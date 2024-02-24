交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3330 1...332333243325332633273328332933303331333233333334333533363337...3399 新评论 sibirqk 2023.11.02 06:01 #33291 作为娱乐。我提取了过去二十年中主要货币对的每日报价，按日期对齐，并将其转换为对美元的单向报价（如欧元/美元变成美元/欧元等）。然后将得到的系列按相对于 200 天 muve 的变化百分比进行转换，这样所有系列的刻度就大致相同了。。我们的想法是尝试在日线图上捕捉一些形态，让它们在较小的时间范围内（比如 1-3 天），用它们来确定较小 TF 上相应交叉盘的交易方向。例如，您用眼睛或 MO 方法注意到，在当前附近，欧元对美元汇率上升，而澳元对美元汇率下降。因此，我们启动一个机器人，寻找买入欧元/澳元的切入点。以此类推。 但不幸的是，我认为这又是完全随机的。图片显示的是一张图表，仅供参考。 Aleksey Nikolayev 2023.11.02 07:06 #33292 Maxim Dmitrievsky #:在承诺了光明的未来和超级飞碟技术之后，失望随之而来，取而代之的是每天在YouTube上喋喋不休地谈论每个人有多么愚蠢。）开头很有趣。关于引力相互作用的理论模型--无法证实或否认。直观地说，如果这种相互作用是基本的，那么所有行星系统有时都应该形成晶格和分子，而宏体却不会出现这种情况，尽管这些系统与卢瑟福的原子具有相同的行星结构（根据他的理论）。 尽管如此，微观世界是一个理论体系，宏观世界则是以该理论体系为基础的矩阵。它不能被直观地理解，就像在古老的物理学中，现在的物理学家说 "闭嘴，计算"。大自然并没有为人类建立康德式的先验概率认知机制，因此直觉在这里根本不起作用。 但这并不妨碍独立的生物体发明自己的 "直觉物理学"），相反，这反而有帮助，因为活动领域是纯粹的（不可能使量子力学变得直观），而大众需要对现实的直观描绘。 Ivan Butko 2023.11.02 08:25 #33293 Aleksey Nikolayev #:尽管如此，微观世界是一个理论家，宏观世界是基于这个理论家的矩阵。我们不可能凭直觉去理解它，就像现在的物理学家说的那样，"闭嘴，计算"。大自然并没有为人类建立康德式的先验概率认知机制，因此直觉在这里根本不起作用。但这并不妨碍独立的生物体发明自己的 "直觉物理学"），相反，这反而有帮助，因为活动领域是纯粹的（不可能使量子力学直观化），而大众需要对现实的直观描绘。 关于卡齐克的反对者，你需要知道的是： O：空间是弯曲的！ K：那他在那里弯曲的是什么？ O：你是个傻瓜！！！ Aleksey Nikolayev 2023.11.02 09:02 #33294 Ivan Butko #:关于卡特里奇克的对手，你需要知道的一切： A：空间是 弯曲的！ K：他弯曲的是什么？ A：你是傻瓜!!!!！ 显然，闵科夫斯基空间的曲率张量正在发生变化。 至于为什么有东西会在那里弯曲，那是病人自己的问题。 Ivan Butko 2023.11.02 09:07 #33295 Aleksey Nikolayev #: 闵科夫斯基空间 哦，我明白了。