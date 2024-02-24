交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3252 1...324532463247324832493250325132523253325432553256325732583259...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2023.09.22 13:06 #32511 СанСаныч Фоменко #:两个敌人：过度训练和瞻前顾后。关于过度训练--模型与原始系列过于 "相似"--已经有很多论述。每个人对此都不陌生，因为过度训练是测试人员的常见结果。什么是 "瞻前顾后"？ 很明显，就是在决策中使用当时不知道的信息。 在我看来，频繁出现 "瞻前顾后 "的主要原因在于，从本质上讲，TC 是一种在线算法，而其创建则是一种离线算法。 [删除] 2023.09.22 21:23 #32512 扁平的一对，哨兵15 秒内找到图案）从 2020 年起，之前的一切均为 OOS略微优化了 2019 年的参数 更新同样的模式也适用于另一种字符 比 MO 更快 Valeriy Yastremskiy 2023.09.22 22:25 #32513 Maxim Dmitrievsky #:扁平的一对，哨兵15 秒内找到图案）从 2020 年起，之前的一切均为 OOS略微优化了 2019 年的参数更新同样的模式也适用于另一种字符 它比 MO 更快。 但你自己也意识到，这是 SBs)))) 中的一种选择，但它在历史中持续的时间更长，而且我们可以假设它不会立即结束。但这并不是事实。当然，评估这些重复/嗯，就像模式，哦，伪法律))))，任务要困难得多。当然，在几乎所有的 SB 中，模式已经是某种东西了，即使要找到它，你也需要付出努力，但对于预测来说，它什么也不是。不幸的是...或者我不知道，但似乎就是这样）) 模式的开始和结束都很有趣。 [删除] 2023.09.23 07:40 #32514 Valeriy Yastremskiy #:但你意识到，这是 SBs)))) 中的一种选择，但在历史上却更为持久，可以认为它不会马上结束。但这并不是事实。当然，评估这些重复/嗯，就像模式，哦，伪法律))))，任务要困难得多。当然，在几乎所有的 SB 中，模式已经是某种东西，即使要找到它，也需要付出努力，但对于预测来说，它什么都不是。不幸的是...或者我不知道，但似乎就是这样）)模式出现的开始和模式的结束都很有趣。 SB + 低效率不预测 SB，几乎可以预测所有情况，只需稍作调整 - 市场完全低效，满分 10 分。不预测 SB，完全有效。作为零假设。SB + 低效率：需要将可预测与不可预测分开。低效可能有程度之分，如定量或其他方面的模式与噪声比。为了避免混淆，大致就是这样分类的。当然，如果可能，你应该做统计检验，但你通常比较懒惰。 fxsaber 2023.09.23 08:39 #32515 Maxim Dmitrievsky #:大约 15 秒钟就找到了图案。 既然速度允许，那么寻找较小的 TF 也就顺理成章了。如果我没理解错的话，模式长度只有大约 10 个值。 fxsaber 2023.09.23 08:41 #32516 Rorschach #:情况就像现代物理学，你想骑马还是开车？早期的物理学试图理解世界是如何运转的，但现在他们只是在数据上延伸公式，发明虚拟实体，没有人理解任何东西，一切都非常复杂。在数据处理方面，情况也是一样。过去，我们遇到一个问题，试图理解它，然后手工编写算法，优化计算。为了简化任务，一些关系被忽略，另一些关系被简化为线性形式。当有足够的能力和数据时，问题的解决就转移到优化器（粗略地说，就像 MT 测试仪一样）上，由它来选择某些多项式的系数。没有人知道是如何计算的，对结果也没有十足的把握，但这种方法能够考虑到非线性和非显而易见的关系，将某些科学计算的速度加快了几个数量级。