交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3254 1...324732483249325032513252325332543255325632573258325932603261...3399 新评论 mytarmailS 2023.09.23 15:08 #32531 Maxim Dmitrievsky #:通过 SQL 阅读是否有效？ 这辈子都不会 .... 试试 Apache Arrow 或 DuckDB。 但 RAM 仍然是最快的方法。 ..... 问题本身可以通过 G...ugly 解决，你的问题是不需要的 cor. [删除] 2023.09.23 15:09 #32532 Forester #:算法库中有一个双重相关计算函数。我想你只需将所有变量改为 char/uchar 变量，一切就都能正常工作了。 还有其他几十个常用函数也应重新设计。我们应该将 CMatrixDouble 改为动态数组或其他函数。 Pearson product-moment correlation matrix |//| INPUT PARAMETERS: |//| X - array[N,M], sample matrix: |//| * J-th column corresponds to J-th variable |//| * I-th row corresponds to I-th observation |//| N - N>=0, number of observations: |//| * if given, only leading N rows of X are used |//| * if not given, automatically determined from input |//| size |//| M - M>0, number of variables: |//| * if given, only leading M columns of X are used |//| * if not given, automatically determined from input |//| size |//| OUTPUT PARAMETERS: |//| C - array[M,M], correlation matrix (zero if N=0 or N=1) |//+------------------------------------------------------------------+ static bool CBaseStat::PearsonCorrM(const CMatrixDouble &cx,const int n, const int m,CMatrixDouble &c) 如果你有一个自制程序，如果没有现成的软件包，你也必须进行量化。 我想我太笨了......通过 Nampai 计算非常快，但通过 Panda 计算却又长又耗内存。我稍后再仔细检查。 mytarmailS 2023.09.23 15:09 #32533 Maxim Dmitrievsky #:无模式，模式按相关矩阵搜索 也许我有什么不明白的地方。 [删除] 2023.09.23 15:12 #32534 mytarmailS #:也许我有什么不明白的地方。模式 = 一整套彼此高度相关的样本。整个数据集中可能有很多这样的模式，每种模式在历史上的重合次数都不同。如果没有矩阵，你就什么都找不到，或者你只能选取其中零散的一部分，而我正在计算所有可能的变体。 因此，你必须选取每一行，计算其与所有其他行的相关性，然后得到一个矩阵。 Aleksei Kuznetsov 2023.09.23 15:26 #32535 Maxim Dmitrievsky #:模式 = 彼此高度相关的整组样本整个数据集中可能有很多这样的集合如果没有矩阵，你就什么也找不到，或者你只能选取其中零散的一部分，而我正在计算所有可能的变体。 因此，你必须取每一行，计算与其他所有行的相关性，然后得到一个矩阵。 我在 15-16 年也做过类似的工作。我把当前的情况，例如过去 20-50 个交易日的情况，搜索历史上最相似的 20 个例子。然后从这 20 个例子中得出未来的平均值。几乎每次我都能得到一条 +-5 点的直线。当时，5 个点的利润在我看来有点小，处于噪音的边缘。最后，我改用 MO，希望它能更大一些。但在这里，它与 一般来说，它与聚类相似。 在这里，示例的相似性被最大化。 。 树状分类/回归最大化了这些示例的未来相似性。它使过去的相似性变差。 [删除] 2023.09.23 15:28 #32536 Forester #: 很久以前我也做过类似的事情，现在有了新的想法，我又重新做了一遍 mytarmailS 2023.09.23 15:47 #32537 Maxim Dmitrievsky #:模式 = 彼此高度相关的整组样本整个数据集中可能有许多这样的模式，每个模式在历史上的匹配次数各不相同如果没有矩阵，你将什么都找不到，或者你只能选取其中零散的一部分，而我正在计算所有可能的变体。 所以你必须把每一行都算上，然后计算与其他行的相关性，这样就得到了一个矩阵。 我们有一些三维数据。 一行代表一个观察结果，一列代表一个特征。 第一行是最近的数据。 X [,1] [,2] [,3] [1,] 1 4 1 посл. строка [2,] 4 1 2 [3,] 1 2 5 [4,] 2 5 3 [5,] 5 3 2 [6,] 3 2 3 [7,] 2 3 3 [8,] 3 3 1 [9,] 3 1 5 [10,] 1 5 5 [11,] 5 5 2 [12,] 5 2 2 [13,] 2 2 1 [14,] 2 1 5 [15,] 1 5 5 [16,] 5 5 1 [17,] 5 1 1 [18,] 1 1 5 [19,] 1 5 5 [20,] 5 5 2 [21,] 5 2 2 [22,] 2 2 1 [23,] 2 1 4 [24,] 1 4 1 [25,] 4 1 4 [26,] 1 4 3 [27,] 4 3 2 [28,] 3 2 2 我们可以计算最后一行与其他每一行的相关性。 