交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3227

fxsaber #:

优化图似乎可以显示搜索过程的艰难程度。那么我们开始吧。

在原始系列中寻找模式的图表。

老实说，我看不出有什么明显的区别。这张图似乎没有告诉我们任何有趣的东西。

 
fxsaber #:

不幸的是，这些都是需要实现和检验的假设。

@Maxim Dmitrievsky 正在尝试他的方案，我也在尝试我的方案。

当然，每种方法都需要测试.....。

这是 另一种从样本生成时间序列的 Python 方法。

这个话题很有趣，但我还不能投入足够的时间。

 
Aleksey Vyazmikin #:

这个话题很有趣，但迄今为止，还没有机会投入足够的时间。

不知道 Kaggle 会不会做.....。

 
我们计划推出另一项旨在推广神经网络的锦标赛：
1) 我们将提供可下载 model.onnx 的单一 MQL5 机器人模板
2) 在 5 个月内，参赛者将以 model.onnx 的形式上传他们的模块
3) 每天在 4 种主要汇率上自动运行从 2023.01.01 到当日的历史数据
4) 将公布参赛者的每日排名
5）在 5 个月内参与者的初步积累期结束时，真正的交易期将在 1 个月内开始
6) 根据 1 个月内的工作成果确定优胜者
7) 本公司提供的 30 000 美元奖金将分为 15 000 美元、10 000 美元和 5 000 美元三个等级。
8) 我们保证在锦标赛结束后删除所有模型文件，以保护开发者的知识产权。

锦标赛的目的仅在于促进交易中机器学习的发展。程序仅作为一个不可更改的 MQL5 模板 + model.onnx
 
太好了，太棒了！
 
Renat Fatkhullin #:
6) 获奖者将在 1 个月内根据结果确定

随机性会被奖品淘汰吗？为什么不在有封闭的 LONG 样本时使用 Kaggle 方法？然后对其进行回溯测试，OnTester 会立即显示获胜者。

 
Renat Fatkhullin #:
3) 每天按 4 种主要汇率自动运行 2023.01.01 至当日的历史记录

由于我们离自动交易还很远，所以我告诉您，MQ-Demo 报价的盈利潜力非常低。粗略地说，如果我知道未来，在完美执行的 MQ 演示中，我可以赚取 100 美元，而在 XXX 演示中，我可以赚取 1000 美元。这表明，许多现有的（在真实交易中而不是在工具箱中交易的）模式您根本无法尝试。

因此，如果您想吸引黄牛党，他们对结果有很高的统计意义，您就需要改变 MQ 演示报价的来源。现在，它不适合许多研究。

 
Renat Fatkhullin #:
3) 每天按 4 种主要 汇率自动运行 2023.01.01 至当日的历史记录
查看相同的信号，了解领先者主要在哪些符号上进行交易。
 
fxsaber #:


优化图似乎可以显示搜索过程的艰难程度。那么我们开始吧。


这些图是用来做什么的？

好吧，假设你在历史中发现了一些模式，并学会了如何生成类似的模式

为什么呢？

我们需要这样的重复性图表，在这些图表之后，一个相当明确的部分会合法地出现。确切地说，是在 "未来 "之后。所有经济科学都可以分为两部分：分析和预测。但预测并不能从分析中得出，因为所有金融数据都不是静态的。

因此需要 MO 模型。

任何 MO 模型都善于从历史数据中发现模式和相似图。在 MO 中，最重要的是这些模式--模式要与教师的未来价值相一致。只有在 MOE 中才有可能采用这种方法--"未来"。

顺便说一下，在 GARCH 中，人们寻找一种数学模式并预测未来，希望找到的模式不会改变。

 
Renat Fatkhullin #:
3) 每天按 4 种主要汇率自动运行 2023.01.01 至当日的历史记录

一个模型不可能在不同货币上都能很好地工作，相反，您需要为每种货币建立不同的模型。