当解决方案显而易见时，人们应该使用经典方法。但在不确定性很大的情况下，MO 并不是万能的（这就是为什么他们会在验证码的图片中添加噪音）。 解释清楚了，谢谢。 [删除] 2023.09.23 08:41 #32517 fxsaber #: 既然速度允许，那么研究较小的 TF 也就顺理成章了。如果我没理解错的话，模式长度大约只有 10 个值。 这几天我们会研究一下 fxsaber 2023.09.23 09:00 #32518 Maxim Dmitrievsky #: 这几天我们会看看的。 我们会从另一个角度来改变比例。 [删除] 2023.09.23 09:01 #32519 Antimoshnik 在他的主题中继续吹嘘他的头脑 😀😀😀😀 去 algotraders 论坛，否认每个人都在这里的根本原因。我的意思是，有什么其他选择可以作为回报？Alcotrading？😀 [删除] 2023.09.23 09:01 #32520 fxsaber #:会朝着改变刻度的另一个方向发展。 前几天意味着很快 ) 1...324532463247324832493250325132523253325432553256325732583259...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
两个敌人：过度训练和瞻前顾后。
关于过度训练--模型与原始系列过于 "相似"--已经有很多论述。每个人对此都不陌生，因为过度训练是测试人员的常见结果。
什么是 "瞻前顾后"？
很明显，就是在决策中使用当时不知道的信息。
在我看来，频繁出现 "瞻前顾后 "的主要原因在于，从本质上讲，TC 是一种在线算法，而其创建则是一种离线算法。
扁平的一对，哨兵
15 秒内找到图案）从 2020 年起，之前的一切均为 OOS
略微优化了 2019 年的参数
更新
同样的模式也适用于另一种字符
扁平的一对，哨兵
15 秒内找到图案）从 2020 年起，之前的一切均为 OOS
略微优化了 2019 年的参数
更新
同样的模式也适用于另一种字符
它比 MO 更快。
但你自己也意识到，这是 SBs)))) 中的一种选择，但它在历史中持续的时间更长，而且我们可以假设它不会立即结束。但这并不是事实。当然，评估这些重复/嗯，就像模式，哦，伪法律))))，任务要困难得多。当然，在几乎所有的 SB 中，模式已经是某种东西了，即使要找到它，你也需要付出努力，但对于预测来说，它什么也不是。不幸的是...或者我不知道，但似乎就是这样）)
模式的开始和结束都很有趣。
但你意识到，这是 SBs)))) 中的一种选择，但在历史上却更为持久，可以认为它不会马上结束。但这并不是事实。当然，评估这些重复/嗯，就像模式，哦，伪法律))))，任务要困难得多。当然，在几乎所有的 SB 中，模式已经是某种东西，即使要找到它，也需要付出努力，但对于预测来说，它什么都不是。不幸的是...或者我不知道，但似乎就是这样）)
模式出现的开始和模式的结束都很有趣。
大约 15 秒钟就找到了图案。
情况就像现代物理学，你想骑马还是开车？早期的物理学试图理解世界是如何运转的，但现在他们只是在数据上延伸公式，发明虚拟实体，没有人理解任何东西，一切都非常复杂。
在数据处理方面，情况也是一样。过去，我们遇到一个问题，试图理解它，然后手工编写算法，优化计算。为了简化任务，一些关系被忽略，另一些关系被简化为线性形式。当有足够的能力和数据时，问题的解决就转移到优化器（粗略地说，就像 MT 测试仪一样）上，由它来选择某些多项式的系数。没有人知道是如何计算的，对结果也没有十足的把握，但这种方法能够考虑到非线性和非显而易见的关系，将某些科学计算的速度加快了几个数量级。
当解决方案显而易见时，人们应该使用经典方法。但在不确定性很大的情况下，MO 并不是万能的（这就是为什么他们会在验证码的图片中添加噪音）。
解释清楚了，谢谢。
既然速度允许，那么研究较小的 TF 也就顺理成章了。如果我没理解错的话，模式长度大约只有 10 个值。
这几天我们会看看的。
我们会从另一个角度来改变比例。
会朝着改变刻度的另一个方向发展。