cor [1,] 1 4 1 1.0000000 [2,] 4 1 2 -0.7559289 [3,] 1 2 5 -0.2773501 [4,] 2 5 3 0.9449112 [5,] 5 3 2 -0.1889822 [6,] 3 2 3 -1.0000000 [7,] 2 3 3 0.5000000 [8,] 3 3 1 0.5000000 [9,] 3 1 5 -0.8660254 [10,] 1 5 5 0.5000000 [11,] 5 5 2 0.5000000 [12,] 5 2 2 -0.5000000 [13,] 2 2 1 0.5000000 [14,] 2 1 5 -0.6933752 [15,] 1 5 5 0.5000000 [16,] 5 5 1 0.5000000 [17,] 5 1 1 -0.5000000 [18,] 1 1 5 -0.5000000 [19,] 1 5 5 0.5000000 [20,] 5 5 2 0.5000000 [21,] 5 2 2 -0.5000000 [22,] 2 2 1 0.5000000 [23,] 2 1 4 -0.7559289 [24,] 1 4 1 1.0000000 [25,] 4 1 4 -1.0000000 [26,] 1 4 3 0.7559289 [27,] 4 3 2 0.0000000 [28,] 3 2 2 -0.5000000 我们就能得到最后一行/当前一行与历史记录之间的 "相似性模式"。 你也可以进行聚类，得到类似的结果。 cor cluster [1,] 1 4 1 1.0000000 10 [2,] 4 1 2 -0.7559289 6 [3,] 1 2 5 -0.2773501 5 [4,] 2 5 3 0.9449112 10 [5,] 5 3 2 -0.1889822 7 [6,] 3 2 3 -1.0000000 3 [7,] 2 3 3 0.5000000 1 [8,] 3 3 1 0.5000000 4 [9,] 3 1 5 -0.8660254 5 [10,] 1 5 5 0.5000000 1 [11,] 5 5 2 0.5000000 2 [12,] 5 2 2 -0.5000000 9 [13,] 2 2 1 0.5000000 4 [14,] 2 1 5 -0.6933752 5 [15,] 1 5 5 0.5000000 1 [16,] 5 5 1 0.5000000 4 [17,] 5 1 1 -0.5000000 9 [18,] 1 1 5 -0.5000000 5 [19,] 1 5 5 0.5000000 1 [20,] 5 5 2 0.5000000 2 [21,] 5 2 2 -0.5000000 9 [22,] 2 2 1 0.5000000 4 [23,] 2 1 4 -0.7559289 5 [24,] 1 4 1 1.0000000 10 [25,] 4 1 4 -1.0000000 8 [26,] 1 4 3 0.7559289 1 [27,] 4 3 2 0.0000000 7 [28,] 3 2 2 -0.5000000 9 但我不明白，如果我们只需要当前/最后一行的状态，为什么还要计算 整个 相关矩阵？ [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [1,] 1.0000000 -0.75592895 -0.27735010 0.94491118 -0.1889822 -1.0000000 0.5000000 [2,] -0.7559289 1.00000000 -0.41931393 -0.92857143 0.7857143 0.7559289 -0.9449112 [3,] -0.2773501 -0.41931393 1.00000000 0.05241424 -0.8910421 0.2773501 0.6933752 [4,] 0.9449112 -0.92857143 0.05241424 1.00000000 -0.5000000 -0.9449112 0.7559289 [5,] -0.1889822 0.78571429 -0.89104211 -0.50000000 1.0000000 0.1889822 -0.9449112 [6,] -1.0000000 0.75592895 0.27735010 -0.94491118 0.1889822 1.0000000 -0.5000000 [7,] 0.5000000 -0.94491118 0.69337525 0.75592895 -0.9449112 -0.5000000 1.0000000 [8,] 0.5000000 0.18898224 -0.97072534 0.18898224 0.7559289 -0.5000000 -0.5000000 [9,] -0.8660254 0.32732684 0.72057669 -0.65465367 -0.3273268 0.8660254 0.0000000 [10,] 0.5000000 -0.94491118 0.69337525 0.75592895 -0.9449112 -0.5000000 1.0000000 [11,] 0.5000000 0.18898224 -0.97072534 