所有的对手都转移到四维空间了，因为这里没什么可做的，位置已经被探索过了，但他们在戳穿逻辑，他们让我很恼火 СанСаныч Фоменко 2023.11.02 09:09 #33296 Aleksey Nikolayev #:不过，微观世界是一个理论体系，宏观世界则是以这个理论体系为基础的矩阵。我们不可能凭直觉去理解它，就像在古老的物理学中，现在的物理学家说 "闭嘴，计算"。大自然并没有为人类建立康德式的先验概率认知机制，因此直觉在这里根本不起作用。但这并不妨碍独立的生物体发明自己的 "直觉物理学"），甚至恰恰相反--这反而有帮助，因为活动领域是纯粹的（量子力学不可能变得直观），而大众需要对现实的直观描绘 。 几千年来，大众甚至当时受过良好教育的人都相信有三头大象和三条鲸鱼。 几千年来，人们积累了各种各样的哲学体系来解释我们周围的世界。 尽管不是每个人都意识到，但实际上，这一切都归结为对特定哲学体系的信仰。尽管辩解者可能没有意识到，但信仰始终存在。 在任何理论（包括哲学理论）中，如果它们足够全面地涵盖了周围的世界，就总会有一些规定--公理、假设，这些规定在建立在它们之上的理论中没有得到证明，而它们是信仰的对象。这与哥德尔的观点是完全一致的。还有一个方便性问题，即对周围现实的解释的 "自然性 "问题。 如果我们接受辩证唯物主义和历史唯物主义，那么理解它们的局限性，例如道德态度的缺失，就能让我们很好地解释周围的现实。 而如果我们以康德为例，他的脑袋里装满了一切，那么在这个哲学体系的框架内就无法理解对这个脑袋的打击。 Ivan Butko 2023.11.02 09:21 #33297 СанСаныч Фоменко #:几千年来，大众甚至当时受过良好教育的人都相信有三头大象和三条鲸鱼。几千年来，人们积累了大量不同的哲学体系来解释我们周围的世界。虽然不是每个人都意识到，但实际上这一切都归结为对特定哲学体系的信仰。信仰永远存在，尽管辩解者可能没有意识到这一点。在任何理论（包括哲学理论）中，如果它们足够全面地涵盖了周围的世界，那么总会有一些规定--公理、假设，这些规定在建立在它们之上的理论中没有得到证明，而它们是信仰的对象。这与哥德尔的观点是完全一致的。此外，还有一个方便性问题，即对周围现实的解释的 "自然性 "问题。如果我们采用辩证唯物主义和历史唯物主义，那么理解了它们的局限性，例如道德态度的缺失，我们就可以很好地解释周围的现实。而如果我们以康德为例，他的脑袋里装满了一切，那么在这个哲学体系的框架内就无法理解对这个脑袋的打击。 当人掉进水坑时，信仰就结束了。残酷的现实世界开始了。在这个世界里，没有幻想，没有神话，没有假设。这是一个枯燥乏味的逻辑世界，你甚至无法用概念来替代--你无法建造任何合理的东西：既不能建造星舰，也不能建造死星，更不能建造鼹鼠洞。 穷人被拉出了他们所处的闵科夫斯基空间，这样他们就看不到这个不弯曲的世界了。我们不应该屈服于这个不屈的世界，而应该让它屈服于我们。 ------ 当一个模型无法描述真实世界时，它在真实世界中就是无用的。 它可以研究自己，研究各种拓扑结构、无量纲点、曲线=直线、2*2=5 等等。 最主要的是设定一个幻想的矢量，并将数学与之相适应。 但是，如果某些东西不适用于现实世界（物理），那么它在物理上就是无用的。 如果它与思维任务有关，那它就仍然是思维任务。 但问题是，各种霍金主义者都专门钻研物理学。出于某种原因在没有空间定义的情况下，幻想空间的曲率--这就是卡什奇克的主张。 而这正是他的所有（！）反对者，甚至是科学家或教授（我不记得谁参加了他的聚会）陷入的泥潭。 沃恩、斯瓦特耶夫，如果我没记错的话，突然对卡什奇克大放厥词，坦率地说，几乎是用垫子....。就这样！简直是歇斯底里！他们甚至没有在一起喝过酒。