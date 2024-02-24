交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3232 1...322532263227322832293230323132323233323432353236323732383239...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2023.09.11 12:21 #32311 Maxim Dmitrievsky #: 这是与狂人教派的障碍 这也是自制模型的障碍，包括在 MQL5 中。 如果有一个从树（例如，从条件 if(if{ if{...}else{..})else{ if{...}else{..}) 到 ONNX 的转换器，也许我会参加。}) in ONNX, maybe I would participate.因此只适用于有转换器的标准机型，但我们也可以考虑.....。奖品还不错，也许我会在 Catbusta 上做点什么。 [删除] 2023.09.11 20:55 #32312 Forester #:以及自制模型障碍，包括在 MQL5 中。 如果有一个从树（例如，从条件 if(if{ if{...}else{..})else{ if{...}else{..}) 到 ONNX 的转换器，也许我会参加。}) in ONNX, maybe I would participate.因此只适用于有转换器的标准机型，但我们也可以考虑一下.....。奖品还不错，也许我会在 Catbusta 上做点什么。 Katbust 应该很容易，主要是正确设置输入和输出。 2023.09.12 02:02:47.903 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: invalid parameter size, expected 8 bytes instead of 4, inspect code 'Experts\ONNX bot.mq5' (51:44) 如何创建 int64？用单位向量替换数组 [删除] 2023.09.11 21:28 #32313 当尝试获取概率时 2023.09.12 02:28:16.996 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: output parameter has unsuppotred type 'ONNX_TYPE_SEQUENCE', inspect code 'Experts\ONNX bot.mq5' (52:48) 我还不知道如何解决这个问题 来自boost 文档 概率 键值反映了示例属于映射键定义的类别的概率。 可能的类型：形状为 [N_examples] 的张量和以下类型之一： seq(map(string,float))类型，如果训练数据集中指定了类名。 seq(map(int64,float))，如果训练数据集中未指定类名。 ONNX catboost.ai ONNX is an open format to represent AI models. A quote from the Open Neural Network Exchange documentation: [删除] 2023.09.11 23:51 #32314 可能还没有修复 或者您需要在 ONNX 本身中转换类型，我还不知道如何转换 При попытки загрузки ONNX модели случается краш. Что не так? 2023.03.26www.mql5.com При попытке загрузки ONNX модели происходит краш по неизвестной причине... Aleksey Vyazmikin 2023.09.11 23:51 #32315 不一定要用 Python，很多人都熟悉 Matlab 和 Wolfram。还有其他免费（或不贵）的图形开发环境产品吗？ Roman Shiredchenko 2023.09.12 06:38 #32316 Renat Fatkhullin #:根据规定，将禁止欺诈者。我们的目标很明确--刺激 ML 交易模型的发展，而不是给那些打着模型等幌子的庸俗黄牛以机会，让他们用老方法赚钱。 雷纳特或同事们 - 你们能否提供一些链接，让我在准备交易机器人的过程中阅读到这方面的信息。您可以提供类似的链接。什么语言，什么可以与之连接？我读过一些文章，我知道。比如随机森林预测趋势。你可以在canva上的链接，可以 - 为冠军写一个机器人的材料，并选择其交易参数。请不要给我灌输不必要的理论 - 我知道一些东西。最好是写一个机器人的可能性的主题的实质。哦。也许我也会有时间写作和参与.....;-)时间 - 一个月的冠军 - 它在这里真的有些 - 一些盘中..... 宽。如果没有头皮.....。总之 - 按什么规则写一个机器人，什么连接到它，使它被允许，在哪里可以读到它 - 我可以有链接的材料和文章 - 谢谢。 Aleksey Vyazmikin 2023.09.12 07:12 #32317 Roman Shiredchenko #:雷纳特或其他同事--你们能否提供一些链接，让我了解这方面的信息--我是在为机器人竞标做准备。可以提供类似链接。什么语言可以与之连接？我读过一些文章，我知道。比如随机森林预测趋势。 能不能给我一些关于canva的链接--编写冠军机器人和选择交易参数的材料。请不要给我加不必要的理论 - 我知道一些东西。最好是关于编写机器人的可能性的主题的实质。 哦。也许我也会有时间写作和参与.....。;-) 时间 - 一个月的冠军 - 它在这里真的有些 - 一些盘中..... 宽。如果没有头皮..... 。 总之 - 按什么规则写一个机器人，什么连接到它，使它被允许，在哪里可以读到它 - 你可以链接到材料和文章 - 谢谢。 。 目前还没有规则。 