0.18898224 0.7559289 -0.5000000 -0.5000000 [12,] -0.5000000 0.94491118 -0.69337525 -0.75592895 0.9449112 0.5000000 -1.0000000 [13,] 0.5000000 0.18898224 -0.97072534 0.18898224 0.7559289 -0.5000000 -0.5000000 [14,] -0.6933752 0.05241424 0.88461538 -0.41931393 -0.5765567 0.6933752 0.2773501 [15,] 0.5000000 -0.94491118 0.69337525 0.75592895 -0.9449112 -0.5000000 1.0000000 [16,] 0.5000000 0.18898224 -0.97072534 0.18898224 0.7559289 -0.5000000 -0.5000000 [17,] -0.5000000 0.94491118 -0.69337525 -0.75592895 0.9449112 0.5000000 -1.0000000 [18,] -0.5000000 -0.18898224 0.97072534 -0.18898224 -0.7559289 0.5000000 0.5000000 [19,] 0.5000000 -0.94491118 0.69337525 0.75592895 -0.9449112 -0.5000000 1.0000000 [20,] 0.5000000 0.18898224 -0.97072534 0.18898224 0.7559289 -0.5000000 -0.5000000 [21,] -0.5000000 0.94491118 -0.69337525 -0.75592895 0.9449112 0.5000000 -1.0000000 [22,] 0.5000000 0.18898224 -0.97072534 0.18898224 0.7559289 -0.5000000 -0.5000000 [23,] -0.7559289 0.14285714 0.83862787 -0.50000000 -0.5000000 0.7559289 0.1889822 [24,] 1.0000000 -0.75592895 -0.27735010 0.94491118 -0.1889822 -1.0000000 0.5000000 [25,] -1.0000000 0.75592895 0.27735010 -0.94491118 0.1889822 1.0000000 -0.5000000 [26,] 0.7559289 -1.00000000 0.41931393 0.92857143 -0.7857143 -0.7559289 0.9449112 [27,] 0.0000000 0.65465367 -0.96076892 -0.32732684 0.9819805 0.0000000 -0.8660254 [28,] -0.5000000 0.94491118 -0.69337525 -0.75592895 0.9449112 0.5000000 -1.0000000 [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14] [1,] 0.5000000 -0.8660254 0.5000000 0.5000000 -0.5000000 0.5000000 -0.69337525 [2,] 0.1889822 0.3273268 -0.9449112 0.1889822 0.9449112 0.1889822 0.05241424 [3,] -0.9707253 0.7205767 0.6933752 -0.9707253 -0.6933752 -0.9707253 0.88461538 [4,] 0.1889822 -0.6546537 0.7559289 0.1889822 -0.7559289 0.1889822 -0.41931393 [5,] 0.7559289 -0.3273268 -0.9449112 0.7559289 0.9449112 0.7559289 -0.57655666 [6,] -0.5000000 0.8660254 -0.5000000 -0.5000000 0.5000000 -0.5000000 0.69337525 [7,] -0.5000000 0.0000000 1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 -0.5000000 0.27735010 [8,] 1.0000000 -0.8660254 -0.5000000 1.0000000 0.5000000 1.0000000 -0.97072534 [9,] -0.8660254 1.0000000 0.0000000 -0.8660254 0.0000000 -0.8660254 0.96076892 [10,] -0.5000000 0.0000000 1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 -0.5000000 0.27735010 [11,] 1.0000000 -0.8660254 -0.5000000 1.0000000 0.5000000 1.0000000 -0.97072534 [12,] 0.5000000 0.0000000 -1.0000000 0.5000000 1.0000000 0.5000000 -0.27735010 [13,] 1.0000000 -0.8660254 -0.5000000 1.0000000 0.5000000 1.0000000 -0.97072534 [14,] -0.9707253 0.9607689 0.2773501 -0.9707253 -0.2773501 -0.9707253 1.00000000 [15,] -0.5000000 0.0000000 1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 -0.5000000 0.27735010 [16,] 1.0000000 -0.8660254 -0.5000000 1.0000000 0.5000000 1.0000000 -0.97072534 [17,] 0.5000000 0.0000000 -1.0000000 0.5000000 1.0000000 0.5000000 -0.27735010 [18,] -1.0000000 0.8660254 0.5000000 -1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 0.97072534 [19,] -0.5000000 0.0000000 1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 -0.5000000 0.27735010 [20,] 1.0000000 -0.8660254 -0.5000000 1.0000000 0.5000000 1.0000000 -0.97072534 [21,] 0.5000000 0.0000000 -1.0000000 0.5000000 1.0000000 0.5000000 -0.27735010 [22,] 1.0000000 -0.8660254 -0.5000000 1.0000000 0.5000000 1.0000000 -0.97072534 [23,] -0.9449112 0.9819805 0.1889822 -0.9449112 -0.1889822 -0.9449112 0.99587059 [24,] 0.5000000 -0.8660254 0.5000000 0.5000000 -0.5000000 0.5000000 -0.69337525 [25,] -0.5000000 0.8660254 -0.5000000 -0.5000000 0.5000000 -0.5000000 0.69337525 [26,] -0.1889822 -0.3273268 0.9449112 -0.1889822 -0.9449112 -0.1889822 -0.05241424 [27,] 0.8660254 -0.5000000 -0.8660254 0.8660254 0.8660254 0.8660254 -0.72057669 [28,] 0.5000000 0.0000000 -1.0000000 0.5000000 1.0000000 0.5000000 -0.27735010 [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [1,] 0.5000000 0.5000000 -0.5000000 -0.5000000 0.5000000 0.5000000 -0.5000000 [2,] -0.9449112 0.1889822 0.9449112 -0.1889822 -0.9449112 0.1889822 0.9449112 [3,] 0.6933752 -0.9707253 -0.6933752 0.9707253 0.6933752 -0.9707253 -0.6933752 [4,] 0.7559289 0.1889822 -0.7559289 -0.1889822 0.7559289 0.1889822 -0.7559289 [5,] -0.9449112 0.7559289 0.9449112 -0.7559289 -0.9449112 0.7559289 0.9449112 [6,] -0.5000000 -0.5000000 0.5000000 0.5000000 -0.5000000 -0.5000000 0.5000000 [7,] 1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 0.5000000 1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 [8,] -0.5000000 1.0000000 0.5000000 -1.0000000 -0.5000000 1.0000000 0.5000000 [9,] 0.0000000 -0.8660254 0.0000000 0.8660254 0.0000000 -0.8660254 0.0000000 [10,] 1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 0.5000000 1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 [11,] -0.5000000 1.0000000 0.5000000 -1.0000000 -0.5000000 1.0000000 0.5000000 [12,] -1.0000000 0.5000000 1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 0.5000000 1.0000000 [13,] -0.5000000 