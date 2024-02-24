交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3224

fxsaber #:

增加了一个单位。

结果。

是的，所以增量不是独立的，我们需要通过序列链来模拟它们。

现在，在长达 100 个刻度线的链条中存在一些相关性。

如果它与 TC 仓位的平均寿命相吻合，我可以把它做成另一种深度，按我的想法，它应该是可行的。

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA



TicksGM1.csv.zip
交易、自动交易系统和交易策略测试论坛

交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM

#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211"

input string inFileName = "Ticks.bin";

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);
  
  if (Size > 0)
  {
    const int Handle = FileOpen(inFileName + ".csv", FILE_WRITE | FILE_ANSI);
    
    if (Handle != INVALID_HANDLE)
    {
      for (int i = 0; i < Size; i++)
        FileWriteString(Handle, (string)Ticks[i].time + "." + IntegerToString(Ticks[i].time % 1000, 3, '0') + " " +
                                DoubleToString(Ticks[i].bid, 5) + " " + DoubleToString(Ticks[i].ask, 5) + "\n");
      
      FileClose(Handle);
    }
  }
}

CSV: time bid ask.

这里有一个错误：应该是 time_msc。但这对信息后的结果没有影响。

请重新启动，以便正确显示下一代的时间戳。
 
Maxim Dmitrievsky #:

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

.

 

您可以尝试进行 3 次分布（只针对出价，卖价需要更多分布）。

取每天 1 小时的刻度线，建立所得片段长度的分布，这是第一次分布。将所有片段粘合成 1，寻找连续单向的序列分布，这是第二次分布。我们得到增量，寻找它们的振幅分布。以此类推，每个小时都是如此。然后，我们需要为每个分布制作一个 PRNG。

 
Maxim Dmitrievsky #:

fxsaber#:

您是怎么做的？
0,07000 是 600 万笔交易的余额吗？每笔交易 1.16 e-8？

fxsaber #:

.

这样的话，我想就很难进入坟墓了。

 
Forester #:

你在干什么？

这样

在蓝色垂直线之间取样。

图中显示的是使用本帖 中的方法进行优化的一个切片。具体方法如下。

  1. 真实报价。
  2. 优化（MetaTrader 5）区间上的 TS（在屏幕上位于两条垂直蓝线之间）--样本已执行。
  3. 优化特别中断了 2000 次 GA（遗传算法），因此在最佳结果中，输入参数的云是分散的。
  4. 从 2000 个变量中选取 20 个最佳变量（最大平衡标准），并在更大的区间内对每个变量进行回溯测试。也就是说，样本的左侧和右侧都包含 OOS（样本外）。

上图显示了最终结果。在我看来，这是一个说明 TS 有利可图的机会。也就是说，我们找到了区分 OOS 和 OOS 的标准！

Maxim Dmitrievsky #:
https:// youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0

如果有的话，我禁用了 youtube

也许这种提高算法交易结果的方法会对某人有所帮助。


在一台工作的电脑上，你应该在文件%WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts 中写下这样的行：

127.0.0.1 youtube.com www.youtube.com
127.0.0.1 t.me

然后运行命令。

ipconfig /flushdns

在某些情况下，这种乍一看很奇怪的人为禁用互联网资源的方法会产生积极的效果。