主要规则是模型必须转换为 ONNX。 Aleksei Kuznetsov 2023.09.12 07:17 #32318 Aleksey Vyazmikin #:不一定要用 Python，很多人都熟悉 Matlab 和 Wolfram。还有其他免费（或不贵）的图形开发环境产品吗？ XGBoost - 也可以使用 Python 或 R。 SciKitLearn 是一个拥有大量模型的大型软件包。 Aleksey Vyazmikin 2023.09.12 08:16 #32319 Forester #: XGBoost - 也可用于 Python 或 R。 SciKitLearn - 一般来说是一个非常大的软件包，包含大量模型。 我不知道你是否能在这里找到R 语言的软件包。 我看到有人尝试通过 R 来使用 python，比如这里。 这里还有 另一种方法--我们在一个环境中学习模型，但在另一个环境中运行，这可能是一种解决方案--只将完成的模型转换为 python 语言。 GitHub - onnx/onnx-r: R Interface to Open Neural Network Exchange (ONNX) onnxgithub.com This is the R Interface to Open Neural Network Exchange (ONNX). ONNX is an open ecosystem that empowers AI developers to choose the right tools as their project evolves. ONNX provides an open source format for AI models, both deep learning and traditional ML. It defines an extensible computation graph model, as well as definitions of built-in... Aleksey Nikolayev 2023.09.12 09:03 #32320 Aleksey Vyazmikin #:我不知道你是否能在R 上找到一个软件包。 这个软件包不允许创建和运行 onnx 模型。似乎可以通过 reticulate 连接到 python 来运行它们，但似乎只能在 python 中创建它们。 总的来说，老实说，我不明白这个软件包的意义（查看该软件包网站 的教程），也许它只是未完成或被遗弃了。在我看来，R 中 onnx 的情况让 Python 的人笑得合不拢嘴）。 R Interface to ONNX onnx.ai R Interface to ONNX - Open Neural Network Exchange . ONNX provides an open source format for machine learning models. It defines an extensible computation graph model, as well as definitions of built-in operators and standard data types. 1...322532263227322832293230323132323233323432353236323732383239...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这也是自制模型的障碍，包括在 MQL5 中。
如果有一个从树（例如，从条件 if(if{ if{...}else{..})else{ if{...}else{..}) 到 ONNX 的转换器，也许我会参加。}) in ONNX, maybe I would participate.因此只适用于有转换器的标准机型，但我们也可以考虑.....。奖品还不错，也许我会在 Catbusta 上做点什么。
Katbust 应该很容易，主要是正确设置输入和输出。
2023.09.12 02:02:47.903 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: invalid parameter size, expected 8 bytes instead of 4, inspect code 'Experts\ONNX bot.mq5' (51:44)
当尝试获取概率时
2023.09.12 02:28:16.996 ONNX bot (EURUSD,H1) ONNX: output parameter has unsuppotred type 'ONNX_TYPE_SEQUENCE', inspect code 'Experts\ONNX bot.mq5' (52:48)
我还不知道如何解决这个问题
来自boost 文档
概率
键值反映了示例属于映射键定义的类别的概率。
可能的类型：形状为 [N_examples] 的张量和以下类型之一：
可能还没有修复
或者您需要在 ONNX 本身中转换类型，我还不知道如何转换
不一定要用 Python，很多人都熟悉 Matlab 和 Wolfram。还有其他免费（或不贵）的图形开发环境产品吗？
根据规定，将禁止欺诈者。
我们的目标很明确--刺激 ML 交易模型的发展，而不是给那些打着模型等幌子的庸俗黄牛以机会，让他们用老方法赚钱。
目前还没有规则。
主要规则是模型必须转换为 ONNX。
SciKitLearn 是一个拥有大量模型的大型软件包。
我不知道你是否能在这里找到R 语言的软件包。
我看到有人尝试通过 R 来使用 python，比如这里。
这里还有 另一种方法--我们在一个环境中学习模型，但在另一个环境中运行，这可能是一种解决方案--只将完成的模型转换为 python 语言。
这个软件包不允许创建和运行 onnx 模型。似乎可以通过 reticulate 连接到 python 来运行它们，但似乎只能在 python 中创建它们。
总的来说，老实说，我不明白这个软件包的意义（查看该软件包网站 的教程），也许它只是未完成或被遗弃了。在我看来，R 中 onnx 的情况让 Python 的人笑得合不拢嘴）。