1.0000000 0.5000000 -1.0000000 -0.5000000 1.0000000 0.5000000 [14,] 0.2773501 -0.9707253 -0.2773501 0.9707253 0.2773501 -0.9707253 -0.2773501 [15,] 1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 0.5000000 1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 [16,] -0.5000000 1.0000000 0.5000000 -1.0000000 -0.5000000 1.0000000 0.5000000 [17,] -1.0000000 0.5000000 1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 0.5000000 1.0000000 [18,] 0.5000000 -1.0000000 -0.5000000 1.0000000 0.5000000 -1.0000000 -0.5000000 [19,] 1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 0.5000000 1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 [20,] -0.5000000 1.0000000 0.5000000 -1.0000000 -0.5000000 1.0000000 0.5000000 [21,] -1.0000000 0.5000000 1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 0.5000000 1.0000000 [22,] -0.5000000 1.0000000 0.5000000 -1.0000000 -0.5000000 1.0000000 0.5000000 [23,] 0.1889822 -0.9449112 -0.1889822 0.9449112 0.1889822 -0.9449112 -0.1889822 [24,] 0.5000000 0.5000000 -0.5000000 -0.5000000 0.5000000 0.5000000 -0.5000000 [25,] -0.5000000 -0.5000000 0.5000000 0.5000000 -0.5000000 -0.5000000 0.5000000 [26,] 0.9449112 -0.1889822 -0.9449112 0.1889822 0.9449112 -0.1889822 -0.9449112 [27,] -0.8660254 0.8660254 0.8660254 -0.8660254 -0.8660254 0.8660254 0.8660254 [28,] -1.0000000 0.5000000 1.0000000 -0.5000000 -1.0000000 0.5000000 1.0000000 [,22] [,23] [,24] [,25] [,26] [,27] [,28] [1,] 0.5000000 -0.7559289 1.0000000 -1.0000000 0.75592895 0.0000000 -0.5000000 [2,] 0.1889822 0.1428571 -0.7559289 0.7559289 -1.00000000 0.6546537 0.9449112 [3,] -0.9707253 0.8386279 -0.2773501 0.2773501 0.41931393 -0.9607689 -0.6933752 [4,] 0.1889822 -0.5000000 0.9449112 -0.9449112 0.92857143 -0.3273268 -0.7559289 [5,] 0.7559289 -0.5000000 -0.1889822 0.1889822 -0.78571429 0.9819805 0.9449112 [6,] -0.5000000 0.7559289 -1.0000000 1.0000000 -0.75592895 0.0000000 0.5000000 [7,] -0.5000000 0.1889822 0.5000000 -0.5000000 0.94491118 -0.8660254 -1.0000000 [8,] 1.0000000 -0.9449112 0.5000000 -0.5000000 -0.18898224 0.8660254 0.5000000 [9,] -0.8660254 0.9819805 -0.8660254 0.8660254 -0.32732684 -0.5000000 0.0000000 [10,] -0.5000000 0.1889822 0.5000000 -0.5000000 0.94491118 -0.8660254 -1.0000000 [11,] 1.0000000 -0.9449112 0.5000000 -0.5000000 -0.18898224 0.8660254 0.5000000 [12,] 0.5000000 -0.1889822 -0.5000000 0.5000000 -0.94491118 0.8660254 1.0000000 [13,] 1.0000000 -0.9449112 0.5000000 -0.5000000 -0.18898224 0.8660254 0.5000000 [14,] -0.9707253 0.9958706 -0.6933752 0.6933752 -0.05241424 -0.7205767 -0.2773501 [15,] -0.5000000 0.1889822 0.5000000 -0.5000000 0.94491118 -0.8660254 -1.0000000 [16,] 1.0000000 -0.9449112 0.5000000 -0.5000000 -0.18898224 0.8660254 0.5000000 [17,] 0.5000000 -0.1889822 -0.5000000 0.5000000 -0.94491118 0.8660254 1.0000000 [18,] -1.0000000 0.9449112 -0.5000000 0.5000000 0.18898224 -0.8660254 -0.5000000 [19,] -0.5000000 0.1889822 0.5000000 -0.5000000 0.94491118 -0.8660254 -1.0000000 [20,] 1.0000000 -0.9449112 0.5000000 -0.5000000 -0.18898224 0.8660254 0.5000000 [21,] 0.5000000 -0.1889822 -0.5000000 0.5000000 -0.94491118 0.8660254 1.0000000 [22,] 1.0000000 -0.9449112 0.5000000 -0.5000000 -0.18898224 0.8660254 0.5000000 [23,] -0.9449112 1.0000000 -0.7559289 0.7559289 -0.14285714 -0.6546537 -0.1889822 [24,] 0.5000000 -0.7559289 1.0000000 -1.0000000 0.75592895 0.0000000 -0.5000000 [25,] -0.5000000 0.7559289 -1.0000000 1.0000000 -0.75592895 0.0000000 0.5000000 [26,] -0.1889822 -0.1428571 0.7559289 -0.7559289 1.00000000 -0.6546537 -0.9449112 [27,] 0.8660254 -0.6546537 0.0000000 0.0000000 -0.65465367 1.0000000 0.8660254 [28,] 0.5000000 -0.1889822 -0.5000000 0.5000000 -0.94491118 0.8660254 1.0000000 这里的思考深度是什么？ 我们是需要所有的模式，还是需要与当前情况和最后观察结果相对应的模式？ [删除] 2023.09.23 15:49 #32538 mytarmailS #:我们是否有任何三维数据一行代表一个观察结果，一列代表一个特征。第一行就像是最近的数据。您可以计算最后一行与其他各行的相关性。我们可以得到最后一行/当前行与历史记录之间的 "相似模式你也可以进行聚类，得到类似的结果。但我不明白，如果我们只需要当前/最后一行的状态，为什么还要计算 整个 相关矩阵。这里的思考深度是什么？是我们将一次性找到所有模式，我们需要所有模式，还是我们需要与当前情况和最后观察结果相对应的模式？ 没有当前情况，只是历史搜索。 然后，你根据你的指标对模式进行排序，然后把最好的模式输入机器人。 mytarmailS 2023.09.23 15:52 #32539 Maxim Dmitrievsky #:没有当前，只是历史搜索 你可以一次只搜索一个模式，内存几乎是免费的，如果在任何时刻你只能在一个模式中，而不是所有模式中，你为什么要查看整个历史中的所有模式呢....？ 还是我有什么不明白的地方？ [删除] 2023.09.23 15:56 #32540 mytarmailS #:您可以一次只搜索一个模式，内存几乎是免费的，如果在任何特定时刻您只能在一个模式中，而不是所有模式中，您为什么要查看整个历史记录中的所有模式呢...还是我有什么不明白的地方？你仍然需要检查所有的数据，并选择最好的数据与新数据进行核对。#32456 Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Если объем добавок в позицию зависит от текущей просадки, тогда никакие ТС не работают. 2023.09.21www.mql5.com Корреляционная матрица между строками заданных признаков. берется статистика по всем строкам как было в будущем в среднем. в тестере ищем корреляцию текущих значений с эталоном. Но я делаю в питоне и считаю корреляцию сразу для всех возможных пар 1...324732483249325032513252325332543255325632573258325932603261...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
通过 SQL 阅读是否有效？
这辈子都不会
....
试试 Apache Arrow 或 DuckDB。
但 RAM 仍然是最快的方法。
.....
问题本身可以通过 G...ugly 解决，你的问题是不需要的 cor.