他甚至连论文、主张等都不熟悉。现代数学家的嘴脸。 UPD 对卡奇克唯一的抱怨是，为什么他到现在还没有造出任何东西。我不在乎它是否在车库里。在流媒体上聚集工程师和运行。但是，不行。 这是肯定的，无法反驳。 Aleksey Nikolayev 2023.11.02 09:28 #33298 Ivan Butko #:哦，我明白了。所有对手都转移到了四维空间，因为这里没什么可做的，位置已经勘探过了，但他们在戳我的逻辑，他们在烦我 自笛卡尔/牛顿创立物理数学模型以来，数学模型中一直存在四维空间。在人类的直觉中，一个维度与其他维度截然不同，这是另一回事。 逻辑有什么问题？基本上，它就像亚里士多德--通过归纳建立模型，通过演绎从模型中得出结论。只要模型有效并能给出结果（例如，以病人智能手机上卫星导航的形式），它就会被使用，如果它不能满足新的要求--他们就会改进它使之有效。 Aleksey Nikolayev 2023.11.02 09:35 #33299 СанСаныч Фоменко #:几千年来，大众甚至当时受过良好教育的人都相信有三头大象和三条鲸鱼。几千年来，人们积累了大量不同的哲学体系来解释我们周围的世界。虽然不是每个人都意识到，但实际上这一切都归结为对特定哲学体系的信仰。信仰永远存在，尽管辩解者可能没有意识到这一点。在任何理论（包括哲学理论）中，如果它们足够完整地涵盖了周围的世界，那么总会有一些规定--公理、假设，这些规定在建立在它们之上的理论中没有得到证明，而它们是信仰的对象。这与哥德尔的观点是完全一致的。此外，还有一个方便性问题，即对周围现实的解释的 "自然性 "问题。如果我们采用辩证唯物主义和历史唯物主义，那么理解了它们的局限性，例如道德态度的缺失，我们就可以很好地解释周围的现实。而如果我们以康德为例，他的脑袋里装满了一切，那么在这个哲学体系的框架内就无法理解对这个脑袋的打击。 历史唯物主义早已腐朽--过去四十年的考古学表明，它无法解释文明兴起的真实历史。 康德并没有说 "一切都在头脑中"--这更多地是针对英国经验主义者而言的，他当时正在与他们辩论。粗略地说，他说的是这样一个事实，即我们不可能认知现实本身，而只能通过事先建立的先验图像来认知现实。 СанСаныч Фоменко 2023.11.02 10:52 #33300 Aleksey Nikolayev #:历史唯物主义早已腐朽-- 过去四十年的考古学表明，它无法解释文明兴起的真实故事。康德并没有说一切都在头脑中--这更多地是针对与他辩论的英国经验主义者而言的。粗略地说，他说的是这样一个事实，即我们不可能认知现实本身，而只能通过事先建立的先验图像来认知现实。 为了说明真相：考古学无法反驳历史唯物主义，因为研究对象不同。 考古学的研究对象是碎片。 历史唯物主义的研究对象是人类发展的原因，他们从中看到了生产力和劳动生产率的发展，看到了社会意识的次要性。对我们来说，历史唯物主义关于个人在历史上的作用的规定是非常有趣和有效的。 1...332333243325332633273328332933303331333233333334333533363337...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
作为娱乐。我提取了过去二十年中主要货币对的每日报价，按日期对齐，并将其转换为对美元的单向报价（如欧元/美元变成美元/欧元等）。然后将得到的系列按相对于 200 天 muve 的变化百分比进行转换，这样所有系列的刻度就大致相同了。
