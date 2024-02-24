交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3224 1...321732183219322032213222322332243225322632273228322932303231...3399 新评论 [删除] 2023.09.08 22:47 #32231 fxsaber #:增加了一个单位。结果。 是的，所以增量不是独立的，我们需要通过序列链来模拟它们。 [删除] 2023.09.09 01:44 #32232 现在，在长达 100 个刻度线的链条中存在一些相关性。 如果它与 TC 仓位的平均寿命相吻合，我可以把它做成另一种深度，按我的想法，它应该是可行的。 https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA TicksGM1.csv.zip disk.yandex.ru Посмотреть и скачать с Яндекс Диска fxsaber 2023.09.09 04:40 #32233 交易、自动交易系统和交易策略测试论坛 交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM #property script_show_inputs #property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211" input string inFileName = "Ticks.bin"; void OnStart() { MqlTick Ticks[]; const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks); if (Size > 0) { const int Handle = FileOpen(inFileName + ".csv", FILE_WRITE | FILE_ANSI); if (Handle != INVALID_HANDLE) { for (int i = 0; i < Size; i++) FileWriteString(Handle, (string)Ticks[i].time + "." + IntegerToString(Ticks[i].time % 1000, 3, '0') + " " + DoubleToString(Ticks[i].bid, 5) + " " + DoubleToString(Ticks[i].ask, 5) + "\n"); FileClose(Handle); } } } CSV: time bid ask. 这里有一个错误：应该是 time_msc。但这对信息后的结果没有影响。 请重新启动，以便正确显示下一代的时间戳。 fxsaber 2023.09.09 04:56 #32234 Maxim Dmitrievsky #:现在，链内有一些相互关联性，长达 100 个刻度线我可以让它达到不同的深度，如果它与 TC 位置的平均寿命相吻合，理论上应该是可行的。https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA . Rorschach 2023.09.09 08:55 #32235 您可以尝试进行 3 次分布（只针对出价，卖价需要更多分布）。 取每天 1 小时的刻度线，建立所得片段长度的分布，这是第一次分布。将所有片段粘合成 1，寻找连续单向的序列分布，这是第二次分布。我们得到增量，寻找它们的振幅分布。以此类推，每个小时都是如此。然后，我们需要为每个分布制作一个 PRNG。 Aleksei Kuznetsov 2023.09.09 09:33 #32236 Maxim Dmitrievsky #:现在，链内有一些相互关联性，长达 100 个刻度线我可以让它达到不同的深度，如果它与 TC 位置的平均寿命相吻合，理论上应该是可行的。 fxsaber#: 您是怎么做的？ 0,07000 是 600 万笔交易的余额吗？每笔交易 1.16 e-8？ [删除] 2023.09.09 13:03 #32237 fxsaber #: . 这样的话，我想就很难进入坟墓了。 fxsaber 2023.09.09 14:09 #32238 Forester #: 你在干什么？这样 做 图中显示的是使用本帖 中的方法进行优化的一个切片。具体方法如下。 真实报价。 优化（MetaTrader 5）区间上的 TS（在屏幕上位于两条垂直蓝线之间）--样本已执行。 优化特别中断了 2000 次 GA（遗传算法），因此在最佳结果中，输入参数的云是分散的。 从 2000 个变量中选取 20 个最佳变量（最大平衡标准），并在更大的区间内对每个变量进行回溯测试。也就是说，样本的左侧和右侧都包含 OOS（样本外）。 上图显示了最终结果。在我看来，这是一个说明 TS 有利可图的机会。也就是说，我们找到了区分 OOS 和 OOS 的标准！ Проверка обратного времени. 2023.09.03www.mql5.com Мною была поставлена задача разобраться в причинах получения прибыли определенной ТС (торговая система). Для этого требовалось изучить историю котировок, подтвердив или опровергнув возникающие [删除] 2023.09.09 14:34 #32239 https://youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0 fxsaber 2023.09.09 14:42 #32240 Maxim Dmitrievsky #: https:// youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0 如果有的话，我禁用了 youtube。 也许这种提高算法交易结果的方法会对某人有所帮助。 在一台工作的电脑上，你应该在文件%WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts 中写下这样的行： 127.0.0.1 youtube.com www.youtube.com 127.0.0.1 t.me 然后运行命令。 ipconfig /flushdns 在某些情况下，这种乍一看很奇怪的人为禁用互联网资源的方法会产生积极的效果。 1...321732183219322032213222322332243225322632273228322932303231...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
增加了一个单位。
结果。
是的，所以增量不是独立的，我们需要通过序列链来模拟它们。
现在，在长达 100 个刻度线的链条中存在一些相关性。
如果它与 TC 仓位的平均寿命相吻合，我可以把它做成另一种深度，按我的想法，它应该是可行的。
交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易
fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM
CSV: time bid ask.
这里有一个错误：应该是 time_msc。但这对信息后的结果没有影响。
现在，链内有一些相互关联性，长达 100 个刻度线
我可以让它达到不同的深度，如果它与 TC 位置的平均寿命相吻合，理论上应该是可行的。
您可以尝试进行 3 次分布（只针对出价，卖价需要更多分布）。
取每天 1 小时的刻度线，建立所得片段长度的分布，这是第一次分布。将所有片段粘合成 1，寻找连续单向的序列分布，这是第二次分布。我们得到增量，寻找它们的振幅分布。以此类推，每个小时都是如此。然后，我们需要为每个分布制作一个 PRNG。
现在，链内有一些相互关联性，长达 100 个刻度线
我可以让它达到不同的深度，如果它与 TC 位置的平均寿命相吻合，理论上应该是可行的。
您是怎么做的？
0,07000 是 600 万笔交易的余额吗？每笔交易 1.16 e-8？
这样的话，我想就很难进入坟墓了。
你在干什么？
图中显示的是使用本帖 中的方法进行优化的一个切片。具体方法如下。
上图显示了最终结果。在我看来，这是一个说明 TS 有利可图的机会。也就是说，我们找到了区分 OOS 和 OOS 的标准！
如果有的话，我禁用了 youtube。
也许这种提高算法交易结果的方法会对某人有所帮助。
在一台工作的电脑上，你应该在文件%WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts 中写下这样的行：
然后运行命令。
在某些情况下，这种乍一看很奇怪的人为禁用互联网资源的方法会产生积极的效果。