到了一些东西。只是超买/超卖无法解释。
是的，真的很有趣...你能为欧洲杯做一个吗？
你有几种类型的输入，对吗？ 一级和二级...
主要的是几组指标，它们训练了几个网络。
二级的是在二级网络上训练的神经网络的 "内脏"，它将产生目标输出
对吗？
至于第二个问题--是的，关于这一点。
关于第二个问题，是的，这差不多是对的。
一切新事物都是被遗忘的旧事物...
同一个MGUA在行动，1960年 )
_________________________________________
也许有人能帮助我回答我的问题，因为我被卡住了，而且是哑巴。
https://ru.stackoverflow.com/questions/1097982/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
或者你能不能帮忙，按一下这个按钮，让它出现在最上面，谢谢
关于HES表格的新学习算法的有趣的帖子。
据我所知，原始资料在这里。 谁能用俄语做个评论？
Eurobucks因为某些原因学得不好， 比特币要好得多。但这是一个铁的问题，当我有正常的铁时，我会再次尝试。
至于第二个问题--是的，大约如此。
fuflomecin的第一个迹象。Neronal网是一个通用的工具，如果模型准备方法正确，它应该在任何地方都适用。 某个地方更糟，某个地方更好，但肯定是工作。而如果你看到一些工具的结果一直不好，那就意味着有问题了.....。一段时间后，它将停止对比特币的工作，开始对法郎的工作。作为一个例子。但总的来说，这并不是好事。
你在跟我胡扯。
阅读计量经济学。
https://otexts.com/fpp2/
顺便说一下，对于众所周知的矢量机Reshetov图形处理器也不适合。这对内核的数量和内核本身的时钟频率都有要求，因为主搜索算法是不可分割的，在单个内核上运行。核心数量的增加只会增加搜索数据的数量。这意味着核心的数量将使我们能够计算出更大的文件大小。
关于能力。我从Mile租了一台服务器，我只为其运行时间付费。因此，我使用的服务器每月总成本为4万，但我只需支付2卢布。因此，如果有人需要资源来优化使用。确切地说，使用32个核心的服务器使我相信，有大量的小核心是不够的。有必要拥有许多可与CPU相媲美的强大内核。我的托管邮件服务器的速度与我的桌面服务器相同。邮件服务器可以简单地计算文件，而我的家用电脑将无法做到。但没有减少优化时间。就速度而言，它们算得上是一样的!!!!!。
我是不是在SA上减掉了你？）
有什么好读的？ 加奇斯，算术？ 季节性？ ))我知道所有我需要知道的主题......。
mikha！你到底能不能回答我在前一页的问题？