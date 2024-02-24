交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3227 1...322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234...3399 新评论 fxsaber 2023.09.10 09:16 #32261 fxsaber #: 优化图似乎可以显示搜索过程的艰难程度。那么我们开始吧。 在原始系列中寻找模式的图表。 老实说，我看不出有什么明显的区别。这张图似乎没有告诉我们任何有趣的东西。 Aleksey Vyazmikin 2023.09.10 09:26 #32262 fxsaber #:不幸的是，这些都是需要实现和检验的假设。@Maxim Dmitrievsky 正在尝试他的方案，我也在尝试我的方案。 当然，每种方法都需要测试.....。 这是 另一种从样本生成时间序列的 Python 方法。 这个话题很有趣，但我还不能投入足够的时间。 fxsaber 2023.09.10 09:27 #32263 Aleksey Vyazmikin #:这个话题很有趣，但迄今为止，还没有机会投入足够的时间。 不知道 Kaggle 会不会做.....。 Renat Fatkhullin 2023.09.10 10:44 #32264 我们计划推出另一项旨在推广神经网络的锦标赛：1) 我们将提供可下载 model.onnx 的单一 MQL5 机器人模板2) 在 5 个月内，参赛者将以 model.onnx 的形式上传他们的模块3) 每天在 4 种主要汇率上自动运行从 2023.01.01 到当日的历史数据4) 将公布参赛者的每日排名5）在 5 个月内参与者的初步积累期结束时，真正的交易期将在 1 个月内开始6) 根据 1 个月内的工作成果确定优胜者7) 本公司提供的 30 000 美元奖金将分为 15 000 美元、10 000 美元和 5 000 美元三个等级。8) 我们保证在锦标赛结束后删除所有模型文件，以保护开发者的知识产权。锦标赛的目的仅在于促进交易中机器学习的发展。程序仅作为一个不可更改的 MQL5 模板 + model.onnx Machine learning in trading: MetaEditor, Open AI and How to Start with Andrey Dik 2023.09.10 10:56 #32265 太好了，太棒了！ fxsaber 2023.09.10 11:00 #32266 Renat Fatkhullin #:6) 获奖者将在 1 个月内根据结果确定 随机性会被奖品淘汰吗？为什么不在有封闭的 LONG 样本时使用 Kaggle 方法？然后对其进行回溯测试，OnTester 会立即显示获胜者。 fxsaber 2023.09.10 11:07 #32267 Renat Fatkhullin #:3) 每天按 4 种主要汇率自动运行 2023.01.01 至当日的历史记录 由于我们离自动交易还很远，所以我告诉您，MQ-Demo 报价的盈利潜力非常低。粗略地说，如果我知道未来，在完美执行的 MQ 演示中，我可以赚取 100 美元，而在 XXX 演示中，我可以赚取 1000 美元。这表明，许多现有的（在真实交易中而不是在工具箱中交易的）模式您根本无法尝试。 因此，如果您想吸引黄牛党，他们对结果有很高的统计意义，您就需要改变 MQ 演示报价的来源。现在，它不适合许多研究。 fxsaber 2023.09.10 11:10 #32268 Renat Fatkhullin #:3) 每天按 4 种主要 汇率自动运行 2023.01.01 至当日的历史记录 查看相同的信号，了解领先者主要在哪些符号上进行交易。 СанСаныч Фоменко 2023.09.10 11:19 #32269 fxsaber #: 优化图似乎可以显示搜索过程的艰难程度。那么我们开始吧。 这些图是用来做什么的？ 好吧，假设你在历史中发现了一些模式，并学会了如何生成类似的模式。 为什么呢？ 我们需要这样的重复性图表，在这些图表之后，一个相当明确的部分会合法地出现。确切地说，是在 "未来 "之后。所有经济科学都可以分为两部分：分析和预测。但预测并不能从分析中得出，因为所有金融数据都不是静态的。 因此需要 MO 模型。 任何 MO 模型都善于从历史数据中发现模式和相似图。在 MO 中，最重要的是这些模式--模式要与教师的未来价值相一致。只有在 MOE 中才有可能采用这种方法--"未来"。 顺便说一下，在 GARCH 中，人们寻找一种数学模式并预测未来，希望找到的模式不会改变。 Aleksei Kuznetsov 2023.09.10 11:55 #32270 Renat Fatkhullin #:3) 每天按 4 种主要汇率自动运行 2023.01.01 至当日的历史记录 一个模型不可能在不同货币上都能很好地工作，相反，您需要为每种货币建立不同的模型。 1...322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
优化图似乎可以显示搜索过程的艰难程度。那么我们开始吧。
在原始系列中寻找模式的图表。
老实说，我看不出有什么明显的区别。这张图似乎没有告诉我们任何有趣的东西。
不幸的是，这些都是需要实现和检验的假设。@Maxim Dmitrievsky 正在尝试他的方案，我也在尝试我的方案。
当然，每种方法都需要测试.....。
这是 另一种从样本生成时间序列的 Python 方法。
这个话题很有趣，但我还不能投入足够的时间。
这个话题很有趣，但迄今为止，还没有机会投入足够的时间。
不知道 Kaggle 会不会做.....。
随机性会被奖品淘汰吗？为什么不在有封闭的 LONG 样本时使用 Kaggle 方法？然后对其进行回溯测试，OnTester 会立即显示获胜者。
由于我们离自动交易还很远，所以我告诉您，MQ-Demo 报价的盈利潜力非常低。粗略地说，如果我知道未来，在完美执行的 MQ 演示中，我可以赚取 100 美元，而在 XXX 演示中，我可以赚取 1000 美元。这表明，许多现有的（在真实交易中而不是在工具箱中交易的）模式您根本无法尝试。
因此，如果您想吸引黄牛党，他们对结果有很高的统计意义，您就需要改变 MQ 演示报价的来源。现在，它不适合许多研究。
优化图似乎可以显示搜索过程的艰难程度。那么我们开始吧。
这些图是用来做什么的？
好吧，假设你在历史中发现了一些模式，并学会了如何生成类似的模式。
为什么呢？
我们需要这样的重复性图表，在这些图表之后，一个相当明确的部分会合法地出现。确切地说，是在 "未来 "之后。所有经济科学都可以分为两部分：分析和预测。但预测并不能从分析中得出，因为所有金融数据都不是静态的。
因此需要 MO 模型。
任何 MO 模型都善于从历史数据中发现模式和相似图。在 MO 中，最重要的是这些模式--模式要与教师的未来价值相一致。只有在 MOE 中才有可能采用这种方法--"未来"。
顺便说一下，在 GARCH 中，人们寻找一种数学模式并预测未来，希望找到的模式不会改变。
一个模型不可能在不同货币上都能很好地工作，相反，您需要为每种货币建立不同的模型。