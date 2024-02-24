交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3330

作为娱乐。我提取了过去二十年中主要货币对的每日报价，按日期对齐，并将其转换为对美元的单向报价（如欧元/美元变成美元/欧元等）。然后将得到的系列按相对于 200 天 muve 的变化百分比进行转换，这样所有系列的刻度就大致相同了。

。我们的想法是尝试在日线图上捕捉一些形态，让它们在较小的时间范围内（比如 1-3 天），用它们来确定较小 TF 上相应交叉盘的交易方向。例如，您用眼睛或 MO 方法注意到，在当前附近，欧元对美元汇率上升，而澳元对美元汇率下降。因此，我们启动一个机器人，寻找买入欧元/澳元的切入点。以此类推。

但不幸的是，我认为这又是完全随机的。图片显示的是一张图表，仅供参考。


 
Maxim Dmitrievsky #:

在承诺了光明的未来和超级飞碟技术之后，失望随之而来，取而代之的是每天在YouTube上喋喋不休地谈论每个人有多么愚蠢。）开头很有趣。

关于引力相互作用的理论模型--无法证实或否认。直观地说，如果这种相互作用是基本的，那么所有行星系统有时都应该形成晶格和分子，而宏体却不会出现这种情况，尽管这些系统与卢瑟福的原子具有相同的行星结构（根据他的理论）。

尽管如此，微观世界是一个理论体系，宏观世界则是以该理论体系为基础的矩阵。它不能被直观地理解，就像在古老的物理学中，现在的物理学家说 "闭嘴，计算"。大自然并没有为人类建立康德式的先验概率认知机制，因此直觉在这里根本不起作用。

但这并不妨碍独立的生物体发明自己的 "直觉物理学"），相反，这反而有帮助，因为活动领域是纯粹的（不可能使量子力学变得直观），而大众需要对现实的直观描绘。

 
Aleksey Nikolayev #:

关于卡齐克的反对者，你需要知道的是：

O：空间是弯曲的！
K：那他在那里弯曲的是什么？
O：你是个傻瓜！！！

 
Ivan Butko #:

关于卡特里奇克的对手，你需要知道的一切：

A：空间是 弯曲
K：他弯曲的是什么？
A：你是傻瓜!!!!！

显然，闵科夫斯基空间的曲率张量正在发生变化。

至于为什么有东西会在那里弯曲，那是病人自己的问题。

 
Aleksey Nikolayev #:
闵科夫斯基空间

哦，我明白了。所有的对手都转移到四维空间了，因为这里没什么可做的，位置已经被探索过了，但他们在戳穿逻辑，他们让我很恼火

 
Aleksey Nikolayev #:

几千年来，大众甚至当时受过良好教育的人都相信有三头大象和三条鲸鱼。

几千年来，人们积累了各种各样的哲学体系来解释我们周围的世界。

尽管不是每个人都意识到，但实际上，这一切都归结为对特定哲学体系的信仰。尽管辩解者可能没有意识到，但信仰始终存在。

在任何理论（包括哲学理论）中，如果它们足够全面地涵盖了周围的世界，就总会有一些规定--公理、假设，这些规定在建立在它们之上的理论中没有得到证明，而它们是信仰的对象。这与哥德尔的观点是完全一致的。还有一个方便性问题，即对周围现实的解释的 "自然性 "问题。

如果我们接受辩证唯物主义和历史唯物主义，那么理解它们的局限性，例如道德态度的缺失，就能让我们很好地解释周围的现实。

而如果我们以康德为例，他的脑袋里装满了一切，那么在这个哲学体系的框架内就无法理解对这个脑袋的打击。

 
СанСаныч Фоменко #:

当人掉进水坑时，信仰就结束了。残酷的现实世界开始了。在这个世界里，没有幻想，没有神话，没有假设。这是一个枯燥乏味的逻辑世界，你甚至无法用概念来替代--你无法建造任何合理的东西：既不能建造星舰，也不能建造死星，更不能建造鼹鼠洞。

穷人被拉出了他们所处的闵科夫斯基空间，这样他们就看不到这个不弯曲的世界了。我们不应该屈服于这个不屈的世界，而应该让它屈服于我们。

------

当一个模型无法描述真实世界时，它在真实世界中就是无用的。

它可以研究自己，研究各种拓扑结构、无量纲点、曲线=直线、2*2=5 等等。

最主要的是设定一个幻想的矢量，并将数学与之相适应。

但是，如果某些东西不适用于现实世界（物理），那么它在物理上就是无用的。

如果它与思维任务有关，那它就仍然是思维任务。

但问题是，各种霍金主义者都专门钻研物理学。出于某种原因在没有空间定义的情况下，幻想空间的曲率--这就是卡什奇克的主张。

而这正是他的所有（！）反对者，甚至是科学家或教授（我不记得谁参加了他的聚会）陷入的泥潭。

沃恩、斯瓦特耶夫，如果我没记错的话，突然对卡什奇克大放厥词，坦率地说，几乎是用垫子....。就这样！简直是歇斯底里！他们甚至没有在一起喝过酒。他甚至连论文、主张等都不熟悉。现代数学家的嘴脸。


UPD

对卡奇克唯一的抱怨是，为什么他到现在还没有造出任何东西。我不在乎它是否在车库里。在流媒体上聚集工程师和运行。但是，不行。

这是肯定的，无法反驳。

 
Ivan Butko #:

哦，我明白了。所有对手都转移到了四维空间，因为这里没什么可做的，位置已经勘探过了，但他们在戳我的逻辑，他们在烦我

自笛卡尔/牛顿创立物理数学模型以来，数学模型中一直存在四维空间。在人类的直觉中，一个维度与其他维度截然不同，这是另一回事。

逻辑有什么问题？基本上，它就像亚里士多德--通过归纳建立模型，通过演绎从模型中得出结论。只要模型有效并能给出结果（例如，以病人智能手机上卫星导航的形式），它就会被使用，如果它不能满足新的要求--他们就会改进它使之有效。

 
СанСаныч Фоменко #:

历史唯物主义早已腐朽--过去四十年的考古学表明，它无法解释文明兴起的真实历史。

康德并没有说 "一切都在头脑中"--这更多地是针对英国经验主义者而言的，他当时正在与他们辩论。粗略地说，他说的是这样一个事实，即我们不可能认知现实本身，而只能通过事先建立的先验图像来认知现实。

 
Aleksey Nikolayev #:

为了说明真相：考古学无法反驳历史唯物主义，因为研究对象不同。

考古学的研究对象是碎片。

历史唯物主义的研究对象是人类发展的原因，他们从中看到了生产力和劳动生产率的发展，看到了社会意识的次要性。对我们来说，历史唯物主义关于个人在历史上的作用的规定是非常有趣和有效的。

