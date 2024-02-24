交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3258 1...325132523253325432553256325732583259326032613262326332643265...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2023.09.25 20:46 #32571 fxsaber #: 由于这条线路，消耗量几乎翻了一番。 这只是从CMatrixDouble 到matrix<double> 的过渡。 由于内存原因，我甚至不得不进行矩阵比较。 而这次转换的时间增加了 40%。注释 // Res = MatrixOut.ToMatrix()； matrix<double> Matrix1 = CorrMatrix(Matrix) - 10482307 mcs, 0 MB matrix<double> Matrix2 = Matrix.CorrCoef(false) - 28882536 mcs, 1717 MB 也就是说，如果只使用 Alglibov fnctional（不将其矩阵转换为终端矩阵），速度会更快。 [删除] 2023.09.26 01:04 #32572 fxsaber #:Python 计算与上例相同大小的原始矩阵需要多长时间？ import numpy as np import time def calc_corr_matrix(): arr = np.random.rand(15000, 100).astype(np.float32) corr_matrix = np.corrcoef(arr) size_in_mb = corr_matrix.nbytes / 1024**2 print("Array size:", size_in_mb, "MB") return corr_matrix start_time = time.time() corr_matrix = calc_corr_matrix() end_time = time.time() print("Time taken:", end_time - start_time, "seconds") Array size: 1716.61376953125 MB Time taken: 2.08686900138855 seconds 考虑创建矩阵的时间测量 [删除] 2023.09.26 01:32 #32573 扔掉你的石头 ) Aleksey Vyazmikin 2023.09.26 05:19 #32574 Maxim Dmitrievsky #:考虑到矩阵创建的时间测量 Array size: 1716.61376953125 MB Time taken: 4.784467697143555 seconds 这是在一台老式 FX-8350 上进行的。 Aleksey Vyazmikin 2023.09.26 05:37 #32575 fxsaber #:在此基础上，我计算了相关矩阵。测量了性能。 统计结果如下 2023.09.26 06:28:23.304 Test_Corr (USDJPY,H1) EX5: 3981 AVX Release. 2023.09.26 06:28:23.304 Test_Corr (USDJPY,H1) TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_NAME) = AMD FX-8350 Eight-Core 2023.09.26 06:28:23.304 Test_Corr (USDJPY,H1) TerminalInfoInteger(TERMINAL_CPU_CORES) = 8 2023.09.26 06:28:23.304 Test_Corr (USDJPY,H1) TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE) = AVX 2023.09.26 06:28:23.332 Test_Corr (USDJPY,H1) inRows = 100 inCols = 15000 2023.09.26 06:28:45.032 Test_Corr (USDJPY,H1) matrix<double> Matrix1 = CorrMatrix(Matrix) - 21700095 mcs, 1717 MB 2023.09.26 06:29:48.495 Test_Corr (USDJPY,H1) matrix<double> Matrix2 = Matrix.CorrCoef(false) - 63460976 mcs, 1717 MB 2023.09.26 06:29:50.225 Test_Corr (USDJPY,H1) IsEqual(Matrix1, Matrix2) = true 2023.09.26 06:34:21.572 Test_Corr (USDJPY,H1) EX5: 3981 X64 Regular Release. 2023.09.26 06:34:21.572 Test_Corr (USDJPY,H1) TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_NAME) = AMD FX-8350 Eight-Core 2023.09.26 06:34:21.572 Test_Corr (USDJPY,H1) TerminalInfoInteger(TERMINAL_CPU_CORES) = 8 2023.09.26 06:34:21.572 Test_Corr (USDJPY,H1) TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE) = AVX 2023.09.26 06:34:21.600 Test_Corr (USDJPY,H1) inRows = 100 inCols = 15000 2023.09.26 06:34:42.908 Test_Corr (USDJPY,H1) matrix<double> Matrix1 = CorrMatrix(Matrix) - 21308403 mcs, 1717 MB 2023.09.26 06:35:46.736 Test_Corr (USDJPY,H1) matrix<double> Matrix2 = Matrix.CorrCoef(false) - 63826475 mcs, 1717 MB 2023.09.26 06:35:48.481 Test_Corr (USDJPY,H1) IsEqual(Matrix1, Matrix2) = true 显然Python 要快得多 。这意味着 C 语言也会更快，所以事实证明 MQ 并没有告诉我们什么，它承诺的性能相当....。 我应该注意的是，Python 在运行代码时有一个小的并行化过程--大约两个核心运行半秒，其余的都在一个核心上运行。 [删除] 2023.09.26 06:41 #32576 NumPy 库用 C 语言编写 Aleksey Vyazmikin 2023.09.26 06:43 #32577 Maxim Dmitrievsky #: NumPy 库是用 C 语言编写的。 嗯，是的，有道理。这就是为什么我提到 Python 封装器比 MQL5 这样的 C 编译器更快的原因。 Aleksey Vyazmikin 2023.09.26 06:45 #32578 这里的 R ChatGPT 提供 set.seed(123) # Задаем зерно для воспроизводимости результатов calc_corr_matrix <- function() { #arr <- matrix(runif(15000 * 100), nrow = 15000, ncol = 100) arr <- matrix(runif(100 * 15000), nrow = 100, ncol = 15000) corr_matrix <- cor(arr) size_in_mb <- object.size(corr_matrix) / 1024^2 cat("Array size:", size_in_mb, "MB\n") return(corr_matrix) } start_time <- Sys.time() corr_matrix <- calc_corr_matrix() end_time <- Sys.time() cat("Time taken:", as.numeric(end_time - start_time), "seconds\n") 比赛结果 > set.seed(123) # Задаем зерно для воспроизводимости результатов > calc_corr_matrix <- function() { + #arr <- matrix(runif(15000 * 100), nrow = 15000, ncol = 100) + arr <- matrix(runif(100 * 15000), nrow = 100, .... 