算法库中有一个双重相关计算函数。我想你只需将所有变量改为 char/uchar 变量，一切就都能正常工作了。 还有其他几十个常用函数也应重新设计。我们应该将 CMatrixDouble 改为动态数组或其他函数。
//| INPUT PARAMETERS: |
//| X - array[N,M], sample matrix: |
//| * J-th column corresponds to J-th variable |
//| * I-th row corresponds to I-th observation |
//| N - N>=0, number of observations: |
//| * if given, only leading N rows of X are used |
//| * if not given, automatically determined from input |
//| size |
//| M - M>0, number of variables: |
//| * if given, only leading M columns of X are used |
//| * if not given, automatically determined from input |
//| size |
//| OUTPUT PARAMETERS: |
//| C - array[M,M], correlation matrix (zero if N=0 or N=1) |
//+------------------------------------------------------------------+
static bool CBaseStat::PearsonCorrM(const CMatrixDouble &cx,const int n,
const int m,CMatrixDouble &c)
如果你有一个自制程序，如果没有现成的软件包，你也必须进行量化。
我想我太笨了......通过 Nampai 计算非常快，但通过 Panda 计算却又长又耗内存。我稍后再仔细检查。
无模式，模式按相关矩阵搜索
也许我有什么不明白的地方。
也许我有什么不明白的地方。
模式 = 一整套彼此高度相关的样本。
整个数据集中可能有很多这样的模式，每种模式在历史上的重合次数都不同。
如果没有矩阵，你就什么都找不到，或者你只能选取其中零散的一部分，而我正在计算所有可能的变体。因此，你必须选取每一行，计算其与所有其他行的相关性，然后得到一个矩阵。
模式 = 彼此高度相关的整组样本
整个数据集中可能有很多这样的集合
如果没有矩阵，你就什么也找不到，或者你只能选取其中零散的一部分，而我正在计算所有可能的变体。因此，你必须取每一行，计算与其他所有行的相关性，然后得到一个矩阵。
一般来说，它与聚类相似。
在这里，示例的相似性被最大化。
。
树状分类/回归最大化了这些示例的未来相似性。它使过去的相似性变差。
很久以前我也做过类似的事情，现在有了新的想法，我又重新做了一遍
模式 = 彼此高度相关的整组样本
整个数据集中可能有许多这样的模式，每个模式在历史上的匹配次数各不相同
如果没有矩阵，你将什么都找不到，或者你只能选取其中零散的一部分，而我正在计算所有可能的变体。所以你必须把每一行都算上，然后计算与其他行的相关性，这样就得到了一个矩阵。
我们有一些三维数据。
一行代表一个观察结果，一列代表一个特征。
第一行是最近的数据。
我们可以计算最后一行与其他每一行的相关性。
我们就能得到最后一行/当前一行与历史记录之间的 "相似性模式"。
你也可以进行聚类，得到类似的结果。
但我不明白，如果我们只需要当前/最后一行的状态，为什么还要计算 整个 相关矩阵？
这里的思考深度是什么？
我们是需要所有的模式，还是需要与当前情况和最后观察结果相对应的模式？
我们是否有任何三维数据
一行代表一个观察结果，一列代表一个特征。
第一行就像是最近的数据。
您可以计算最后一行与其他各行的相关性。
我们可以得到最后一行/当前行与历史记录之间的 "相似模式
你也可以进行聚类，得到类似的结果。
但我不明白，如果我们只需要当前/最后一行的状态，为什么还要计算 整个 相关矩阵。
这里的思考深度是什么？
是我们将一次性找到所有模式，我们需要所有模式，还是我们需要与当前情况和最后观察结果相对应的模式？
没有当前情况，只是历史搜索。
然后，你根据你的指标对模式进行排序，然后把最好的模式输入机器人。
没有当前，只是历史搜索
你可以一次只搜索一个模式，内存几乎是免费的，如果在任何时刻你只能在一个模式中，而不是所有模式中，你为什么要查看整个历史中的所有模式呢....？
还是我有什么不明白的地方？
您可以一次只搜索一个模式，内存几乎是免费的，如果在任何特定时刻您只能在一个模式中，而不是所有模式中，您为什么要查看整个历史记录中的所有模式呢...
还是我有什么不明白的地方？
你仍然需要检查所有的数据，并选择最好的数据与新数据进行核对。#32456