。我们的想法是尝试在日线图上捕捉一些形态，让它们在较小的时间范围内（比如 1-3 天），用它们来确定较小 TF 上相应交叉盘的交易方向。例如，您用眼睛或 MO 方法注意到，在当前附近，欧元对美元汇率上升，而澳元对美元汇率下降。因此，我们启动一个机器人，寻找买入欧元/澳元的切入点。以此类推。
但不幸的是，我认为这又是完全随机的。图片显示的是一张图表，仅供参考。
在承诺了光明的未来和超级飞碟技术之后，失望随之而来，取而代之的是每天在YouTube上喋喋不休地谈论每个人有多么愚蠢。）开头很有趣。
关于引力相互作用的理论模型--无法证实或否认。直观地说，如果这种相互作用是基本的，那么所有行星系统有时都应该形成晶格和分子，而宏体却不会出现这种情况，尽管这些系统与卢瑟福的原子具有相同的行星结构（根据他的理论）。
尽管如此，微观世界是一个理论体系，宏观世界则是以该理论体系为基础的矩阵。它不能被直观地理解，就像在古老的物理学中，现在的物理学家说 "闭嘴，计算"。大自然并没有为人类建立康德式的先验概率认知机制，因此直觉在这里根本不起作用。
但这并不妨碍独立的生物体发明自己的 "直觉物理学"），相反，这反而有帮助，因为活动领域是纯粹的（不可能使量子力学变得直观），而大众需要对现实的直观描绘。
关于卡齐克的反对者，你需要知道的是：
O：空间是弯曲的！
K：那他在那里弯曲的是什么？
O：你是个傻瓜！！！
显然，闵科夫斯基空间的曲率张量正在发生变化。
至于为什么有东西会在那里弯曲，那是病人自己的问题。
哦，我明白了。所有的对手都转移到四维空间了，因为这里没什么可做的，位置已经被探索过了，但他们在戳穿逻辑，他们让我很恼火
当人掉进水坑时，信仰就结束了。残酷的现实世界开始了。在这个世界里，没有幻想，没有神话，没有假设。这是一个枯燥乏味的逻辑世界，你甚至无法用概念来替代--你无法建造任何合理的东西：既不能建造星舰，也不能建造死星，更不能建造鼹鼠洞。
穷人被拉出了他们所处的闵科夫斯基空间，这样他们就看不到这个不弯曲的世界了。我们不应该屈服于这个不屈的世界，而应该让它屈服于我们。
当一个模型无法描述真实世界时，它在真实世界中就是无用的。
它可以研究自己，研究各种拓扑结构、无量纲点、曲线=直线、2*2=5 等等。
最主要的是设定一个幻想的矢量，并将数学与之相适应。
但是，如果某些东西不适用于现实世界（物理），那么它在物理上就是无用的。
如果它与思维任务有关，那它就仍然是思维任务。
但问题是，各种霍金主义者都专门钻研物理学。出于某种原因在没有空间定义的情况下，幻想空间的曲率--这就是卡什奇克的主张。
而这正是他的所有（！）反对者，甚至是科学家或教授（我不记得谁参加了他的聚会）陷入的泥潭。
沃恩、斯瓦特耶夫，如果我没记错的话，突然对卡什奇克大放厥词，坦率地说，几乎是用垫子....。就这样！简直是歇斯底里！他们甚至没有在一起喝过酒。他甚至连论文、主张等都不熟悉。现代数学家的嘴脸。
对卡奇克唯一的抱怨是，为什么他到现在还没有造出任何东西。我不在乎它是否在车库里。在流媒体上聚集工程师和运行。但是，不行。
这是肯定的，无法反驳。
自笛卡尔/牛顿创立物理数学模型以来，数学模型中一直存在四维空间。在人类的直觉中，一个维度与其他维度截然不同，这是另一回事。
逻辑有什么问题？基本上，它就像亚里士多德--通过归纳建立模型，通过演绎从模型中得出结论。只要模型有效并能给出结果（例如，以病人智能手机上卫星导航的形式），它就会被使用，如果它不能满足新的要求--他们就会改进它使之有效。
为了说明真相：考古学无法反驳历史唯物主义，因为研究对象不同。
考古学的研究对象是碎片。
历史唯物主义的研究对象是人类发展的原因，他们从中看到了生产力和劳动生产率的发展，看到了社会意识的次要性。对我们来说，历史唯物主义关于个人在历史上的作用的规定是非常有趣和有效的。